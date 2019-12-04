Общество

REGNUMREGNUMГосдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ

Как сообщало ИА REGNUM, закон, запрещающий передавать долги граждан за жилищно-коммунальные услуги коллекторам и другим третьим лицам, президент России Владимир Путин подписал в июле 2019 года. По нему коллекторам запрещается получать доступ к информации о задолженности граждан по услугам ЖКХ.
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с чего всё началось

Запретная схема: депутаты отрезают коллекторов от ЖКХ

Законопроект, запрещающий коллекторам по агентской схеме работать с задолженностью за ЖКУ, рассмотрят в весеннюю сессию, сообщил Анатолий Аксаков. По его словам, депутаты внимательно следят за развитием ситуации с долгами граждан за жилищно-коммунальные услуги.
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Коллекторов оттеснят от долгов за жилищно-коммунальные услуги

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Lenta.ru19:48

Госдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ

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