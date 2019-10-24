Общество
РидусГосдума попросила СК найти следы денег на очистку Байкала
Председатель комитета Госдумы России по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает необходимым провести проверку действий правительства Иркутской области и АО «Росгеология». Депутата беспокоит неэффективное использование 5,9 миллиарда рублей, выделенных на очистку озера Байкал.
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Следственный комитет просят проверить действия правительства Иркутской области и АО «Росгеология», которые имеют прямое отношение к расходованию средств по очистке озера Байкал.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 01:50, Вашингтон
Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
ТАСС вчера в 12:10
Происшествия
Школьницу из Коломны обвиняют в надругательстве над семиклассницами
Как сообщает «Комсомольская правда», 15-летнюю школьницу из Коломны Московской области подозревают в надругательстве над двумя семиклассницами.
Московский Комсомолец вчера в 19:36
Экономика
В 2019 году поставки самолетов SSJ100 могут стать минимальными за семь лет
В 2019 году компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) должна поставить 15 новых Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), что означает снижение поставок на 30% по сравнению с прошлым годом, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:46
Технологии
Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76
Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
CyberSport.ru вчера в 11:00
Армия и оружие
В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил.
Известия вчера в 23:49
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM вчера в 05:53
Происшествия
В Тюменской области зафиксировали три случая гаффской болезни
Трое жителей деревни Ачиры Тюменской области госпитализированы с подозрением на гаффскую болезнь, передает телеканал "МИР 24" со ссылкой на РИА "Новости" Накануне в деревню прибыли сотрудники Роспотребнадзора и областной больницы.
МИР 24 вчера в 11:30
Происшествия
В Британии нашли грузовик с 39 человеческими телами
Газета.Ru вчера в 22:56
Политика
Зеленский обеспокоился давлением со стороны Трампа еще до инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский еще в мае 2019 года был обеспокоен возможным давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа с целью инициировать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает Associated Press со ссылкой на три осведомленных источника.
Интерфакс вчера в 19:33
Спорт
Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию
В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.
Snob.ru вчера в 15:30
Общество
Семья из России ищет в Лондоне дворецкого из сериала «Дживс и Вустер»
Некая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала "Дживс и Вустер".
Piter.tv 01:32
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время циркового шоу в Карелии
Шокирующее видео нападения хищного животного на дрессировщика во время представления в Олонце появилось в социальной сети в группе «В помощь маме – Петрозаводск».
Петрозаводск говорит 00:43
Общество
Что запрещено делать в день Филиппа, 24 октября
В День Филиппа, 24 октября, волгоградцы смогут разбогатеть Нельзя сквернословить.
Волгоградская правда 01:00
Происшествия
На Урале уволенная за откровенные фотографии педагог вызвана на допрос
В челябинском Магнитогорске уволенная из-за откровенных фотографий 19-летней давности детский тренер Екатерина Конопенко вызвана на допрос в полицию.
REGNUM 00:47
Здоровье
Рак простаты провоцируют три молочных продукта
Врачи определили три молочных продукта, которые провоцируют у мужчин возникновение рака простаты, сообщает профильное издание medikforum.
Ugpressa.ru 22 октября в 14:47
Экономика
Госдума предварительно приняла проект федерального бюджета на три года
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года. В приоритете национальные проекты, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 09:11
Футбол
Игрок ЦСКА Сантос ответил на вопрос о попадании в сборную Бразилии
Бразильский футболист московского ЦСКА Лукас Сантос ответил на вопрос, возможно ли попасть в национальную команду, играя в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 22:15
Политика
Путин сообщил о списании Россией долгов африканских стран на $20 млрд
Россия к настоящему моменту списала африканским государствам долги более чем на $20 млрд, сообщил президент РФ Владимир Путин на форуме "Россия - Африка" в Сочи.
Интерфакс вчера в 05:42
Шоу-бизнес
Дети Пугачевой повеселились на вечеринке в честь дочери Николаева
8 октября девочке исполнилось четыре года. Но лишь недавно состоялась вечеринка, которую устроили в честь такого события ее родители.
Телепрограмма вчера в 13:29
Происшествия
В Кемеровской области медведь задрал охотника
REGNUM вчера в 22:43
Происшествия
Три человека погибли в результате пожара на кладбище во Владивостоке
RT на русском вчера в 17:58
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава опубликовала откровенные фото
На снимках Варнава позирует сидя боком к камере и прикрывает отдельные части тела руками и бедрами.
Волга-Медиа 00:45
Политика
Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами
Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).
Российская газета вчера в 20:40
Единоборства
Отец Нурмагомедова напомнил фанатам о приезде Макгрегора в Москву
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на предстоящий визит ирландского бойца Конора Макгрегора в Москву.
Национальная служба новостей 00:55
Политика
Дональд Трамп поручил снять санкции с Турции
Как сообщает телеканал RT, американский президент Дональд Трамп заявил, что США снимут санкции против Турции, соответствующее распоряжение он уже отдал министру финансов Стивену Мнучину.
Военное дело вчера в 12:56
Политика
Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в некоторых городах
В некоторых городах Украины могут возникнуть проблемы с отоплением, если Киев не подпишет новый контракт на транзит российского газа в Европейский союз, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.
RT на русском вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
Новости Рязани вчера в 11:02
Игры
Опубликован первый геймплейный ролик ремастера Command & Conquer
Игромания.ру вчера в 18:03
Общество
На Украине напомнили об обращении хора имени Веревки к россиянам
Известия вчера в 21:14
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
РИА Новости вчера в 20:03