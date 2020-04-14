Политика

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Государственная дума в третьем чтении приняла закон о корректировке списка дней воинской славы и памятных дат. Согласно документу, теперь Днём окончания Второй мировой войны объявляется 3 сентября 1945 года, а не 2 сентября.
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с чего всё началось
В законе
 предложено установить день воинской славы России «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)», упразднив памятную дату России «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
Государственная Дума РФ06:11

Подробнее о событии

В России перенесена дата окончания Второй мировой войны

Ёлдаш16:47

Госдума перенесла День окончания Второй мировой войны

РИА Новости15:33

В России решили изменить дату окончания Второй мировой войны. Что об этом думают историки?

Lenta.ru13:11

Государственная Дума перенесла День окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября

Эхо Москвы15:31

РВИО назвало правильным решение о переносе Дня окончания Второй мировой на 3 сентября

ТАСС11:27

Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны

Российская газета06:28

В России появится новая памятная дата — День окончания Второй мировой войны

Государственная Дума РФ06:11
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 17:19, Ашберн
Общество

Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков

Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК 06:19
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Политика

МИД: десятки школьников из России оказались в сложной ситуации в США

Несколько десятков российских школьников, прибывших осенью 2019 г. в США для обучения в американских образовательных учреждениях, оказались в сложном положении в условиях распространения коронавируса, сообщил МИД России.
Ведомости 13:32
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Экономика

Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей

Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости 16:07
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Общество

Мишустин поручил начать работу над вводом беспилотников на дорогах

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минтрансу России, МВД России, Минпромторгу России и Минэкономразвития России до 12 мая разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне.
RT на русском 16:12
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Общество

В Минздраве предупредили о передаче коронавируса в радиусе 4 метров

От человека к человеку коронавирус может передаваться на расстоянии четырех метров.
Профиль 08:46
1,2K
Общество

ВОЗ: пик заболеваемости коронавирусом в мире еще не пройден

Спикер ВОЗ сомневается, что вакцину от коронавируса изобретут в ближайшие 12 месяцев.
RuNews24.ru 11:07
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Происшествия

В Астраханской области умер первый пациент с коронавирусом

Первый пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Астраханской области во вторник, сообщает управление администрации губернатора региона.
РИА Новости 14:49
6
Происшествия

Саратовским школьникам включили порно во время дистанционного урока

РИА Новости вчера в 15:07
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Происшествия

В Подмосковье ограбили дом агента Малкина

Дом Геннадия Ушакова, агента российского хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, ограбили неизвестные.
RT на русском 06:33
Экономика

На Украине остановят работу крупнейшего угледобывающего предприятия

Руководство энергохолдинга "ДТЭК" приняло решение вывести в простой крупнейшее угледобывающее предприятие Украины "ДТЭК Павлоградуголь", где работают более 20 тыс. человек.
ТАСС 14:34
Экономика

Сеть «Л’Этуаль» сообщила о падении оборота на 95%

Ближайшим конкурентом «Л'Этуаль» является сеть «Рив гош» с оборотом 36,2 млрд руб. за 2018 г. В конце января «Алькор и Ко» купила 100% долей в уставном капитале компании «Табер трейд», управляющей сетью магазинов косметики «Подружка».
Ведомости 15:54
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Политика

В Пентагоне сомневаются в искусственном происхождении коронавируса

В министерстве обороны США сомневаются в том, что новый коронавирус мог быть разработан в лаборатории, и склоняются к версии о естественном происхождении, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
РИА Новости 15:42
9
Политика

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
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Шоу-бизнес

Амалия Мордвинова впервые показала своих детей после эмиграции в США

Мордвинова с детьми живёт в США. Несколько лет назад артистка эмигрировала с семьёй в Америку, прожив до этого довольно долго в Индии.
7Дней.ру вчера в 13:30
Общество

В Италии за сутки зафиксировали 675 случаев заражения коронавирусом

В Италии за сутки выявили 675 новых случаев заражения коронавирусом.
Gazeta.SPb 13:45
Общество

Число умерших от коронавируса в Москве превысило 100 человек

В Москве от коронавируса скончались еще 11 пациентов. Таким образом, всего в столице умерли 106 человек, сообщили 15 апреля в оперштабе.
Известия 17:08
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Общество

Собянин подписал указ о введении пропусков для поездок по Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для передвижения по городу на всех видах личного и общественного транспорта потребуется специальный цифровой пропуск.
RT на русском 11 апреля в 13:56
4,2K
Общество

Попова рассказала, когда будут видны результаты самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире Первого канала, когда будут видны результаты мер российских властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 15:11
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Общество

Российский физик-ядерщик Тлисов умер в больнице в Коммунарке

Российский физик, участник крупных международных научных экспериментов, научный сотрудник Лаборатории моделирования физических процессов Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН), кандидат физико-математических наук Данила Тлисов умер в московской больнице в Коммунарке, которая является базой для лечения пациентов с коронавирусом в столице.
ТАСС 10:04
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Политика

Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14:45
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Шоу-бизнес

Дочь Синди Кроуфорд показала фото в бикини

18-летняя американская модель Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд, поделилась с подписчиками откровенным фото в купальнике.
Рамблер вчера в 04:57
Экономика

Путин заявил о падении интереса россиян к ипотеке

Президент России Владимир Путин заявил о падении интереса россиян к ипотеке. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Lenta.ru 07:23
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Игры

Геймерам неожиданно представили игру Chimera Squad по вселенной XCOM

REGNUM 13:00
Гаджеты

Продукты Supermicro поставили 27 мировых рекорда производительности

Кроме новых H12 SuperBlade® и одно-, двухгнездовых многоузловых серверов Twin A+ компания Supermicro также представила линейку серверов A+ нового поколения под общим названием WIO и сервер 4U с поддержкой восьми ГП удвоенной ширины.
ТАСС 10:20
Здоровье

Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa вчера в 04:35
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Политика

Лавров прокомментировал снос памятника маршалу Коневу в Праге

Власти Праги сносом памятника маршалу Ивану Коневу подорвали договоренности, которые лежат в основе отношений России и Чехии, иначе как циничными и возмутительными их действия не назовешь, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров.
РИА Новости 06:05
16
Общество

Вакцину от коронавируса в России разрабатывают сразу 7 центров

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что над разработкой вакцины от коронавируса в России трудятся сразу семь центров.
Газета.Ru 16:20
2
Экономика

Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий

Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий.
Коммерсантъ 14:15
432
Происшествия

Число пациентов больницы в Коммунарке превысило 500

Коммерсантъ 12 апреля в 03:23
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Шоу-бизнес

В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым

Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
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