Следственный комитет просят проверить действия правительства Иркутской области и АО «Росгеология», которые имеют прямое отношение к расходованию средств по очистке озера Байкал.

с чего всё началось

Председатель комитета Госдумы России по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает необходимым провести проверку действий правительства Иркутской области и АО «Росгеология». Депутата беспокоит неэффективное использование 5,9 миллиарда рублей, выделенных на очистку озера Байкал.

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