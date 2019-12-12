Экономика

Рифей-ПермьРифей-ПермьГосдума повысила МРОТ до 12130 рублей

Госдума приняла закон о повышении МРОТа. Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года вырастет на 850 рублей и составит 12130 рублей в месяц. Повышение затронет более 3 миллионов человек.
Читать в источнике
Комментировать776

Подробнее о событии

Выше инфляции

Российская газетавчера в 05:55

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Коммерсантъвчера в 06:34

Госдума приняла закон о повышении МРОТа

Известиявчера в 06:27

Как увеличится МРОТ в Прикамье

REGNUM00:26

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

РИА Новостивчера в 05:20

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

ТАССвчера в 05:17

МРОТ с 1 января будет увеличен

Государственная Дума РФвчера в 05:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 00:53, Ашберн
Политика

Трамп обвинил демократов во лжи при подготовке импичмента

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси солгала, что поводом для импичмента президенту страны Дональду Трампу послужил июльский разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.
REGNUM вчера в 23:03
Общество

Ученые выявили смертельную опасность дневного сна

Дневной и продолжительный ночной сон повышают риск развития инсульта.
Известия вчера в 00:00
Экономика

Глава Якутии заявил о риске срыва инвестконтракта «Мечела» по Эльге

Почему у главы Якутии возникли вопросы к "Мечелу" "Мечел" Игоря Зюзина как участник регионального инвестиционного проекта должен обеспечить выполнение инвестиционной декларации и вложить значительную сумму в развитие Эльгинского месторождения за пятилетний период, заявил РБК глава Республики Якутия Айсен Николаев.
РБК 00:00
Политика

Владимир Зеленский отверг угрозу новой Сребреницы в Донбассе

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в Донбассе «может начаться Сребреница» в случае передачи участка границы под контроль украинских военных, поскольку Зеленский, по мнению Путина, вряд ли сможет справиться с националистами.
Говорит Москва вчера в 23:04
Наука

«Моя доисторическая семья. Генетический детектив»

Вероятно, первая собака «родилась» где-нибудь в Европе или Сибири, но и Китай исключать нельзя.
N+1 10 декабря в 06:18
Общество

Россияне назвали самые пугающие болезни

Россияне назвали болезни, которые больше всего вызывают у них страх.
Газета.Ru вчера в 23:08
Политика

США и КНР договорились об условиях торгового соглашения

Соединенные Штаты Америки договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
Вести.Ru вчера в 19:35
Общество

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Банки предложили поменять механизм работы с денежными переводами, которые осуществляются без согласия клиента, рассказал РБК вице-президент Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексей Войлуков.
РБК вчера в 23:00
Политика

Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника

Президент России Владимир Путин присвоил назначенному врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы.
ТАСС вчера в 23:37
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК вчера в 15:37
Армия и оружие

Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России

Командование американского военного контингента в Сирии запросило у Пентагона инструкции по порядку действий в случае нападения регулярных войск России, Турции, Ирана или Сирии, а также их возможных союзников.
Военное обозрение вчера в 02:13
Политика

Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
РИА Новости вчера в 02:12
Политика

Зеленский высказался за изменение Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
RT на русском вчера в 16:00
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском вчера в 17:16
Происшествия

Открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировано

Специалисты ликвидировали открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.
ТАСС 00:28
Политика

В МИД Турции прокомментировали признание сенатом США геноцида армян

Резолюция сената США о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году лишено правовой основы и направлено на подрыв усилий по развитию турецко-американских отношений, говорится в заявлении МИД Турции в пятницу.
РИА Новости вчера в 21:42
Происшествия

Суд ужесточил наказание экс-главе компании, строившей Восточный

Приморский краевой суд изменил приговор Виктору Гребневу — экс-директору Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК), которая возводила космодром Восточный, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости вчера в 22:54
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ вчера в 13:07
Авто

Hyundai и Genesis начали продавать автомобили в рассрочку

Автоновости дня вчера в 12:15
Кино

В России снимут хип-хоп-мюзикл о жизни Пушкина

Продюсерская компания "Кинослово" снимет фильм о жизни Александра Пушкина в жанре хип-хоп-мюзикла.
Life.ru вчера в 10:37
Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
РБК вчера в 23:12
Происшествия

В Омске стая бродячих собак покусала ребенка

КП - Омск вчера в 21:29
Спорт

Российские гандболистки одержали восьмую победу на чемпионате мира

Гандболистки сборной России одержали победу над Испанией в групповом турнире чемпионата мира - 36:23.
Pravda.Ru 11 декабря в 02:57
Происшествия

В Кузбассе осудили двух рабовладельцев

Комсомольская правда - Кемерово вчера в 23:48
Общество

Дмитрий Медведев оценил Алтайский край по минимальному размеру

Как оценили Алтайский край Наш регион получит 40 млн рублей - это минимальный размер межбюджетного трансферта.
Алтапресс вчера в 19:50
Футбол

Гончаренко высказался о своей дисквалификации в РПЛ

После победы над "Эспаньолом" в Лиге Европы главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался относительно своей дисквалификации в РПЛ.
Российская газета 00:05
Общество

В России рекордно снизилась цена на последний iPhone

Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона.
РИА Новости вчера в 23:12
Общество

Демографы предупредили о сокращении населения России по итогам 2019 года

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Общество

Госдума приняла закон о возвращении курилок в аэропорты

Госдумав ходе пленарного заседания 12 декабря приняла в третьем чтении закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
Известия вчера в 06:24
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене стартует двумя спринтами

В рамках этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдут две спринтерские гонки.
Нева Спорт вчера в 19:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное