Экономика
Телеканал Санкт-ПетербургГосдума поправит бюджет 2020 года
Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов для реализации социальных инициатив президента Владимира Путина, озвученных им в послании Федеральному собранию 15 января.
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с чего всё началось
В пояснительной записке к проекту ФЗ отмечается, что законопроект подготовлен в целях финансового обеспечения расходных обязательств РФ, возникающих при реализации послания Президента РФ Федеральному Собранию.The Moscow Postвчера в 06:27
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Политика
Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию
Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
Общество
Телесваха Сябитова обвинила российских женщин в продажности
Телеведущая Роза Сябитова раскритиковала российских женщин за продажность.
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана стартовали в Кремле
Музыка
Жириновский станцевал под песню Little Big
Экономика
Российскому ОПК спишут долги на сотни миллиардов рублей
Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут реструктурированы долги на 750 млрд рублей, почти половина из которых будет списана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Армия и оружие
Сирийская армия отражает атаки террористов на трассе Дамаск-Алеппо
Правительственная армия САР отражает атаки террористов в районе поселения Дадих, расположенного на трассе М5 в провинции Идлиб, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
«Аэрофлот» приостановит рейсы в Гонконг
"Аэрофлот" временно приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Москва — Гонконг — Москва.
Спорт
Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу
Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
Общество
В Дублине Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива
Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали в Ирландии.
Происшествия
В Ростове-на-Дону готовят экстренную посадку самолёта из Петербурга
В международном аэропорту Ростова-на-Дону готовятся принять рейс из Санкт-Петербург, следовавший в Симферополь.
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется.
Армия и оружие
США показали анимацию удара нового полуавтономного оружия
Общество
В Петербурге 700 студентов поместили под карантин из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге по предписанию Роспотребнадзора помещены под карантин более 700 студентов Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова.
Биатлон
Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у российских биатлонистов
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию с просьбой провести обыски у лидера сборной России Александра Логинова после интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
Происшествия
Главу производителя кораблей «Гепард» и «Торнадо» задержали за взятку
На сайте корпорации говорится, что она производит малые противолодочные корабли, суда береговой охраны и огневой поддержки, артиллерийские катера, фрегаты «Гепард», корабли проекта «Торнадо».
Политика
Путин утвердил основы госполитики в Арктике до 2035 года
Президент России Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики страны в Арктике до 2035 года.
Кино
Режиссер «Бэтмена» представил первые кадры с бэтмобилем
Постановщик и соавтор сценария нового «Бэтмена» Мэтт Ривз на своей странице в Twitter поделился очередной порцией материалов с Робертом Паттинсоном в образе Темного рыцаря.
Армия и оружие
МиГ-29 и МиГ-35 получат интеллектуальную систему защиты от перегрузок
Пресс-служба российской самолетостроительноой корпорации «МиГ» (входит в ОАК) сообщила о создании интеллектуальной системы защиты от превышения предельных перегрузок, которая будет внедрена на МиГ-29 и МиГ-35.
Армия и оружие
Крупный склад с оружием террористов обнаружили в Алеппо
Политика
В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов
Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ»
Телеведущая Лера Кудрявцева покинула канал "Муз-ТВ" после того, как глава телеканала Арман Давлетяров пригласил вести ежегодную премию "Муз-ТВ" Ольгу Бузову.
Общество
Россиянам пообещали «малиновое» лето
Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
Политика
Путин поручил провести инвентаризацию всех налоговых льгот
В 2015–2019 годах правительство предоставило около 100 налоговых льгот, из-за которых бюджет недосчитался более 1 трлн руб. в 2019 году.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место стартует женским спринтом
Седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место 5 марта стартует спринтерской гонкой у женщин.
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
Армия и оружие
Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США
Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».
Музыка
Ведущий призвал Украину не участвовать в Евровидении из-за Little Big
Украинский телеведущий Владимир Остапчук считает, что группе Go_A, которая будет представлять страну на Евровидении, не нужно ехать на международный конкурс.
Политика
Турецкий спецназ начал мешать выдворению беженцев из Греции
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что турецкий спецназ мешает греческим пограничникам вытеснять беженцев с границы на турецкую территорию.