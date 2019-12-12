Экономика
Рифей-ПермьГосдума повысила МРОТ до 12130 рублей
Госдума приняла закон о повышении МРОТа. Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года вырастет на 850 рублей и составит 12130 рублей в месяц. Повышение затронет более 3 миллионов человек.
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Политика
Трамп обвинил демократов во лжи при подготовке импичмента
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси солгала, что поводом для импичмента президенту страны Дональду Трампу послужил июльский разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.
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Ученые выявили смертельную опасность дневного сна
Дневной и продолжительный ночной сон повышают риск развития инсульта.
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Глава Якутии заявил о риске срыва инвестконтракта «Мечела» по Эльге
Почему у главы Якутии возникли вопросы к "Мечелу" "Мечел" Игоря Зюзина как участник регионального инвестиционного проекта должен обеспечить выполнение инвестиционной декларации и вложить значительную сумму в развитие Эльгинского месторождения за пятилетний период, заявил РБК глава Республики Якутия Айсен Николаев.
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Владимир Зеленский отверг угрозу новой Сребреницы в Донбассе
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в Донбассе «может начаться Сребреница» в случае передачи участка границы под контроль украинских военных, поскольку Зеленский, по мнению Путина, вряд ли сможет справиться с националистами.
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«Моя доисторическая семья. Генетический детектив»
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Россияне назвали самые пугающие болезни
Россияне назвали болезни, которые больше всего вызывают у них страх.
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США и КНР договорились об условиях торгового соглашения
Соединенные Штаты Америки договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
Общество
Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов
Банки предложили поменять механизм работы с денежными переводами, которые осуществляются без согласия клиента, рассказал РБК вице-президент Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексей Войлуков.
Политика
Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника
Президент России Владимир Путин присвоил назначенному врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы.
Политика
Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
Армия и оружие
Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России
Командование американского военного контингента в Сирии запросило у Пентагона инструкции по порядку действий в случае нападения регулярных войск России, Турции, Ирана или Сирии, а также их возможных союзников.
Политика
Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
Политика
Зеленский высказался за изменение Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
Политика
Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
Происшествия
Открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировано
Специалисты ликвидировали открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.
Политика
В МИД Турции прокомментировали признание сенатом США геноцида армян
Резолюция сената США о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году лишено правовой основы и направлено на подрыв усилий по развитию турецко-американских отношений, говорится в заявлении МИД Турции в пятницу.
Происшествия
Суд ужесточил наказание экс-главе компании, строившей Восточный
Приморский краевой суд изменил приговор Виктору Гребневу — экс-директору Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК), которая возводила космодром Восточный, сообщил РИА Новости представитель суда.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Авто
Hyundai и Genesis начали продавать автомобили в рассрочку
Кино
В России снимут хип-хоп-мюзикл о жизни Пушкина
Продюсерская компания "Кинослово" снимет фильм о жизни Александра Пушкина в жанре хип-хоп-мюзикла.
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае
Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
Происшествия
В Омске стая бродячих собак покусала ребенка
Спорт
Российские гандболистки одержали восьмую победу на чемпионате мира
Гандболистки сборной России одержали победу над Испанией в групповом турнире чемпионата мира - 36:23.
Происшествия
В Кузбассе осудили двух рабовладельцев
Общество
Дмитрий Медведев оценил Алтайский край по минимальному размеру
Как оценили Алтайский край Наш регион получит 40 млн рублей - это минимальный размер межбюджетного трансферта.
Футбол
Гончаренко высказался о своей дисквалификации в РПЛ
После победы над "Эспаньолом" в Лиге Европы главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался относительно своей дисквалификации в РПЛ.
Общество
В России рекордно снизилась цена на последний iPhone
Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона.
Общество
Демографы предупредили о сокращении населения России по итогам 2019 года
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Общество
Госдума приняла закон о возвращении курилок в аэропорты
Госдумав ходе пленарного заседания 12 декабря приняла в третьем чтении закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене стартует двумя спринтами
В рамках этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдут две спринтерские гонки.