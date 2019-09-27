Парламентарий сообщил, что Комиссия направит материалы расследования «во‑первых, в Генеральную прокуратуру, ФСБ, МВД России и Роскомнадзор для принятия соответствующих мер, в том числе привлечения к административной ответственности за нарушение избирательного законодательства и законодательства о противодействии экстремизму, а также в МИД России для принятия решения о дальнейшей аккредитации».

с чего всё началось

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