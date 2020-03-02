Общество
Телеканал Санкт-ПетербургГосдума поправит бюджет 2020 года
Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов для реализации социальных инициатив президента Владимира Путина, озвученных им в послании Федеральному собранию 15 января.
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Профильный комитет поддержал поправки в бюджет по реализации Послания Президента РФ
Государственная Дума РФ02 марта в 06:37
Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет на 2020-2022 годы
Парламентская газета02 марта в 08:06
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