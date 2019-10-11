с чего всё началось

Я хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству.

Опрос связан с убийством девятилетней девочки в Саратове и личностью подозреваемого в преступлении, над которым жители города пытались совершить самосуд. К 20:35 мск 77,69% проголосовавших выбрали пункт за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.

Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни

Наука CRISPR настроили на уничтожение человеческих РНК-вирусов CRISPR запрограммировали на уничтожение человеческих РНК-вирусов, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Molecular Cell.

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