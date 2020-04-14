Политика
REGNUMГосдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
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с чего всё началось
В законе предложено установить день воинской славы России «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)», упразднив памятную дату России «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».Государственная Дума РФ06:11
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В России появится новая памятная дата — День окончания Второй мировой войны
Государственная Дума РФ06:11
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 18:52, Ашберн
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