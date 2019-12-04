Общество

Севастополь.руСевастополь.руДля коллекторов могут закрыть доступ к долгам россиян за услуги ЖКХ

В первом случае, с коллекторами заключался договор о переуступке права требования (цессия) задолженности (этот способ был запрещен летом). Во втором случае, кредитор не передает коллекторам право собственности на долг, а заключает с ними агентский договор.
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с чего всё началось

Запретная схема: депутаты отрезают коллекторов от ЖКХ

Коллекторы окончательно потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет разработан до конца января 2020 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Известиявчера в 16:01

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Ведите себя коллектно: взыскателей долгов хотят отучить от методов 90-х

Известия16:01

В Госдуме готовят закон о коллекторах и долгах россиян за ЖКХ

URA.Ruвчера в 18:29

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Lenta.ruвчера в 19:48

Коллекторы потеряют доступ к долгам за оплату услуг ЖКХ, выяснили СМИ

Газета.Ruвчера в 18:35

Коллекторам закроют доступ к долгам россиян по ЖКХ

РБК03:13

«Известия»: Госдума намерена полностью закрыть коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ

ТАССвчера в 18:11
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В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
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