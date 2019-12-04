Коллекторы окончательно потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет разработан до конца января 2020 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, закон, запрещающий передавать долги граждан за жилищно-коммунальные услуги коллекторам и другим третьим лицам, президент России Владимир Путин подписал в июле 2019 года. По нему коллекторам запрещается получать доступ к информации о задолженности граждан по услугам ЖКХ.

Госдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ

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