Общество
REGNUMГосдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ
Как сообщало ИА REGNUM, закон, запрещающий передавать долги граждан за жилищно-коммунальные услуги коллекторам и другим третьим лицам, президент России Владимир Путин подписал в июле 2019 года. По нему коллекторам запрещается получать доступ к информации о задолженности граждан по услугам ЖКХ.
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с чего всё началось
Законопроект, запрещающий коллекторам по агентской схеме работать с задолженностью за ЖКУ, рассмотрят в весеннюю сессию, сообщил Анатолий Аксаков. По его словам, депутаты внимательно следят за развитием ситуации с долгами граждан за жилищно-коммунальные услуги.Известия16:01
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