Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума повышает МРОТ на 850 рублей

Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей. На данный момент размер МРОТ составляет 11 тыс. 280 рублей.
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Госдума повысит МРОТ на 850 рублей

Телеканал 360°07:09

Депутаты поддержали законопроект об увеличении МРОТ

Государственная Дума РФ05:25

Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

ТАСС05:29

Законопроект об увеличении МРОТ до 12 тыс. руб. с 2020 г. прошел в Госдуме второе чтение

Агентство Москва05:26

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении МРОТ

Парламентская газета05:43

Госдума обсудит повышение минимальной зарплаты в России

URA.Ruвчера в 17:43

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о повышении МРОТ на 850 рублей

Московский Комсомолецвчера в 16:31
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ТАСС Наука вчера в 13:30
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Ранее президент Украины заявлял, что Верховная рада до конца года примет новый закон об особом статусе Донбасса, "который будет разработан парламентом в тесном сотрудничестве и после публичного обсуждения с общественностью".
ТАСС 05:36
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«Автодор» раскрыл планы развития сети автодорог России до 2035 года

Как отметили в компании, для достижения целей стратегии за 2025−2035 годы необходимо построить и реконструировать не менее 14 тыс. км федеральных автомобильных дорог. предполагается охватить скоростными дорогами 44 региона России, с которых проживает 75% населения страны.
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Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
РИА Новости 07:33
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Премьер Болгарии объяснил задержки с «Турецким потоком»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку со строительством газопровода "Турецкий поток" на территории страны необходимостью выполнить обязательные процедуры Евросоюза.
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Лукашенко отверг возможность присоединения Белоруссии к России

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается входить в состав другого государства, в том числе «братской России».
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Ранее в пресс-службе «Краснодара» корреспонденту «РБ-Спорт» сообщили, что «быки» предлагали ЦСКА бесплатные билеты на ближайший домашний матч, но соперник попросил, чтобы они были платными.
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ТАСС 03 декабря в 03:24
Политика

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Газета.Ru 07:56
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Запланированные на сегодня переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся.
РИА Новости 08:05
Общество

Совет судей отказался от идеи наказания СМИ за критические публикации

Журналисты, сообщившие о намерении Совета судей выступить с предложением о введении для СМИ ответственности за выпуск дискредитирующих судебную систему публикаций, «поторопились с выводами».
РБК 07:49
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Экс-депутата Госдумы Шлегеля в Германии отстранили от работы

Бывший комиссар движения «Наши», экс-депутат Госдумы от «Единой России» Роберт Шлегель, ранее обвинявший Евросоюз в склонности к русофобии, переехал жить в Мюнхен и хочет, чтобы его дети росли в Германии.
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Общество

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РБК 03:40
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ГД одобрила поправки в проект о налоге для самозанятых в 19 регионах

Госдума приняла во втором чтении законопроект о распространении налогового режима для самозанятых с 1 января 2020 года на 19 регионов России.
RT на русском вчера в 05:29
Общество

Житель Новосибирска отсудил компенсацию за мат на концерте Шнурова

Гуляев подал иск против лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, организаторов концерта и хоккейного клуб "Сибирь" из-за нецензурной лексики в исполнении артиста.
РИА Новости 01:46
Общество

Медведев назвал состояние первичного звена здравоохранения удручающим

Общее состояние первичного звена здравоохранения в ряде регионов России удручающее, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
РИА Новости 05:25
Общество

На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем

Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
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Производители порошков ответили на обвинения ФАС

Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Газета.Ru вчера в 17:27
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Путин ознакомился с системой мониторинга обращений на «Прямую линию»

Президенту России Владимиру Путину представили систему мониторинга выполнения просьб, поступивших на «Прямую линию» в этом году.
Rambler News Service 08:25
Происшествия

Суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал врача в Саратове

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Агентство Vesti.bg отмечает, что болгарский дипломат, который должен покинуть Россию в течение 24 часов, находится в том же ранге, что и российский, объявленный персоной нон грата властями Болгарии в конце октября 2019 года.
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В Перми почтят память жертв пожара в ночном клубе «Хромая лошадь»

В Перми почтят память 156 жертв пожара в ночном клубе "Хромая лошадь", трагедия произошла 5 декабря 2009 года.
Газета.Ru 02:14
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В Раде подрались депутаты из партии Зеленского

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Смартфоны Honor V30 5G и V30 Pro 5G поступили в продажу в Китае

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В Египте разбился истребитель российского производства МиГ-29

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Китайское издание объяснило причины «воинственности» русских

Китайское издание Sohu попыталось объяснить, почему россиян в Китае считают воинственным народом.
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В МИД Украины прокомментировали заявление Токаева о Крыме

Демаршем на заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по поводу Крыма пообещал ответить МИД Украины, сообщает РИА Новости.
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Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Харламова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе общения с журналистами российских телеканалов обменялся шутками с комедийным актером и телеведущим "ТНТ" Тимуром Батрутдиновым.
РИА Новости 07:34
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