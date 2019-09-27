Политика
РБКГосдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм
Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.
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с чего всё началось
Парламентарий сообщил, что Комиссия направит материалы расследования «во‑первых, в Генеральную прокуратуру, ФСБ, МВД России и Роскомнадзор для принятия соответствующих мер, в том числе привлечения к административной ответственности за нарушение избирательного законодательства и законодательства о противодействии экстремизму, а также в МИД России для принятия решения о дальнейшей аккредитации».Государственная Дума РФ06:06
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Комиссия по фактам вмешательства извне завершила расследование в отношении Deutsche Welle
Государственная Дума РФ06:06
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 10:19, Вашингтон
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 10:19, Вашингтон
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