Политика

REGNUMREGNUMГосдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
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с чего всё началось
В законе
 предложено установить день воинской славы России «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)», упразднив памятную дату России «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
Государственная Дума РФ06:11

Подробнее о событии

В России решили изменить дату окончания Второй мировой войны. Что об этом думают историки?

Lenta.ru13:11

Госдума изменила дату окончания Второй мировой войны

РИА Новости08:23

Госдума перенесла День окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября

РБК08:58

РВИО назвало правильным решение о переносе Дня окончания Второй мировой на 3 сентября

ТАСС11:27

Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны

Российская газета06:28

В России появится новая памятная дата — День окончания Второй мировой войны

Государственная Дума РФ06:11

Днём воинской славы в России станет 3 сентября

Парламентская газета06:31
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Происшествия

В Астрахани умер первый пациент с коронавирусом

Первый случай смерти пациента с подтвержденным коронавирусом зафиксировали в Астраханской области, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона во вторник.
ТАСС 13:14
2
Общество

«Шашлычные» выходные могли привести к росту числа заболевших COVID-19

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико не исключил, что причиной роста числа заболевших коронавирусом в России могло стать массовое нарушение самоизоляции две недели назад.
РЕН ТВ 08:44
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Происшествия

Возбуждено уголовное дело после заражения мигрантов в общежитии в Новосергиевке

В Ленинградской области Следком возбудил уголовное дело о нарушении санитарных правил после заражения мигрантов в общежитии в Новосергиевке Всеволожского района.
Ivbg.ru 13:34
Технологии

PlayStation 5 впервые показали в новой цветовой гамме геймпада DualSense в очень красивом неофициальном ролике

iXBT.com 06:01
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Политика

Кадыров ответил на критику «Новой газеты»

Lenta.ru вчера в 20:29
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Кино

На канале «Россия» начинается показ сериала «Зулейха открывает глаза»

С 13 апреля на телеканале Россия 1 стартует показ сериала «Зулейха открывает глаза». Зрители смогут увидеть его по будням, в 21.00.
Kazanfirst.ru вчера в 00:41
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Шоу-бизнес

В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым

Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
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Общество

Глава Карелии продлил режим самоизоляции в регионе до 25 апреля

Глава Карелии Артур Парфенчиков продлил режим полной самоизоляции в регионе до 25 апреля в связи с увеличением числа зараженных коронавирусом.
ТАСС 13:59
3
Общество

Хлевенцы получат выплату 5 тысяч рублей на детей до 3-х лет

В соответствии с указом Президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года российским семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей, которая будет предоставлена на каждого ребенка в возрасте до трех лет.
Донские вести вчера в 07:35
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Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
3,7K
Общество

Названы места с высоким риском заражения коронавирусом

По мнению эксперта, достаточно высокий уровень риска наблюдается во время похода в аптеку и в магазин.
Москва 24 01:41
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Политика

Путин пригрозил губернаторам посадками до 7 лет

Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец вчера в 11:31
479
Общество

ВОЗ: пик заболеваемости коронавирусом в мире еще не пройден

Спикер ВОЗ сомневается, что вакцину от коронавируса изобретут в ближайшие 12 месяцев.
RuNews24.ru 11:07
12
Авто

Названы пять производителей нержавеющих автомобилей

UfaTime.ru 12 апреля в 06:29
166
Кино

Lionsgate бесплатно покажет «Джона Уика» и другие фильмы на YouTube

Студия Lionsgate объявила о старте акции по бесплатному показу своих фильмов на YouTube.
Российская газета 11:47
Здоровье

Назван симптом коронавируса, при котором надо срочно вызывать скорую

Британские эксперты сообщили о новом опасном симптоме коронавируса, при котором нужно срочно вызывать медиков.
ToDay News Ufa 10:20
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Общество

Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков

Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК 06:19
1,6K
Общество

Правительство временно сняло ограничение на торговлю масками

Третьего апреля был выбран единый поставщик этой продукции ("Росхимзащита"), а также вводились ограничения на оптовую и розничную торговлю этими и некоторыми другими медицинскими изделиями: марлей, бахилами, халатами и защитными комплектами.
РИА Новости 06:37
3,7K
Общество

Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции

Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН.
REGNUM 12 апреля в 23:30
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Экономика

КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции

Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12 апреля в 16:57
1,1K
Общество

Крупнейший самолет в мире доставил в Варшаву тонны защитных масок

По данным телеканала, самолет Ан-225 Мрия доставил 76 тонн защитных комбинезонов, 11 тонн лицевых щитов, а также 9 тонн медицинских масок.
Piter.tv 12:58
12
Общество

Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим

Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:15
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Политика

МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках

В США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в учебных заведениях Соединённых Штатов.
RT на русском 12:40
1,2K
Происшествия

Часть Калининграда осталась без света из-за аварии

Часть областного центра во вторник, 14 апреля, осталась без света из-за аварии.
Новый Калининград.Ru 11:37
2
Экономика

Эксперты крупнейших банков: Коронавирус обрушит экономику США на 40%

Крупнейшие банки обновили прогнозы по поводу падения экономики США, которая, по их подсчетам, рухнет на 35-40%.
МонаВиста 09:02
26
Экономика

В России могут временно запретить импорт дешевого бензина

Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 01:19
3,3K
Экономика

В России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:29
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Здоровье

Число инфицированных коронавирусом во Франции превысило 100 тысяч

Глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон заявил, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции превысило порог в 100 тысяч человек.
Московский Комсомолец 13:33
Происшествия

В Ульяновской области умерла пациентка с коронавирусом

В Ульяновской области в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы скончалась 68-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 10:59
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Общество

В Италии выявили 675 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки возросло на 675, это лучший показатель более чем за месяц, следует из заявлений главы службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
РИА Новости 12:14
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