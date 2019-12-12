Экономика
РИА НовостиГосдума подняла МРОТ на 850 рублей
Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда на 7,5 процента, документ на рассмотрение депутатов внесло правительство. С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
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Армия и оружие
В США сообщили о «способной преодолеть» российские средства ПВО ракете
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Общество
РБК: из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
По результатам за одиннадцать месяцев текущего года из 68 отечественных кинокартин, получивших господдержку, лишь восемь фильмов окупились в прокате, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Политика
В Боливии выпишут ордер на арест Моралеса
Ордер на арест бывшего президента Боливии Эво Моралеса будет выписан в ближайшие дни, заявила журналистам в субботу и.о. главы страны Жанин Аньес.
Биатлон
Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении
Французский биатлонист Фийон Майе раскритиковал соотечественника Мартена Фуркада после гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцине.
Армия и оружие
NBC узнал о планах США вывести треть своих войск из Афганистана
Готовящееся объявление о выводе войск будет сделано через несколько дней после того, как спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад возобновил дипломатические переговоры с движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), которые были сорваны в сентябре, отечает телеканал.
Общество
На Восточном начинается монтаж стартового стола для «Ангары»
На космодроме Восточный в воскресенье, 15 декабря, начинается монтаж оборудования второго стартового стола, сообщил заместитель гендиректора ЦЭНКИ (Космодромы России) Сергей Костарев.
Хоккей
Сборная России победила Чехию на Кубке Первого канала
Сборная России выиграла у команды Чехии в матче Кубка Первого канала со счётом 4:3 Б. Календарь Кубка Первого канала Сборная России открыла счёт на третьей минуте, заброшенной шайбой отметился нападащий Андрей Кузьменко.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Общество
Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии
Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
Политика
Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина
Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Армия и оружие
Индия намерена купить сотни российских истребителей, включая МиГ-35 и даже Су-57
Несмотря на активную критику со стороны Индии российских истребителей, стало известно о том, что в ближайшем времени Нью-Дели намерено заключить контракты с российскими авиапроизводителями на покупку сотен истребителей, среди которых присутствуют как уже хорошо знакомые Индии Миг-29 и Су-30МКИ, так и сравнительно новые самолёты, в частности, речь идёт об учебно-боевых Як-130, МиГ-35 и даже Су-57.
Экономика
Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн
Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Здоровье
Жительницу Коми с инсультом повезли в больницу на полу вагона
Жительница поселка Каджером пожаловалась на то, что люди, заходящие в вагон, переступали через человека.
Политика
Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков
Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Происшествия
Умер отец керченского стрелка Владислава Рослякова
Отец керченского стрелка Владислава Рослякова Игорь Рослякова скончался в больнице.
Шоу-бизнес
Колин Ферт расстался с женой после 22 лет брака
Британский актер Колин Ферт (59) после 22 лет брака подал на развод.
Авто
Кроссовер Skoda Karoq начали производить в России
Компания Skoda приступила к серийному выпуску в России нового небольшого паркетника Skoda Karoq.
Общество
ФССП опровергла информацию о десятках миллионов невыездных россиян
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) опровергла данные о десятках миллионов россиян-должников, которых не выпускают за границу.
Общество
В России обнаружен новый вид кражи персональных данных
В России зафиксированы случаи кражи персональных данных из банков через IT-специалистов.
Общество
Кто не получит пенсии в январе 2020 года
Если работает, то пенсию можно получить 31 декабря за 5 января, 6 января – за 6 и 7 января.
Происшествия
В Приморье при столкновении автобуса и иномарки погибли два человека
Два человека погибли и один пострадал при лобовом столкновении рейсового автобуса с легковушкой в Приморье.
Футбол
«Шахтер» обыграл «Зарю» в матче чемпионата Украины по футболу
Футболисты донецкого "Шахтера" победили луганскую "Зарю" в матче 18-го тура чемпионата Украины.
Политика
Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ
В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Общество
Россияне стали покупать более дорогие смартфоны
«Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года»,— сообщил представитель группы «М.Видео—Эльдорадо» Владимир Чайка.
Политика
Песков назвал Россию «островком стабильности»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на фоне происходящих в мире глобальных сдвигов Россия «остаётся островком стабильности».
Игры
Для ремейка Resident Evil 2 вышла новая демка — без таймера
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору чая
В честь Всемирного дня чая, который празднуется 15 декабря, на сайте Роспотребнадзора появились рекомендации по выбору данного напитка.