Общество

Российская газетаРоссийская газетаГосдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ

Депутаты намерены исключить все лазейки, которыми могут воспользоваться коллекторы, выбивая из должников долги за коммунальные услуги. Как пишут "Известия", законопроект, запрещающий коллекторам работать с задолженностью за ЖКУ по агентской схеме, будет разработан до конца января 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать35
с чего всё началось

Запретная схема: депутаты отрезают коллекторов от ЖКХ

Коллекторы окончательно потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет разработан до конца января 2020 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

В Госдуму внесут проект о запрете доступа коллекторам к долгам по ЖКХ

РБКвчера в 20:50

Коллекторам полностью запретят выбивать долги по ЖКХ

Lenta.ruвчера в 19:48

Коллекторов оттеснят от долгов за жилищно-коммунальные услуги

Известиявчера в 17:35

СМИ: Коллекторы полностью потеряют доступ к долгам за коммунальные услуги

Life.ruвчера в 18:35

В Госдуме готовят закон о коллекторах и долгах россиян за ЖКХ

URA.Ruвчера в 18:29

«Известия»: Госдума намерена полностью закрыть коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ

ТАССвчера в 18:11

Коллекторы потеряют доступ к долгам за оплату услуг ЖКХ, выяснили СМИ

Газета.Ruвчера в 18:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 00:20, Ашберн
Авто

Вступили в силу новые правила для автомобилистов

Отныне российским автомобилистам не разрешается пользоваться транспортным средством, которое до 1 декабря не было «переобуто» на зимние шины.
Sochi.com вчера в 02:20
Происшествия

Житель Перми открыл огонь по прохожим из окна квартиры

Житель Перми на улице открыл огонь по прохожим из ружья, погибла женщина, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 23:14
Происшествия

В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей

Московские полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи 8 миллионов рублей у 83-летнего пенсионера, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:11
Политика

Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости вчера в 19:15
Политика

Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»

Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
РБК вчера в 17:00
Наука

Для кислородной катастрофы на Земле предложили новое объяснение

Исследование ученых из Университета Райса предлагает новую теорию, которая поможет объяснить кислородную катастрофу — появление значительных концентраций кислорода в атмосфере Земли около 2,45 миллиарда лет назад, приведшее к радикальному изменению атмосферы и биосферы нашей планеты.
Индикатор вчера в 09:02
Армия и оружие

ВМФ России пообещали погибель уже вблизи России

Lenta.ru вчера в 16:15
Общество

В США суд начал рассматривать по существу иск к Илону Маску о клевете

Федеральный суд в Центральном округе штата Калифорния во вторник начал рассматривать по существу иск, поданный к американскому предпринимателю Илону Маску британским спелеологом, участвовавшим летом 2018 года в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде.
ТАСС вчера в 22:42
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
РИА Новости вчера в 20:18
Общество

Брин и Пейдж ушли с руководящих постов Alphabet

Основатели американской компании Google Сергей Брин и Ларри Пейдж передали контроль над материнской структурой — холдингом Alphabet гендиректору Google Сундару Пичаи, говорится в их совместном заявлении.
Известия вчера в 20:17
Здоровье

Болезни, на которые указывает кровь из носа

Российский врач рассказал, о каких опасных болезнях может говорить возникшее кровотечение из носа.
Ugpressa.ru 01 декабря в 23:00
Фигурное катание

Составлено расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря. На днях стало известно расписание соревнований.
Кривое-зеркало.ру вчера в 21:57
Происшествия

СК начал проверку из-за нападения собак на девочку на Камчатке

RT на русском вчера в 20:34
Общество

WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине

В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Веllіпдсат и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.
РБК вчера в 17:04
Общество

Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках

Госдума приняла закон о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек.
RT на русском вчера в 06:53
Политика

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
РБК 02 декабря в 17:04
Происшествия

В Иркутской области обрушился мост

Мост через реку Макаровка на автомобильной дороге между Иркутском и Киренском обрушился в среду в Иркутской области после того, как по нему попытался проехать 60-тонный большегрузный автомобиль при максимально допустимой нагрузке на мост в 20 тонн.
ТАСС вчера в 21:21
Происшествия

Под Белгородом частично обрушилось здание из-за взрыва газа

В четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области произошел взрыв газа, здание частично обрушилось, передает ТАСС.
Ведомости вчера в 13:26
Гаджеты

В Сети сравнили результаты тестов процессоров Эльбрус-8С1, Intel Core i3-6100 и AMD FX8150 в AIDA 64 Extreme

Один из энтузиастов решил провести сравнение, протестировав свой 2-ядерный процессор Intel Core i3-6100 той же версией AIDA 64 Extreme v5.99.4900.
3DNews 02 декабря в 13:15
Политика

Патрушев обсудил с мэром Шанхая сотрудничество России и Китая

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев встретился с мэром Шанхая Ин Юном.
Политика Сегодня вчера в 06:58
Технологии

Apple назвала самые популярные в 2019 году приложения для iPhone

Американская компания Apple опубликовала в понедельник список приложений, которые чаще всего скачивали в текущем году владельцы смартфонов iPhone.
ТАСС вчера в 02:54
Финансы

Кратер кредитного взрыва: США провалились в собственные долги

Мощнейший кредитный взрыв, подготовил почву для еще одного бума, сообщает TheMostImportantNews.com.
Новые Известия вчера в 04:17
Космос

Может ли вселенная быть закольцована: неожиданное открытие

Ученые утверждают, что существует небольшая вероятность того, что вселенная замкнута и представляет собой своего рода петлю.
Популярная механика 29 ноября в 19:01
Гаджеты

Стали известны модели смартфонов Samsung, которые получат Android 10

В течение 2020 года до 10 версии операционной системы Android будут обновлены 29 моделей устройств южнокорейской компании Samsung.
REGNUM 01 декабря в 00:59
Здоровье

Второй сахалинский близнец вылетел в Москву на трансплантацию почки

11-месячного Виталия Кузнецова, которому необходима пересадка почки, сегодня, 3 декабря, отправили самолетом в Москву.
РИА Сахалин-Курилы 02 декабря в 22:37
Религия

Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

ТАСС вчера в 16:04
Технологии

«Ростелеком» расставит приманки для хакеров

Программа записывает все действия хакеров на сервере, затем их анализируют специалисты по кибербезопасности.
РБК вчера в 23:00
Хоккей

Сборная России по хоккею назвала состав на Кубок «Первого канала»

Список игроков, которые выступят в составе национальной команды на Кубке «Первого канала», опубликован на официальном сайте Федерации хоккея России.
РБК вчера в 10:06
Армия и оружие

Армия России получит в 2019 году 27 комплексов ПВО «Панцирь»

Двадцать семь зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" будут поставлены в Вооруженные силы РФ в 2019 году.
ТАСС вчера в 16:04
Политика

Трамп объяснил Макрону, что с Россией необходимо поладить

Президент США в свою очередь заявил о возможности достижения договоренности с Россией в сфере ядерного разоружения.
Газета.Ru вчера в 14:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное