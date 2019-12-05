с чего всё началось

Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей. На данный момент размер МРОТ составляет 11 тыс. 280 рублей.

Общество Депутат рассказала об умоляющих поработать на пенсии россиянах Депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что у нее есть знакомые, которые «умоляют» о возможности поработать на пенсии.

Политика В Нафтогазе ответили на предложение Медведева по газу Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко на своей странице в Facebook ответил на предложение премьер-министра России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору.

Единоборства Бой Поветкина с Хантером завершился вничью Поединок между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером, прошедший 7 декабря в Эд-Диръии в Саудовской Аравии, завершился вничью.

Энергетика Новак высказался о цене на топливо в России Министр энергетики России Александр Новак опубликовал статью в журнале «Энергетическая политика», в которой высказался о цене на топливо в России.

Происшествия В Мексике желающий справить нужду мужчина убил упрекнувших его людей Мужчина открыл стрельбу в столице Мексики после того, как ему сделали замечание жильцы дома, где он решил справить нужду, в результате четыре человека погибли и двое получили ранения, сообщает министерство общественной безопасности Мексики.

Происшествия Под Новосибирском полицейский залил виски в омыватель В Новосибирской области полицейский использовал виски как омыватель лобового стекла, сообщает "Сиб.фм" со ссылкой на УМВД РФ по региону.

Кино Появился первый трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде Первый трейлер 25-го по счету фильма о Джеймсе Бонде под названием No Time to Die («Не время умирать») появился на официальном YouTube-канале Universal Pictures Russia.

Общество Суд приговорил студента Егора Жукова к условному сроку Кунцевский суд Москвы приговорил студента ВШЭ, блогера Егора Жукова к трём годам условного срока по делу о призывах к экстремизму в опубликованных на YouTube роликах.

Политика Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.

Политика КНДР заявила о снятии денуклеаризации с повестки переговоров с США Представитель Северной Кореи в ООН Ким Сонг заявил, что денуклеаризация больше не является предметом переговоров с Соединенными Штатами. такое заявление Сонга приводит агентство Reuters.

Спорт Российские спортсмены поедут на ОИ как команда ОКР Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут выступать в составе команды ОКР.

Экономика Александр Лебедев вышел из банковского бизнеса Бизнесмен Александр Лебедев продал всю свою долю в Национальном резервном банке (НРБ), передает Forbes.