Происшествия
РБКГосдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни
Опрос связан с убийством девятилетней девочки в Саратове и личностью подозреваемого в преступлении, над которым жители города пытались совершить самосуд. К 20:35 мск 77,69% проголосовавших выбрали пункт за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
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Я хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству.
— Евгений Примаков, российский журналистРИА Новости 05:45
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После убийства Лизы Киселевой депутат Госдумы заявил о необходимости вернуть смертную казнь
Версия-Саратоввчера в 22:52
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