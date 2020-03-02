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Общество Радаев объявил выговоры Наумову и Седовой Сегодня, 4 марта, губернатор Валерий Радаев объявил выговоры зампреду Сергею Наумову и главе минобраза Ирине Седовой за срыв аукционов по строительству школы в микрорайоне «Авиатор».