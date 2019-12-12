Экономика

Smi58.ruSmi58.ruС нового года увеличится минимальный размер оплаты труда

Очередное повышение минимального размера оплаты труда нижняя палата парламента приняла приняла в третьем чтении. Согласно документу, изменения вступят в силу с первого января 2020 года. В законе прописано, что с нового года МРОТ должен составлять 12 130 рублей.
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Как увеличится МРОТ в Прикамье

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Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 850 руб

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МРОТ с 1 января будет увеличен

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ТАСС12 декабря в 05:17

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Российская газета12 декабря в 05:55

В Калининградской области с 2020 года повышается МРОТ

Новый Калининград.Ru11 декабря в 02:49
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Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева

Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Infox.ru вчера в 12:15
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Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
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Lenta.ru 00:06
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Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн

Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия вчера в 19:47
Происшествия

Тела шести погибших после извержения вулкана нашли в Новой Зеландии

Спасатели нашли тела шести жертв извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, информирует полиция страны в Twitter.
Московский Комсомолец 12 декабря в 22:35
Экономика

Банк России снизил ключевую ставку

Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 6,25 процента годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru вчера в 05:34
Политика

Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже

Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Известия вчера в 16:38
Политика

Проукраинского либерала выгнали из ток-шоу на «Россия 1»

Политолога Андрея Окару выгнали из студии "60 минут" на телеканале "Россия 1". Решение принял ведущий ток-шоу Евгений Попов.
REGNUM вчера в 12:05
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию по дороге из больницы, где лежал после другого ДТП.
Известия вчера в 12:52
Наука

Выявлены вызывающие бессонницу продукты

Ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете выявили вызывающие бессонницу продукты.
Lenta.ru вчера в 22:45
Общество

Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
REGNUM вчера в 05:49
Игры

Авторы PUBG анонсировали новую игру

Moi-portal.ru вчера в 04:40
Общество

В Новом Орлеане объявили режим ЧС из-за кибератаки

В Новом Орлеане (штат Луизиана) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки. Об этом сообщила мэр города Латоя Кантрелл в Twitter.
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Происшествия

В Свердловской области пассажирский автобус вылетел в кювет

Вести.Ru 00:29
Политика

Владимир Путин оставил автограф на новом грузовике КамАЗ

Во время визита Владимира Путина представители отечественного бренда показали новые разработки, которые будут использоваться в грузовых автомобилях КамАЗ.
Car.ru вчера в 13:25
Общество

Видео водителя скорой из Екатеринбурга набрало миллион просмотров

Более миллиона раз пользователи Tik Tok посмотрели видео водителя скорой помощи из Екатеринбурга.
Вечерняя Москва вчера в 06:06
Космос

В РФ разрабатывают средства уничтожения опасных астероидов

News.ru 12 декабря в 08:34
Происшествия

Двое погибли в результате падения машины в реку в Москве

Газета.Ru вчера в 23:37
Общество

Минюст предложил изменить правила взыскания долгов

Минюст России опубликовал законопроект, которым предлагается ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан, понятие "робот-коллектор" и другие новеллы в систему взыскания долгов с физических лиц.
РИА Новости вчера в 11:01
Авто

Появилась полная информация о «Русском Прадо»

32CARS.ru вчера в 03:40
Общество

Посол России предложил КНДР решение проблемы с браконьерством

Посол РФ в КНДР Александр Мацегора заявил, что предложил северокорейской стороне создать двустороннюю структуру по борьбе с браконьерством.
РИА Новости вчера в 22:50
Гаджеты

Xiaomi Redmi K30 поступил в продажу

MobiDevices 12 декабря в 02:57
Общество

Рязанский суд выдворил из РФ пятерых американских преподавателей

В Рязани суд признал пятерых американских граждан виновными в нарушении правил пребывания в РФ, сообщается на сайте Советского районного суда Рязани.
Аргументы и Факты 12 декабря в 05:39
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК 12 декабря в 22:00
Футбол

Роналдиньо не считает Месси лучшим игроком в истории футбола

RT на русском вчера в 05:58
Шоу-бизнес

Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова

Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Российская газета вчера в 03:40
Общество

Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

В ближайшие дни в европейской части России резко потеплеет. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.
РИА Новости вчера в 23:57
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
OAnews вчера в 06:50
Здоровье

Медики рассказали, какая еда образует камни в почках

Ученые назвали главные причины образования камней в почках.
ToDay News Ufa вчера в 11:16
Авто

Седан Nissan Skyline получил спортивную и роскошную версии

Для седана Nissan Skyline, известного на мировом рынке как Infiniti Q50, подготовлены две модификации — спортивная 400R Sprint и роскошная Deluxe Advanced.
Тарантас Ньюс 12 декабря в 12:01
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