с чего всё началось

Государственная дума в третьем чтении приняла закон о корректировке списка дней воинской славы и памятных дат. Согласно документу, теперь Днём окончания Второй мировой войны объявляется 3 сентября 1945 года, а не 2 сентября.

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

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