Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума подняла МРОТ на 850 рублей

Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда на 7,5 процента, документ на рассмотрение депутатов внесло правительство. С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
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Выше инфляции

Российская газета12 декабря в 05:55

Как увеличится МРОТ в Прикамье

REGNUMвчера в 00:26

Госдума приняла закон о повышении МРОТа

Известия12 декабря в 06:27

Иван Грачев: «Есть все основания существенно повысить зарплату россиянам»

БИЗНЕС Online03:07

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

РИА Новости12 декабря в 05:20

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

ТАСС12 декабря в 05:17

МРОТ с 1 января будет увеличен

Государственная Дума РФ12 декабря в 05:14
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Армия и оружие

В США сообщили о «способной преодолеть» российские средства ПВО ракете

RT на русском 21:40
Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Слово и Дело вчера в 18:31
Общество

РБК: из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

По результатам за одиннадцать месяцев текущего года из 68 отечественных кинокартин, получивших господдержку, лишь восемь фильмов окупились в прокате, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
РИА Новости 05:55
Политика

В Боливии выпишут ордер на арест Моралеса

Ордер на арест бывшего президента Боливии Эво Моралеса будет выписан в ближайшие дни, заявила журналистам в субботу и.о. главы страны Жанин Аньес.
Известия 21:04
Биатлон

Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении

Французский биатлонист Фийон Майе раскритиковал соотечественника Мартена Фуркада после гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцине.
Спорт-Экспресс 10:44
Армия и оружие

NBC узнал о планах США вывести треть своих войск из Афганистана

Готовящееся объявление о выводе войск будет сделано через несколько дней после того, как спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад возобновил дипломатические переговоры с движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), которые были сорваны в сентябре, отечает телеканал.
РБК 19:08
Общество

На Восточном начинается монтаж стартового стола для «Ангары»

На космодроме Восточный в воскресенье, 15 декабря, начинается монтаж оборудования второго стартового стола, сообщил заместитель гендиректора ЦЭНКИ (Космодромы России) Сергей Костарев.
Коммерсантъ 19:55
Хоккей

Сборная России победила Чехию на Кубке Первого канала

Сборная России выиграла у команды Чехии в матче Кубка Первого канала со счётом 4:3 Б. Календарь Кубка Первого канала Сборная России открыла счёт на третьей минуте, заброшенной шайбой отметился нападащий Андрей Кузьменко.
Чемпионат 09:39
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Общество

Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии

Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
РИА Новости 07:42
Политика

Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина

Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Алтапресс 07:39
Армия и оружие

Индия намерена купить сотни российских истребителей, включая МиГ-35 и даже Су-57

Несмотря на активную критику со стороны Индии российских истребителей, стало известно о том, что в ближайшем времени Нью-Дели намерено заключить контракты с российскими авиапроизводителями на покупку сотен истребителей, среди которых присутствуют как уже хорошо знакомые Индии Миг-29 и Су-30МКИ, так и сравнительно новые самолёты, в частности, речь идёт об учебно-боевых Як-130, МиГ-35 и даже Су-57.
Avia.pro 19:02
Экономика

Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн

Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия вчера в 19:47
Здоровье

Жительницу Коми с инсультом повезли в больницу на полу вагона

Жительница поселка Каджером пожаловалась на то, что люди, заходящие в вагон, переступали через человека.
Shraibikus News 12:59
Политика

Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков

Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Российская газета 18:24
Происшествия

Умер отец керченского стрелка Владислава Рослякова

Отец керченского стрелка Владислава Рослякова Игорь Рослякова скончался в больнице.
Регион online 09:37
Шоу-бизнес

Колин Ферт расстался с женой после 22 лет брака

Британский актер Колин Ферт (59) после 22 лет брака подал на развод.
Lisa.ru 03:30
Авто

Кроссовер Skoda Karoq начали производить в России

Компания Skoda приступила к серийному выпуску в России нового небольшого паркетника Skoda Karoq.
Новые автомобили вчера в 05:43
Общество

ФССП опровергла информацию о десятках миллионов невыездных россиян

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) опровергла данные о десятках миллионов россиян-должников, которых не выпускают за границу.
Политика Сегодня 03:46
Общество

В России обнаружен новый вид кражи персональных данных

В России зафиксированы случаи кражи персональных данных из банков через IT-специалистов.
RT на русском 17:49
Общество

Кто не получит пенсии в январе 2020 года

Если работает, то пенсию можно получить 31 декабря за 5 января, 6 января – за 6 и 7 января.
Родной город 04:53
Происшествия

В Приморье при столкновении автобуса и иномарки погибли два человека

Два человека погибли и один пострадал при лобовом столкновении рейсового автобуса с легковушкой в Приморье.
Российская газета 22:13
Футбол

«Шахтер» обыграл «Зарю» в матче чемпионата Украины по футболу

Футболисты донецкого "Шахтера" победили луганскую "Зарю" в матче 18-го тура чемпионата Украины.
РИА Новости 12:07
Политика

Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ

В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
РБК 08:09
Шоу-бизнес

43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ вчера в 01:12
Общество

Россияне стали покупать более дорогие смартфоны

«Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года»,— сообщил представитель группы «М.Видео—Эльдорадо» Владимир Чайка.
Коммерсантъ 21:51
Политика

Песков назвал Россию «островком стабильности»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на фоне происходящих в мире глобальных сдвигов Россия «остаётся островком стабильности».
RT на русском 15:17
Игры

Для ремейка Resident Evil 2 вышла новая демка — без таймера

Игромания.ру 12 декабря в 11:07
Происшествия

Три дома и три соцобъекта остались без отопления в Иркутском районе

КП - Иркутск 22:13
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору чая

В честь Всемирного дня чая, который празднуется 15 декабря, на сайте Роспотребнадзора появились рекомендации по выбору данного напитка.
Известия 22:17
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