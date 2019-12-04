Общество

REGNUMREGNUMГосдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ

Как сообщало ИА REGNUM, закон, запрещающий передавать долги граждан за жилищно-коммунальные услуги коллекторам и другим третьим лицам, президент России Владимир Путин подписал в июле 2019 года. По нему коллекторам запрещается получать доступ к информации о задолженности граждан по услугам ЖКХ.
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось

Запретная схема: депутаты отрезают коллекторов от ЖКХ

Коллекторы окончательно потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет разработан до конца января 2020 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Известия16:01

Подробнее о событии

В Госдуму внесут проект о запрете доступа коллекторам к долгам по ЖКХ

РБК20:50

Коллекторам полностью запретят выбивать долги по ЖКХ

Lenta.ru19:48

Коллекторов оттеснят от долгов за жилищно-коммунальные услуги

Известия17:35

СМИ: Коллекторы полностью потеряют доступ к долгам за коммунальные услуги

Life.ru18:35

В Госдуме готовят закон о коллекторах и долгах россиян за ЖКХ

URA.Ru18:29

«Известия»: Госдума намерена полностью закрыть коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ

ТАСС18:11

Коллекторы потеряют доступ к долгам за оплату услуг ЖКХ, выяснили СМИ

Газета.Ru18:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 23:12, Ашберн
Общество

Диетолог рассказала об опасности любимой закуски россиян

Любимое блюдо многих россиян, которое зачастую можно встретить на праздничном столе, на самом деле таит в себе опасность.
Вести.Ru 13:00
Политика

В палате представителей США утвердили доклад по импичменту Трампа

Ранее демократы бнародовали в конгрессе итоговый доклад расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу, в котором обвинили главу государства в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы в США.
РИА Новости 19:17
Культура

Названы имена лауреатов премии зрительских симпатий «Звезда театрала»

Россия – Культура 03:10
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Культуромания 10:17
Музыка

Песня «Тает лед» оказалась о мире между Россией и Украиной

Один из самых популярных треков группы «Грибы» -- «Тает лед» был написан в том числе и об отношениях России и Украины, и о мире между двумя соседними странами.
Культуромания 11:35
Гаджеты

В Сети сравнили результаты тестов процессоров Эльбрус-8С1, Intel Core i3-6100 и AMD FX8150 в AIDA 64 Extreme

Один из энтузиастов решил провести сравнение, протестировав свой 2-ядерный процессор Intel Core i3-6100 той же версией AIDA 64 Extreme v5.99.4900.
3DNews вчера в 13:15
Авто

С 1 января для российских водителей вводятся новые штрафы

С 1 января 2020 года для российских водителей вводятся новые штрафы. Первый из них касается ночной парковки во дворах многоквартирных домов.
UfacityNews.ru 15:31
Политика

В Госдепе признали, что антироссийские санкции неэффективны

Соединенные Штаты не достигли основных целей, которые ставились перед вводом антироссийских санкций.
МонаВиста 21:24
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Известия вчера в 07:21
Наука

Студент разгадал столетнюю физическую загадку

Физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении 100 лет разгадал студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) Васим Дауади.
Известия 21:00
Происшествия

В Благовещенске ребенок чуть не утонул в бассейне аквапарка

Амурская правда 22:19
Происшествия

Медведь-шатун загрыз пенсионера под Иркутском, забравшись к нему в дом

REGNUM 15:16
Общество

Итоговое сочинение напишут 680 тысяч 11-классников

Более 680 тысяч выпускников 11 классов напишут сегодня итоговое сочинение. "Зачет" по нему - это допуск к ЕГЭ.
Российская газета 16:01
Политика

США вновь отказали в выдаче виз российской делегации

Члены делегации Федерального казначейства РФ не смогли получить визы на въезд в США для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне на официальной странице в Facebook.
REGNUM 22:18
Политика

Украинский эксперт объяснил опасность «Турецкого потока» для Киева

Украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский в эфире телеканала NewsOne заявил, что запуск газопровода "Турецкий поток" окажется для Киева более болезненным, чем запуск "Северного потока — 2".
РИА Новости 18:36
Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло авиаудар по лагерю беженцев в Сирии

News.ru вчера в 09:45
Здоровье

Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи

В городе Новочеркасске Ростовской области перестала принимать пациентов специализированная инфекционная больница, так как оттуда уволились все врачи стационара, сообщили в мэрии города.
Взгляд.ру 01 декабря в 02:28
Происшествия

Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины

Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома в поселке Яковлево спасатели достали тело мужчины. Очевидцы сообщили, что его увозят.
Российская газета 16:41
Общество

У российской молодежи появилась новая сексуальная ориентация

Наша версия 06:31
Политика

Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма

Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
Krym.News вчера в 08:47
Футбол

Ибрагимович официально объявил о продолжении карьеры в Италии

Газета.Ru 21:59
Шоу-бизнес

Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии

ФАН 09:57
Футбол

Зе Луиш забил фантастический гол в чемпионате Португалии

Спорт-Экспресс 02:15
Происшествия

Как расследовали дело сестер Хачатурян

ТАСС 08:29
Кино

Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»

Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Культуромания вчера в 04:48
Политика

Путин начал выступление с выключенным микрофоном

Президент России Владимир Путин начал выступление с выключенным микрофоном и пошутил.
Lenta.ru 09:58
Футбол

Егоров опроверг сообщения о скандале Тедеско в судейской комнате

Руководитель Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров опроверг появившиеся сообщения о том, что тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско после матча против "Зенита" ворвался в судейскую комнату и был выведен оттуда охраной.
Московский Комсомолец 07:01
Кино

Фильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат в выходные

Анимационный фильм "Холодное сердце 2" возглавил российский прокат, собрав за первый уикенд 883 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.
РИА Новости вчера в 01:59
Происшествия

В Иркутской области обрушился мост

Мост через реку Макаровка на автомобильной дороге между Иркутском и Киренском обрушился в среду в Иркутской области после того, как по нему попытался проехать 60-тонный большегрузный автомобиль при максимально допустимой нагрузке на мост в 20 тонн.
ТАСС 21:21
Космос

На Марсе заметили пылевые «башни» высотой 80 километров

Оказалось, что во время штормов на Марсе могут возникать вихри до 80 километров в высоту.
МИР 24 вчера в 03:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное