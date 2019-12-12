Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума подняла МРОТ на 850 рублей

Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда на 7,5 процента, документ на рассмотрение депутатов внесло правительство. С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
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Госдума приняла закон о догоняющем инфляцию МРОТ

REGNUM08:34

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Коммерсантъ06:34

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

ТАСС05:17

Выше инфляции

Российская газета05:55

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

РИА Новости05:20

Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 850 руб

РБК06:29

МРОТ с 1 января будет увеличен

Государственная Дума РФ05:14
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 15:42, Ашберн
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Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
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Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
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Двух подростков без признаков жизни нашли в подмосковном гараже, еще один ребенок был госпитализирован, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий РИА «Новостям».
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В нацсовете при Путине отреагировали на задержание Чубарова в Румынии

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Сборная России уступила команде Швеции на старте Кубка Первого канала

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала.
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США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

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Вопрос о признании геноцида армян является камнем преткновения в отношениях Турции с рядом стран, включая США, где подобная резолюция была принята в октябре палатой представителей подавляющим большинством голосов.
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ЦПВС сообщил о подготовке террористами провокаций с химоружием в Сирии

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