Общество

РидусРидусГосдума попросила СК найти следы денег на очистку Байкала

Председатель комитета Госдумы России по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает необходимым провести проверку действий правительства Иркутской области и АО «Росгеология». Депутата беспокоит неэффективное использование 5,9 миллиарда рублей, выделенных на очистку озера Байкал.
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с чего всё началось

Эко невидаль: СК проверит, куда ушли деньги на очистку Байкала

Следственный комитет просят проверить действия правительства Иркутской области и АО «Росгеология», которые имеют прямое отношение к расходованию средств по очистке озера Байкал.
Известиявчера в 17:01

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Эко невидаль: СК проверит, куда ушли деньги на очистку Байкала

Известиявчера в 17:01

«Известия»: глава комитета Думы по экологии просит СК проверить траты на очистку Байкала

ТАССвчера в 21:28

В Госдуме возмутились неэффективной очисткой Байкала за миллиарды рублей

Lenta.ruвчера в 20:23

Госдума попросила СК найти следы денег на очистку Байкала

Ридусвчера в 20:04

СК попросят проверить, куда ушли 6 млрд на очистку Байкала

Мойка78вчера в 23:10

Бурматов попросил СК проверить «Росгеологию» и власти Приангарья из-за Байкальского ЦБК

ИрСитивчера в 20:42

Куда «ушли» 5,9 миллиарда рублей, направленных на спасение Байкала?

LentaChel.ruвчера в 23:19
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Происшествия

Три человека погибли в результате пожара на кладбище во Владивостоке

RT на русском вчера в 17:58
Общество

«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском

Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Общество

На Украине напомнили об обращении хора имени Веревки к россиянам

Известия вчера в 21:14
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Здоровье

Врач назвал признаки гипертонического криза

Заведующий терапевтическим отделением московской клинической больницы № 1 Сергей Стеблецов рассказал в интервью "Вечерней Москве", как распознать гипертонический криз и в каком случае нужно вызывать скорую.
РИА Новости вчера в 08:43
Здоровье

Губернатор Алтайского края потребовал проверить Ключевскую ЦРБ

В социальных сетях врачи Центральной районной больницы Ключевского района обратились губернатору Алтайского края Виктору Томенко.
Московский Комсомолец вчера в 04:39
Общество

«Ъ» узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка

На одном из теневых ресурсов 13 октября появились персональные данные клиентов Сбербанка на миллион строк, накопленные с 2015 года, сообщает газета "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 18:13
Происшествия

Пять человек погибли при крушении легкого самолета в Мексике

Причины авиакатастрофы пока не называются. Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября легкий самолет потерпел крушение в городе Хухуди в ЮАР.
REGNUM вчера в 23:13
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
Новости Рязани вчера в 11:02
Армия и оружие

НАТО обсудит создание международной зоны безопасности в Сирии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что идея министра обороны ФРГ по международной зоне безопасности в Сирии будет обсуждаться на министерских переговорах в Брюсселе в четверг и пятницу.
РИА Новости вчера в 08:17
Общество

«Росатом» опроверг информацию о ввозе в Россию радиоактивных отходов

Компания «Техснабэкспорт», входящая в госкорпорацию «Росатом», назвала дезинформацией заявление российского отделения Greenpeace о ввозе в страну радиоактивных отходов.
Ведомости вчера в 20:51
Музыка

Розенбаум перепел песню Бузовой

Александру выпали песни: «Алкоголичка» Александра Реввы, «Пчеловод» Rosa и «Водица» Ольги Бузовой.
Inc-news.ru вчера в 17:59
Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» обновили максимум за 13 лет

23 октября обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» подскочили на Московской бирже на 16,6%, до 42,8 руб. за штуку, это рекордная цена за последние 13 лет.
РБК вчера в 14:35
Общество

Киев задолжал пенсионерам Донбасса более 1,5 миллиарда долларов

Омбудсмен отметила, что в среднем задолженность на одного переселенца составляет около 31 тысячи гривен (1,24 тысячи долларов).
Lenta.ru вчера в 10:41
Политика

Помпео встретился с украинским митрополитом Епифанием

News.ru вчера в 16:29
Кино

Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров

Вести.Ru вчера в 23:33
Общество

Росстат назвал долю семей с доходами только на одежду и еду

В России количество семей, у которых хватает денег только на еду и одежду увеличилось до 49,4%. Такие данные приводит Росстат за 2019 год.
Четвертая Власть 22 октября в 01:36
Происшествия

Криминального авторитета Таро экстрадировали из РФ в Испанию

Криминального авторитета Таро (Тариэла Мулухова) экстрадировали из России и передали испанскими правоохранительными органам в Испанию.
Газета.Ru вчера в 11:12
Экономика

Россия поднялась в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020 на три позиции и заняла 28 место. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирный банк.
Газета.Ru вчера в 22:04
Политика

Зеленский рушит собственные планы на саммит в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером заявил, что Киев выполнил условия для проведения встречи в "нормандском формате" и ожидает ответных шагов со стороны партнёров.
Экономика сегодня вчера в 04:24
Политика

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Политика

Антонов оценил планы конгресса США признать «Азов» террористами

Конгресс, по всей видимости, вслед за спецслужбами США, начинает осознавать угрозу, которую представляют "Азов" и контактировавшие с ним американцы.
РИА Новости вчера в 15:00
Происшествия

Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке

Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
RT на русском вчера в 12:05
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru вчера в 07:00
Общество

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 22 октября в 19:17
Авто

Новосибирцу начислили за Bentley налог в 273 тысячи рублей

Среди других транспортных средств самый большой налог предстоит уплатить владельцам катера 1982 года выпуска с двигателем мощностью 2000 л.с. (100 тыс. рублей), воздушного судна 1987 года выпуска с двигателем мощностью 1000 л.с. (25 тыс. рублей) и вертолета 2009 года выпуска с двигателем мощностью 800 л.с. (20 тыс. рублей), следует из данных регионального УФНС по Новосибирской области.
Автоновости дня 21 октября в 00:41
Происшествия

Трое забайкальцев в центре Читы ударили женщину ножом и отобрали сумку

Трое неизвестных ударили женщину ножом в спину, схватили сумку и скрылись. Полицейским удалось по «горячим следам» задержать подозреваемых.
Zab.RU вчера в 23:45
Политика

Республиканцы помешали слушаниям в Конгрессе США в рамках импичмента

На пять часов позже запланированного начались закрытые слушания в Палате представителей Конгресса США из-за акции протестующей группы конгрессменов-республиканцев, 23 октября сообщает The Washington Post.
Красная весна вчера в 19:00
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»

Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Культуромания вчера в 10:23
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
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Владимир Бурматов
Российский политик
Российский политик. Председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды с 9 октября 2017 года. Депутат Государственной думы VI и VII созыва.
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Росгеология
Российский государственный холдинг, объединяющий государственные геологоразведочные предприятия РФ, со штаб-квартирой в Москве. Был создан в 2011 году и включён в список стратегических предприятий.
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