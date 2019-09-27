Парламентарий сообщил, что Комиссия направит материалы расследования «во‑первых, в Генеральную прокуратуру, ФСБ, МВД России и Роскомнадзор для принятия соответствующих мер, в том числе привлечения к административной ответственности за нарушение избирательного законодательства и законодательства о противодействии экстремизму, а также в МИД России для принятия решения о дальнейшей аккредитации».

с чего всё началось

Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Экономика В России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера Прожиточный минимум российского пенсионера в 2020 году составит 9 311 рублей, следует из проекта федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год.

Политика Трамп назвал идеальным разговор с Зеленским В Штатах разгорелся скандал из-за телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, который состоялся в июле.

Происшествия ВШЭ расторгла контракт с обвиненным в растлении учениц педагогом Высшая школа экономики (ВШЭ) 25 сентября расторгла контракт с преподавателем лицея, обвиненным в растлении учениц, сообщили РБК в пресс-службе НИУ ВШЭ.

Общество Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который начнет действовать в России с 1 октября.

Политика Песков прокомментировал заявление Лукашенко о миротворцах в Донбассе Ранее белорусский лидер заявил, что готов отправить туда миротворческие войска Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление главы РБ Александра Лукашенко о готовности ввести миротворцев в Донбасс, отметил, что данный вопрос должны решать участники конфликта, а в тексте минских соглашений такого пункта нет, передает РИА Новости.

Происшествия New York Times обвинила новгородца в убийстве С момента убийства прошел месяц и первым молчание нарушило крупнейшее издание США New York Times.

Политика Захарова назвала речь Зеленского в ООН «пропагандистской мишурой» В МИД РФ прокомментировали выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН, назвав его "пропагандистской мишурой".

Политика Минздрав Чечни рассказал о состоянии здоровья Кадырова Глава Чечни Рамзан Кадыров действительно испытывает недомогание, но речь идет об обычном ОРЗ.

Происшествия Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели музыканта Отец Виктора Цоя Роберт Цой прокомментировал новую версию гибели музыканта, в которой судебный эксперт Наталья Потлачук высказала уверенность в том, что "его смерть не могла наступить из-за сна", сообщает КП.

Экономика Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика «Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.

Автоспорт Болид Квята сломался во время свободных заездов на Гран-при России Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят не смог закончить первую сессию свободных заездов на Гран-при России в Сочи.

Политика Роухани заявил о предложении Трампа отменить санкции против Ирана На заявления Роухани последовала немедленная реакция американского президента Дональда Трампа, который заявил, что это Тегеран предлагал Вашингтону провести встречу в обмен на снятие санкций.

Интернет Реклама в интернете поставила пользователей сети под угрозу Пользователи сети стали жертвами вредоносного программного обеспечения, распространяющегося через рекламные объявления.

Футбол «Спартак» и «Ростов» сыграют матч Кубка России в Москве Сегодня, 27 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка страны, по итогам которой стали известны хозяева полей.

Общество Голикова: Трудовая книжка не понадобится при получении госуслуг Россиянам не понадобится подтверждать сведения о трудовом стаже и трудоустройстве "бумажными" документами.

Политика Байден и его сын избежали допроса украинских следователей Украинские следователи не проводили допрос бывшего вице-президента США и его сына Хантера по делу о деятельности нефтегазовой компании Burisma Group.

Общество Жест «ок» признали экстремистским в США Жест «ок» (сведенные в кольцо большой и указательный пальцы) признали экстремистским в США.

Армия и оружие Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".

Политика В доме бывшего президента Молдавии проводится обыск Антикоррупционная прокуратура Молдавии проводит обыск у бывшего президента республики Петра Лучинского, информируют в пятницу национальные СМИ.

Экономика Промсвязьбанк станет агентом правительства по международным долгам Промсвязьбанк, являющийся опорным банком для оборонной сферы, получит новые полномочия – он станет агентом правительства по вопросам исполнения другими странами обязательств перед Россией, следует из проекта бюджета на 2020–2022 гг. Первым на это обратил внимание РБК.