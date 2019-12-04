Коллекторы окончательно потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет разработан до конца января 2020 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

с чего всё началось

В первом случае, с коллекторами заключался договор о переуступке права требования (цессия) задолженности (этот способ был запрещен летом). Во втором случае, кредитор не передает коллекторам право собственности на долг, а заключает с ними агентский договор.

Для коллекторов могут закрыть доступ к долгам россиян за услуги ЖКХ

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