с чего всё началось

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».

Политика Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times. 308

Общество В США число жертв коронавируса превысило 25 тысяч Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что число смертей от коронавируса в стране будет гораздо меньше 100 тысяч. 3

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 2,8K

Экономика Новатэк получит еще 3,5 млрд рублей на стройку терминала на Камчатке Компания Новатэк, которая собралась строить на Камчатке свой терминал для сниженного природного газа (СПГ), получит из федерального бюджета на свой проект еще 3,5 млрд рублей.

Транспорт В Москве и Подмосковье запретили поездки без пропусков С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте потребуются специальные цифровые пропуска. 5

Транспорт В Якутии приостановят перевозку на такси и автобусах до 30 апреля "Приостановить с 15 по 30 апреля 2020 года передвижение транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров (легковое такси и автобусы М1, М2), в межмуниципальном сообщении по автомобильным дорогам федерального, регионального и местного значения на территории Республики Саха (Якутия)", - говорится в указе.

Политика США приостановили финансирование ВОЗ Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостанавливает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 6

Общество Смогут ли дорожные камеры в Москве выявлять водителей без пропусков Дорожные камеры в Москве пока не способны выявлять нарушителей пропускного режима, а потому водители без спецпропусков не получат штрафы за каждый проезд под камерой. 3

Общество В Мурманской области число зараженных коронавирусом возросло вдвое Число зараженных коронавирусом в Мурманской области к вечеру вторника увеличилось вдвое и достигло 268, сообщает в среду оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

Общество В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. 268

Футбол В Белоруссии не намерены приостанавливать футбольный чемпионат Белоруссия единственная страна в Европе, которая не приостановила футбольный чемпионат из-за пандемии коронавируса.

Футбол Контрактные замешательства: как изменятся деловые отношения в футболе Кризис мирового футбола, вызванный коронавирусом COVID-19, спровоцирует серьезные изменения в деловых отношениях.

Здоровье Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по ряду регионов России число пациентов с бессимптомным коронавирусом достигает 50%. 435

Армия и оружие Ленинградские С-400 поразили ракеты-мишени в небе под Астраханью Астрахань, 12 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Расчеты комплексов ПВО С-400 из состава Ленинградского объединения противовоздушной обороны отразили массированный ракетный удар условного противника на полигоне в Астраханской области, сообщает 12 апреля пресс-служба Западного военного округа. 6