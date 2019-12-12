Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума подняла МРОТ на 850 рублей

Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда на 7,5 процента, документ на рассмотрение депутатов внесло правительство. С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
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Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Коммерсантъвчера в 06:34

МРОТ с 1 января будет увеличен

Государственная Дума РФвчера в 05:14

Госдума приняла закон о повышении МРОТа

Известиявчера в 06:27

Выше инфляции

Российская газетавчера в 05:55

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

РИА Новостивчера в 05:20

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

ТАССвчера в 05:17

Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 850 руб

РБКвчера в 06:29
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