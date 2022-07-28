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Госдума потратит десятки миллионов рублей на оценку влияния санкций на Россию

Аппарат Госдумы с конца июня разместил на сайте госзакупок заказ на 37 исследований на общую сумму почти 165 млн руб., подсчитали «Ведомости».
Ведомости
На изучение «санкционных режимов в отношении критически важных секторов экономики России» законодателями будет направлено 6 млн руб.
Ведомости
На рекомендации по совершенствованию законодательного обеспечения роли ЦБ в вопросах денежно-кредитной и валютной политики, призванной сделать «экономику России относительно более независимой от внешних факторов», выделено 4,5 млн рублей.
Forbes
Также Дума хочет проанализировать зарубежный опыт в области импортозамещения (4,9 млн руб.).
Ведомости

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«Ведомости»: Госдума потратит 165 миллионов рублей на изучение санкций
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