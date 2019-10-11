Происшествия

РБКРБКГосдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни

Опрос связан с убийством девятилетней девочки в Саратове и личностью подозреваемого в преступлении, над которым жители города пытались совершить самосуд. К 20:35 мск 77,69% проголосовавших выбрали пункт за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
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Евгений Примаков
Я хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству.
— Евгений Примаков, российский журналистРИА Новости 05:45
с чего всё началось
В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос
, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
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