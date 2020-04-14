Политика
REGNUMГосдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
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с чего всё началось
В законе предложено установить день воинской славы России «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)», упразднив памятную дату России «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».Государственная Дума РФ06:11
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В России появится новая памятная дата — День окончания Второй мировой войны
Государственная Дума РФ06:11
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Происшествия
В Астрахани умер первый пациент с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с подтвержденным коронавирусом зафиксировали в Астраханской области, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона во вторник.
ТАСС 13:14
Общество
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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико не исключил, что причиной роста числа заболевших коронавирусом в России могло стать массовое нарушение самоизоляции две недели назад.
РЕН ТВ 08:44
Происшествия
Возбуждено уголовное дело после заражения мигрантов в общежитии в Новосергиевке
В Ленинградской области Следком возбудил уголовное дело о нарушении санитарных правил после заражения мигрантов в общежитии в Новосергиевке Всеволожского района.
Ivbg.ru 13:34
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PlayStation 5 впервые показали в новой цветовой гамме геймпада DualSense в очень красивом неофициальном ролике
iXBT.com 06:01
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Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Lenta.ru вчера в 20:29
Кино
На канале «Россия» начинается показ сериала «Зулейха открывает глаза»
С 13 апреля на телеканале Россия 1 стартует показ сериала «Зулейха открывает глаза». Зрители смогут увидеть его по будням, в 21.00.
Kazanfirst.ru вчера в 00:41
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В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
Общество
Глава Карелии продлил режим самоизоляции в регионе до 25 апреля
Глава Карелии Артур Парфенчиков продлил режим полной самоизоляции в регионе до 25 апреля в связи с увеличением числа зараженных коронавирусом.
ТАСС 13:59
Общество
Хлевенцы получат выплату 5 тысяч рублей на детей до 3-х лет
В соответствии с указом Президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года российским семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей, которая будет предоставлена на каждого ребенка в возрасте до трех лет.
Донские вести вчера в 07:35
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Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Общество
Названы места с высоким риском заражения коронавирусом
По мнению эксперта, достаточно высокий уровень риска наблюдается во время похода в аптеку и в магазин.
Москва 24 01:41
Политика
Путин пригрозил губернаторам посадками до 7 лет
Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец вчера в 11:31
Общество
ВОЗ: пик заболеваемости коронавирусом в мире еще не пройден
Спикер ВОЗ сомневается, что вакцину от коронавируса изобретут в ближайшие 12 месяцев.
RuNews24.ru 11:07
Авто
Названы пять производителей нержавеющих автомобилей
UfaTime.ru 12 апреля в 06:29
Кино
Lionsgate бесплатно покажет «Джона Уика» и другие фильмы на YouTube
Студия Lionsgate объявила о старте акции по бесплатному показу своих фильмов на YouTube.
Российская газета 11:47
Здоровье
Назван симптом коронавируса, при котором надо срочно вызывать скорую
Британские эксперты сообщили о новом опасном симптоме коронавируса, при котором нужно срочно вызывать медиков.
ToDay News Ufa 10:20
Общество
Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков
Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК 06:19
Общество
Правительство временно сняло ограничение на торговлю масками
Третьего апреля был выбран единый поставщик этой продукции ("Росхимзащита"), а также вводились ограничения на оптовую и розничную торговлю этими и некоторыми другими медицинскими изделиями: марлей, бахилами, халатами и защитными комплектами.
РИА Новости 06:37
Общество
Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции
Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН.
REGNUM 12 апреля в 23:30
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12 апреля в 16:57
Общество
Крупнейший самолет в мире доставил в Варшаву тонны защитных масок
По данным телеканала, самолет Ан-225 Мрия доставил 76 тонн защитных комбинезонов, 11 тонн лицевых щитов, а также 9 тонн медицинских масок.
Piter.tv 12:58
Общество
Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:15
Политика
МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках
В США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в учебных заведениях Соединённых Штатов.
RT на русском 12:40
Происшествия
Часть Калининграда осталась без света из-за аварии
Часть областного центра во вторник, 14 апреля, осталась без света из-за аварии.
Новый Калининград.Ru 11:37
Экономика
Эксперты крупнейших банков: Коронавирус обрушит экономику США на 40%
Крупнейшие банки обновили прогнозы по поводу падения экономики США, которая, по их подсчетам, рухнет на 35-40%.
МонаВиста 09:02
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 01:19
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:29
Здоровье
Число инфицированных коронавирусом во Франции превысило 100 тысяч
Глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон заявил, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции превысило порог в 100 тысяч человек.
Московский Комсомолец 13:33
Происшествия
В Ульяновской области умерла пациентка с коронавирусом
В Ульяновской области в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы скончалась 68-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 10:59
Общество
В Италии выявили 675 случаев заражения коронавирусом за сутки
Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки возросло на 675, это лучший показатель более чем за месяц, следует из заявлений главы службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
РИА Новости 12:14