Политика
РБКГосдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм
Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.
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с чего всё началось
Парламентарий сообщил, что Комиссия направит материалы расследования «во‑первых, в Генеральную прокуратуру, ФСБ, МВД России и Роскомнадзор для принятия соответствующих мер, в том числе привлечения к административной ответственности за нарушение избирательного законодательства и законодательства о противодействии экстремизму, а также в МИД России для принятия решения о дальнейшей аккредитации».Государственная Дума РФ06:06
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Комиссия по фактам вмешательства извне завершила расследование в отношении Deutsche Welle
Государственная Дума РФ06:06
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 22:36, Вашингтон
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 22:36, Вашингтон
Политика
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Стало известно о помолвке Брэдли Купера и Леди Гаги
После премьеры артисты стали часто появляться на людях вместе. Это произошло на фоне разрыва отношений Купера и русской модели Ирины Шейк.
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Лавров встретился с главой МИД Грузии
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В Кремле положительно оценили новый запрет на курение на балконах.
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Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.
Газета.Ru 21:11
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ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) планирует строительство высокоскоростной магистрали для электропоездов между Новосибирском и Барнаулом.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита в ряде регионов, сообщает РИА "Новости".
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Хозяевами Денисовой пещеры оказались пещерные гиены и волки
Исследователи узнали, что главными обитателями Денисовой пещеры, находящейся на Алтае, где обнаружили останки древних людей, оказался не человек, а крупные хищники.
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Возросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
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Суд запретил использовать оружие, дальность выстрела из которого превышает 1,5 тыс метров.
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