Следственный комитет просят проверить действия правительства Иркутской области и АО «Росгеология», которые имеют прямое отношение к расходованию средств по очистке озера Байкал.

с чего всё началось

Председатель комитета Госдумы России по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает необходимым провести проверку действий правительства Иркутской области и АО «Росгеология». Депутата беспокоит неэффективное использование 5,9 миллиарда рублей, выделенных на очистку озера Байкал.

Общество «Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Здоровье Врач назвал признаки гипертонического криза Заведующий терапевтическим отделением московской клинической больницы № 1 Сергей Стеблецов рассказал в интервью "Вечерней Москве", как распознать гипертонический криз и в каком случае нужно вызывать скорую.

Здоровье Губернатор Алтайского края потребовал проверить Ключевскую ЦРБ В социальных сетях врачи Центральной районной больницы Ключевского района обратились губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

Общество «Ъ» узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка На одном из теневых ресурсов 13 октября появились персональные данные клиентов Сбербанка на миллион строк, накопленные с 2015 года, сообщает газета "Коммерсантъ".

Происшествия Пять человек погибли при крушении легкого самолета в Мексике Причины авиакатастрофы пока не называются. Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября легкий самолет потерпел крушение в городе Хухуди в ЮАР.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.

Армия и оружие НАТО обсудит создание международной зоны безопасности в Сирии Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что идея министра обороны ФРГ по международной зоне безопасности в Сирии будет обсуждаться на министерских переговорах в Брюсселе в четверг и пятницу.

Общество «Росатом» опроверг информацию о ввозе в Россию радиоактивных отходов Компания «Техснабэкспорт», входящая в госкорпорацию «Росатом», назвала дезинформацией заявление российского отделения Greenpeace о ввозе в страну радиоактивных отходов.

Музыка Розенбаум перепел песню Бузовой Александру выпали песни: «Алкоголичка» Александра Реввы, «Пчеловод» Rosa и «Водица» Ольги Бузовой.

Экономика Акции «Сургутнефтегаза» обновили максимум за 13 лет 23 октября обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» подскочили на Московской бирже на 16,6%, до 42,8 руб. за штуку, это рекордная цена за последние 13 лет.

Общество Киев задолжал пенсионерам Донбасса более 1,5 миллиарда долларов Омбудсмен отметила, что в среднем задолженность на одного переселенца составляет около 31 тысячи гривен (1,24 тысячи долларов).

Общество Росстат назвал долю семей с доходами только на одежду и еду В России количество семей, у которых хватает денег только на еду и одежду увеличилось до 49,4%. Такие данные приводит Росстат за 2019 год.

Происшествия Криминального авторитета Таро экстрадировали из РФ в Испанию Криминального авторитета Таро (Тариэла Мулухова) экстрадировали из России и передали испанскими правоохранительными органам в Испанию.

Экономика Россия поднялась в рейтинге Doing Business Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020 на три позиции и заняла 28 место. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирный банк.

Политика Зеленский рушит собственные планы на саммит в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером заявил, что Киев выполнил условия для проведения встречи в "нормандском формате" и ожидает ответных шагов со стороны партнёров.

Политика Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.

Политика Антонов оценил планы конгресса США признать «Азов» террористами Конгресс, по всей видимости, вслед за спецслужбами США, начинает осознавать угрозу, которую представляют "Азов" и контактировавшие с ним американцы.

Происшествия Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.

Шоу-бизнес Екатерина Варнава снялась обнаженной 34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.

Общество Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.

Авто Новосибирцу начислили за Bentley налог в 273 тысячи рублей Среди других транспортных средств самый большой налог предстоит уплатить владельцам катера 1982 года выпуска с двигателем мощностью 2000 л.с. (100 тыс. рублей), воздушного судна 1987 года выпуска с двигателем мощностью 1000 л.с. (25 тыс. рублей) и вертолета 2009 года выпуска с двигателем мощностью 800 л.с. (20 тыс. рублей), следует из данных регионального УФНС по Новосибирской области.

Происшествия Трое забайкальцев в центре Читы ударили женщину ножом и отобрали сумку Трое неизвестных ударили женщину ножом в спину, схватили сумку и скрылись. Полицейским удалось по «горячим следам» задержать подозреваемых.

Политика Республиканцы помешали слушаниям в Конгрессе США в рамках импичмента На пять часов позже запланированного начались закрытые слушания в Палате представителей Конгресса США из-за акции протестующей группы конгрессменов-республиканцев, 23 октября сообщает The Washington Post.

Кино Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах» Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.