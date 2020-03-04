с чего всё началось

Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов для реализации социальных инициатив президента Владимира Путина, озвученных им в послании Федеральному собранию 15 января.

Политика Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.

Экономика Российскому ОПК спишут долги на сотни миллиардов рублей Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут реструктурированы долги на 750 млрд рублей, почти половина из которых будет списана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

Общество Силуанов назвал отмирающие профессии в России Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется.

Биатлон Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у российских биатлонистов Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию с просьбой провести обыски у лидера сборной России Александра Логинова после интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

Кино Режиссер «Бэтмена» представил первые кадры с бэтмобилем Постановщик и соавтор сценария нового «Бэтмена» Мэтт Ривз на своей странице в Twitter поделился очередной порцией материалов с Робертом Паттинсоном в образе Темного рыцаря.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ» Телеведущая Лера Кудрявцева покинула канал "Муз-ТВ" после того, как глава телеканала Арман Давлетяров пригласил вести ежегодную премию "Муз-ТВ" Ольгу Бузову.

Политика Путин поручил провести инвентаризацию всех налоговых льгот В 2015–2019 годах правительство предоставило около 100 налоговых льгот, из-за которых бюджет недосчитался более 1 трлн руб. в 2019 году.

Армия и оружие Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».