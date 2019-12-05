Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума повышает МРОТ на 850 рублей

Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей. На данный момент размер МРОТ составляет 11 тыс. 280 рублей.
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с чего всё началось
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект
 об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Российская газета05 декабря в 05:53

Подробнее о событии

С 1 января МРОТ вырастет на 850 рублей. Как изменится жизнь россиян?

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Телеканал 360°05 декабря в 07:09

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о повышении МРОТ на 850 рублей

Московский Комсомолец04 декабря в 16:31

Депутаты поддержали законопроект об увеличении МРОТ

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Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

ТАСС05 декабря в 05:29

Госдума обсудит повышение минимальной зарплаты в России

URA.Ru04 декабря в 17:43

Госдума повышает МРОТ на 850 рублей

Российская газета05 декабря в 05:53
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 21:56, Ашберн
Общество

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Немецкий бизнес предложил план восстановления востока Украины

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