Экономика

REGNUMREGNUMГосдума приняла закон о повышении МРОТ

Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря. Речь идёт о бюджетообразующем законе. Так, размер МРОТ в 2020 году составит 12 тыс. 130 рублей.
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Выше инфляции

Российская газета05:55

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Коммерсантъ06:34

Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 850 руб

РБК06:29

Госдума приняла закон о догоняющем инфляцию МРОТ

REGNUM08:34

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

РИА Новости05:20

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

ТАСС05:17

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Государственная Дума РФ05:14
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 21:58, Ашберн
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Пока неясно будет ли новый логотип применен ко всем моделям или только к электрокарам. Нынешний логотип компания использует с 2004 года.
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Определились все участники плей-офф Лиги Европы

Завершился шестой тур группового этапа Лиги Европы (ЛЕ), по итогам которого определились команды, попавшие в плей-офф турнира.
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«Сотрудники правоохранительных органов совместно со специалистами администрации Владивостока выявили факты нарушений, допущенных юридическим лицом при ремонте дорог в городе в 2018 году», — говорится в сообщении.
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Собчак заступилась за Сокурова перед Кадыровым

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Москва простилась с Юрием Лужковым

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Происшествия

В Новой Зеландии обнаружили тела шести погибших при извержении вулкана

Тела шести людей, погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии были обнаружены, сообщает полиция.
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Украинская полиция назвала основную версию убийства Шеремета

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Геркус отреагировал на вылет «Краснодара» из Лиги Европы

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Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.
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Станислав Черчесов: «Важно, чтобы Дзюба и болельщики оставили все разногласия в уходящем году. Впереди — Евро!»

После разговора стало окончательно ясно: к четырем годам работы Черчесова во главе сборной России после Евро-2016 и вплоть до Евро-2020, прибавятся еще минимум два.
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Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi

Россиян предупредили о существовании опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi в общественных местах – отелях, аэропортах, торговых центрах.
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Шоу-бизнес

Копией Филиппа Киркорова стала дочь Анастасии Стоцкой

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Звезда американского футбола встретила Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке

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Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе

Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
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Германия попросила США не вводить санкции против «Северного потока-2»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал США не вводить санкции против российского трубопровода «Северный поток-2».
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Почему два губернатора проблемных регионов уволились в один день

Как отставляли "красного" губернатора Руководство КПРФ до последнего пыталось договориться с Кремлем о сохранении поста за Левченко до выборов, рассказали РБК два источника, близких к региональным властям.
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Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
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СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
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