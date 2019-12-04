Общество
Севастополь.руДля коллекторов могут закрыть доступ к долгам россиян за услуги ЖКХ
В первом случае, с коллекторами заключался договор о переуступке права требования (цессия) задолженности (этот способ был запрещен летом). Во втором случае, кредитор не передает коллекторам право собственности на долг, а заключает с ними агентский договор.
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с чего всё началось
Коллекторы окончательно потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет разработан до конца января 2020 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Известиявчера в 16:01
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Политика
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Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео
Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
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Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей
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В Киеве заявили об успешных слушаниях по иску против «Газпрома»
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Шоу-бизнес
Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными
Исполнитель Лев Лещенко раскритиковал размеры российских пенсий, назвав их "кощунственными".
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В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год
В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
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«Ливерпуль» победил в «Эвертон» в дерби
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Президент Польши отказался назвать Россию врагом НАТО
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Отец Фриске пожелал Шепелеву смерти после его интервью Собчак
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