Экономика
РИА НовостиГосдума подняла МРОТ на 850 рублей
Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда на 7,5 процента, документ на рассмотрение депутатов внесло правительство. С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
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Политика
Россиян хотят наказывать за зарубежные курсы нежелательных организаций
Государственная дума хочет ввести административную ответственность за участие в заграничных мероприятиях, которые проводят нежелательные организации.
Политика
Песков счел неприятной ситуацию с рекордной убылью населения России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым естественная убыль населения в 2019 году станет рекордно высокой за последние 11 лет, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Армия и оружие
Forbes оценил новейшую российскую подлодку
Американское издание Forbes назвало новейшую российскую подлодку Б-274 "Петропавловск-Камчатский" не похожей ни на одну американскую субмарину.
Политика
Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
Общество
Путин проедет на поезде по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста.
Происшествия
На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием
Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
Армия и оружие
Россию встревожило испытание американской ракеты средней дальности
Российская сторона с тревогой восприняла испытание в США ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Шоу-бизнес
Умерла актриса Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
Футбол
Игроки «МС» пропустят рождественскую вечеринку клуба из-за результатов команды
Игроки «Манчестер Сити» будут вынуждены пропустить рождественскую вечеринку клуба, чтобы подойти к декабрьским матчам в оптимальной форме.
Общество
Госдума усилила защиту прав участников амнистии капитала
Еще один автор законопроекта - глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников - подчеркнул, что случаи с использованием деклараций в уголовных делах подрывают доверие к самой амнистии и к государству в целом.
Политика
Гончарук оценил новые американские санкции «Северного потока-2»
Премьер-министр Украины Гончарук с радостью воспринял новые санкции США против «Северного потока-2», которые, по его словам, резко осложнят дальнейшее строительство газопровода.
Экономика
Банк России отозвал лицензию у «Кранбанка»
Центробанк РФ с 13 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кранбанк» (г. Иваново).
Происшествия
На «Адмирале Кузнецове» потушили пожар
Пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" потушили, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Экономика
«Мечел» может нарушить условия контракта по Эльгинскому месторождению
«Мечел» Игоря Зюзина может нарушить условия инвестиционного контракта о развитии Эльгинского месторождения угля — компания не в состоянии активно развивать инвестпроект, заявил в интервью РБК глава Якутии Айсен Николаев.
Футбол
«Ливерпуль» согласовал переход вингера «Зальцбурга» Минамино
Политика
В бундестаге оценили решение о высылке двух дипломатов из России
В свою очередь, в МИД России заявили, что на основе принципа взаимности было принято решение об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России.
Экономика
Госдума поддержала в I чтении усиление защиты прав дольщиков
Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление защиты прав участников долевого строительства.
Политика
Путин снял второго губернатора за сутки
Вслед за губернатором Иркутской области Сергеем Левченко президент Владимир Путин отправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя.
Футбол
Россия показала худший результат в таблице коэффициентов УЕФА
Россия по итогам группового раунда розыгрыша футбольных еврокубков в сезоне-2019/20 потеряла шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), показав худший результат за последние 17 сезонов.
Общество
Российские моряки открыли четыре острова в Красном море
Экипаж гидрографического судна Черноморского флота "Донузлав" обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море.
Политика
Песков прокомментировал идею Зеленского изменить Минские соглашения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею главы Украины изменить пункты Минского соглашения, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Спорт
В Кремле не обсуждают проведение в РФ игр, альтернативных Олимпиаде
В Администрации президента РФ не обсуждают идею проведения в стране международных спортивных соревнований, альтернативных Олимпиаде.
Религия
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Кино
Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма
Появилась на коровой дорожке и Алика Смехова.
Происшествия
Свадебный кортеж в Петербурге открыл стрельбу в дорожном конфликте
В Петербурге задержан злоумышленник, применивший оружие в ходе дорожного конфликта при движении свадебного кортежа.
Происшествия
Пожар повышенной сложности возник на складе на юге Москвы
Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что площадь возгорания составляет 200 кв. м, пожару присвоен повышенный ранг сложности.
Политика
Евросоюз продлил санкции против России
США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.