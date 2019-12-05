с чего всё началось

Несколько часов назад Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда. С 1 января он должен вырасти на 850 рублей до 12 130 рублей в месяц.

Происшествия Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Фигурное катание Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при и принялись кусать на награждении цветы, а Русская Ракета даже вывела на олимпийский лед собаку в костюме для своей произвольной программы.

Космос Корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками отправился к МКС Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13", которому предстоит доставить новогодние подарки для экипажа Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.

Политика Шойгу констатировал упадок в отношениях России и НАТО Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отношения страны с Североатлантическим альянсом (НАТО) с каждым годом становятся только хуже.

Политика Переговоры Путина и Лукашенко продлились почти шесть часов Переговоры президентов России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства завершились после 5,5 часов.

Политика Франция намерена пожаловаться на пошлины США в ВТО Введение пошлин на французские товары со стороны США является ничем не обоснованными и незаконными санкциями, сообщил министр экономики страны Брюно Ле Мэр.

Здоровье Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.