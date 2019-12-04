Коллекторы окончательно потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет разработан до конца января 2020 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

с чего всё началось

Депутаты намерены исключить все лазейки, которыми могут воспользоваться коллекторы, выбивая из должников долги за коммунальные услуги. Как пишут "Известия", законопроект, запрещающий коллекторам работать с задолженностью за ЖКУ по агентской схеме, будет разработан до конца января 2020 года.

Госдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ

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