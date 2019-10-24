Следственный комитет просят проверить действия правительства Иркутской области и АО «Росгеология», которые имеют прямое отношение к расходованию средств по очистке озера Байкал.

с чего всё началось

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