с чего всё началось

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».

Происшествия В Астрахани умер первый пациент с коронавирусом Первый случай смерти пациента с подтвержденным коронавирусом зафиксировали в Астраханской области, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона во вторник. 2

Общество «Шашлычные» выходные могли привести к росту числа заболевших COVID-19 Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико не исключил, что причиной роста числа заболевших коронавирусом в России могло стать массовое нарушение самоизоляции две недели назад. 9

Происшествия Возбуждено уголовное дело после заражения мигрантов в общежитии в Новосергиевке В Ленинградской области Следком возбудил уголовное дело о нарушении санитарных правил после заражения мигрантов в общежитии в Новосергиевке Всеволожского района.

Шоу-бизнес В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки. 33

Общество Глава Карелии продлил режим самоизоляции в регионе до 25 апреля Глава Карелии Артур Парфенчиков продлил режим полной самоизоляции в регионе до 25 апреля в связи с увеличением числа зараженных коронавирусом. 3

Общество Хлевенцы получат выплату 5 тысяч рублей на детей до 3-х лет В соответствии с указом Президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года российским семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей, которая будет предоставлена на каждого ребенка в возрасте до трех лет. 47

Общество Названы места с высоким риском заражения коронавирусом По мнению эксперта, достаточно высокий уровень риска наблюдается во время похода в аптеку и в магазин. 711

Политика Путин пригрозил губернаторам посадками до 7 лет Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом. 479

Кино Lionsgate бесплатно покажет «Джона Уика» и другие фильмы на YouTube Студия Lionsgate объявила о старте акции по бесплатному показу своих фильмов на YouTube.

Общество Правительство временно сняло ограничение на торговлю масками Третьего апреля был выбран единый поставщик этой продукции ("Росхимзащита"), а также вводились ограничения на оптовую и розничную торговлю этими и некоторыми другими медицинскими изделиями: марлей, бахилами, халатами и защитными комплектами. 3,7K

Общество Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН. 887

Экономика КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости". 1,1K

Общество Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией. 64

Экономика В России могут временно запретить импорт дешевого бензина Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». 3,3K

Экономика В России призвали вернуть продуктовые карточки Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 835

Здоровье Число инфицированных коронавирусом во Франции превысило 100 тысяч Глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон заявил, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции превысило порог в 100 тысяч человек.

Происшествия В Ульяновской области умерла пациентка с коронавирусом В Ульяновской области в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы скончалась 68-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. 32