Политика

РБКРБКГосдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм

Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.
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с чего всё началось

Комиссия по фактам вмешательства извне завершила расследование в отношении Deutsche Welle

Парламентарий сообщил, что Комиссия направит материалы расследования «во‑первых, в Генеральную прокуратуру, ФСБ, МВД России и Роскомнадзор для принятия соответствующих мер, в том числе привлечения к административной ответственности за нарушение избирательного законодательства и законодательства о противодействии экстремизму, а также в МИД России для принятия решения о дальнейшей аккредитации».
Государственная Дума РФ06:06

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Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм

РБК07:18

Немецкую Deutsche Welle могут признать в России иностранным агентом

РЕН ТВ06:10

Комиссия Госдумы нашла в материалах Deutsche Welle признаки оправдания экстремизма

ТАСС06:49

В Госдуме признали Deutsche Welle нарушителем закона о митингах

Московский Комсомолец06:30

Госдума потребует лишить аккредитации Deutsche Welle в России за экстремизм

Znak.com06:28

Комиссия ГД нашла в работе Deutsche Welle признаки оправдания экстремизма

РИА Новости07:15

Комиссия по фактам вмешательства извне завершила расследование в отношении Deutsche Welle

Государственная Дума РФ06:06
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:20, Вашингтон

«Немецкую волну» обвинили в экстремизме

Вести.UZ06:53
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:20, Вашингтон
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Василий Иванович Пискарёв
Российский политик
Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, председатель комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, сопредседатель комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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