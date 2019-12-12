Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума подняла МРОТ на 850 рублей

Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда на 7,5 процента, документ на рассмотрение депутатов внесло правительство. С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
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Выше инфляции

Российская газетавчера в 05:55

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Коммерсантъвчера в 06:34

Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 850 руб

РБКвчера в 06:29

Как увеличится МРОТ в Прикамье

REGNUM00:26

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

РИА Новостивчера в 05:20

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

ТАССвчера в 05:17

МРОТ с 1 января будет увеличен

Государственная Дума РФвчера в 05:14
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Россиян хотят наказывать за зарубежные курсы нежелательных организаций

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым естественная убыль населения в 2019 году станет рекордно высокой за последние 11 лет, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
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Российская газета 00:29
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Россию встревожило испытание американской ракеты средней дальности

Российская сторона с тревогой восприняла испытание в США ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
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Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
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Игроки «МС» пропустят рождественскую вечеринку клуба из-за результатов команды

Игроки «Манчестер Сити» будут вынуждены пропустить рождественскую вечеринку клуба, чтобы подойти к декабрьским матчам в оптимальной форме.
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Госдума усилила защиту прав участников амнистии капитала

Еще один автор законопроекта - глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников - подчеркнул, что случаи с использованием деклараций в уголовных делах подрывают доверие к самой амнистии и к государству в целом.
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Гончарук оценил новые американские санкции «Северного потока-2»

Премьер-министр Украины Гончарук с радостью воспринял новые санкции США против «Северного потока-2», которые, по его словам, резко осложнят дальнейшее строительство газопровода.
ИА Новороссия вчера в 05:29
Экономика

Банк России отозвал лицензию у «Кранбанка»

Центробанк РФ с 13 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кранбанк» (г. Иваново).
REGNUM 00:57
Происшествия

На «Адмирале Кузнецове» потушили пожар

Пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" потушили, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
РИА Новости 03:18
Экономика

«Мечел» может нарушить условия контракта по Эльгинскому месторождению

«Мечел» Игоря Зюзина может нарушить условия инвестиционного контракта о развитии Эльгинского месторождения угля — компания не в состоянии активно развивать инвестпроект, заявил в интервью РБК глава Якутии Айсен Николаев.
Коммерсантъ 04:57
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«Ливерпуль» согласовал переход вингера «Зальцбурга» Минамино

Sport24.ru вчера в 07:12
Спорт

Женская сборная РФ по гандболу проиграла Нидерландам в полуфинале ЧМ

РИА Новости 04:58
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В бундестаге оценили решение о высылке двух дипломатов из России

В свою очередь, в МИД России заявили, что на основе принципа взаимности было принято решение об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России.
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Госдума поддержала в I чтении усиление защиты прав дольщиков

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление защиты прав участников долевого строительства.
РИА Новости 03:41
Политика

Путин снял второго губернатора за сутки

Вслед за губернатором Иркутской области Сергеем Левченко президент Владимир Путин отправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 10:20
Футбол

Россия показала худший результат в таблице коэффициентов УЕФА

Россия по итогам группового раунда розыгрыша футбольных еврокубков в сезоне-2019/20 потеряла шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), показав худший результат за последние 17 сезонов.
РИА Новости вчера в 23:11
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Российские моряки открыли четыре острова в Красном море

Экипаж гидрографического судна Черноморского флота "Донузлав" обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море.
РИА Новости 03:54
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Песков прокомментировал идею Зеленского изменить Минские соглашения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею главы Украины изменить пункты Минского соглашения, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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В Кремле не обсуждают проведение в РФ игр, альтернативных Олимпиаде

В Администрации президента РФ не обсуждают идею проведения в стране международных спортивных соревнований, альтернативных Олимпиаде.
ТАСС Спорт 04:41
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День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
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Появилась на коровой дорожке и Алика Смехова.
Телепрограмма 10 декабря в 07:08
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Свадебный кортеж в Петербурге открыл стрельбу в дорожном конфликте

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Пожар повышенной сложности возник на складе на юге Москвы

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что площадь возгорания составляет 200 кв. м, пожару присвоен повышенный ранг сложности.
ТАСС 04:58
Политика

Евросоюз продлил санкции против России

США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.
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