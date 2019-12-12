Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума подняла МРОТ на 850 рублей

Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда на 7,5 процента, документ на рассмотрение депутатов внесло правительство. С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
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Иван Грачев: «Есть все основания существенно повысить зарплату россиянам»

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:07

Как увеличится МРОТ в Прикамье

REGNUM13 декабря в 00:26

МРОТ с 1 января будет увеличен

Государственная Дума РФ12 декабря в 05:14

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Российская газета12 декабря в 05:55

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

РИА Новости12 декабря в 05:20

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

ТАСС12 декабря в 05:17

Госдума приняла закон о повышении МРОТа

Известия12 декабря в 06:27
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«Манчестер Юнайтед» интересуется Кулушевски

Английский «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику Деяну Кулушевски.
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Украинский журналист захотел «исчезновения» русскоязычных детей

Украинский телеведущий Остап Дроздов заявил, что русскоязычное население в стране "должно исчезнуть как вид", передает газета "Взгляд" со ссылкой на украинские СМИ.
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Траньков обвинил поклонников фигурного катания в буллинге

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков обвинил поклонников данного вида спорта в излишней агрессии и жестокости по отношению к спортсменам.
Газета.Ru 05:35
Политика

Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
RT на русском 03:42
Политика

Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России

Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Газета.Ru вчера в 14:56
Происшествия

Конфликт заробитчан в Польше: украинец зарезал соотечественника

Украинский заробитчанин в Польше убил своего соотечественника. Об этом сообщили в областной прокуратуре в Лодзи, где и произошло убийство.
Новостной фронт 04:25
Политика

Песков: Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе

Киев не озвучивал возможность ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о миротворцах в зоне конфликта.
Газета.Ru 03:46
Политика

В Кремле рассказали о разногласиях Путина и Зеленского

Газета.Ru 05:52
Общество

Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе

Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе в воскресенье, 15 декабря.
Известия 02:15
Шоу-бизнес

«Секси-бомбина»: Каменских в образе Лилу Даллас сразила фанатов

Пятый канал 05:16
Музыка

«Россия-1» вырезала слово «протесты» из песни Би-2

Телеканал «Россия-1» вырезал слово «протесты» из песни группы Би-2 «Люди на эскалаторах» во время трансляции концерта по случаю вручения музыкальной премии «Виктория».
Lenta.ru 05:33
Происшествия

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на Филиппинах, сообщает Геологическая служба США (USGS).
РИА Новости 01:32
Здоровье

Росстат: почти половина россиян имеет лишний вес

По данным Росстата, лишний вес имеет почти каждый второй житель страны. Избыточная масса тела зафиксирована у 46,9% мужчин и 34,7% женщин.
МордовМедиа 12 декабря в 07:16
Кино

Умерла актриса французской «новой волны» Анна Карина

В Париже умерла французская актриса театра и кино, режиссер, сценаристка и певица Анна Карина. Об этом сообщает Agence France Presse.
Lenta.ru 05:22
Происшествия

Во Владивостоке автолюбитель повредил декорации возле городской ёлки

Во Владивостоке полиция задержала мужчину, который устроил дрифт вокруг главной городской ёлки на центральной площади и повредил декоративную фигуру стоимостью 677 тыс. рублей.
RT на русском 04:59
Здоровье

Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца

Главный врач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
РИА Новости 01:14
Кино

Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»

iReactor 12 декабря в 06:23
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Авто

Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России благодаря Niva

В любом случае, возвращение бренда «Нива» даст альянсу Renault-Nissan-АвтоВАЗ больший простор для оптимизации модельного ряда SUV, куда ныне входят Renault Duster, Nissan Qashqai и другие популярные кроссоверы.
Автоновости дня 01:07
Футбол

Реал Сосьедад — Барселона 2:2

Спорт-Экспресс вчера в 11:50
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Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке

В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Вести.Ru 12 декабря в 17:59
Происшествия

В Калуге двое подростков трое суток жили в канализации

Подростков искали с 10 декабря, сообщает портал KalugaNews.com. Молодые люди рассказали, что прятались от полиции и родителей.
Говорит Москва 03:51
Экономика

Правительство решило расширить план приватизации госкомпаний

Пресс-секретарь отметила, что целью расширения программы приватизации госкомпаний не является увеличение доходов бюджета, поскольку сейчас нет необходимости в финансировании дефицита.
Ведомости 05:28
Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Слово и Дело 13 декабря в 18:31
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит впервые показал сына

Турецкий актер и манекенщик Бурак Озчивит в апреле этого года стал отцом. Фахрие Эвджен родила супругу мальчика, которого назвали Караном.
StarHit.ru вчера в 21:00
Армия и оружие

Российские истребители пресекли провокацию ВВС США в Сирии

Инцидент с разведывательным самолетом ВВС США вблизи российской авиабазы «Хмеймим» свидетельствует о продолжении американских провокаций в отношении вооруженных сил РФ и Сирии.
ФАН 13 декабря в 13:37
Общество

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору чая

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дали советы по выбору чая.
RT на русском вчера в 23:56
Происшествия

Мужчина угрожает спрыгнуть с пилона Крымского моста в Москве

Газета.Ru 05:37
Биатлон

В Хохфильцене стартовала женская гонка преследования

На втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) началась женская гонка преследования.
Нева Спорт 06:00
Политика

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Газета.Ru вчера в 23:22
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