Экономика
РИА НовостиГосдума подняла МРОТ на 850 рублей
Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда на 7,5 процента, документ на рассмотрение депутатов внесло правительство. С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
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Ребятам после матча с «Арсеналом» сказал: «Пора взрослеть».
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Моуринью предупредил Орье вести себя по отношению к нему подобающе
Если думаешь, что сможешь издеваться надо мной в социальных сетях, как это было в отношении некоторых прежних тренеров, то ты ошибаешься, — приводит Foot Mercato слова Моуринью.
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Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзовую медаль в мужском спринте на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
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Президент США Дональд Трамп считает несправедливым запуск процедуры импичмента, поскольку он не сделал "абсолютно ничего неправильного".
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У сотрудника Facebook украли жесткие диски с данными 29 тыс. коллег
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