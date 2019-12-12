Экономика

URA.RuURA.RuВ России увеличится минимальная зарплата в 2020 году

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). В 2020 года эта сумма составит более 12 тысяч рублей. «В 2020 году увеличится на 7,5% и составит 12 130 руб.», — пишет RNS.
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Российская газетавчера в 05:55

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Коммерсантъвчера в 06:34

Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 850 руб

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РИА Новостивчера в 05:20

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

ТАССвчера в 05:17

МРОТ с 1 января будет увеличен

Государственная Дума РФвчера в 05:14
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Суд в Киеве арестовал на 2 месяца подозреваемую в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева в пятницу арестовал на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие считает исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета, следует из трансляции.
РИА Новости 16:34
Политика

Зеленский призвал найти заказчика убийства Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ход расследовани я убийства журналиста Павла Шеремета.
Московский Комсомолец вчера в 11:29
Экономика

Путин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей

Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей.
Lenta.ru 11 декабря в 14:35
Музыка

Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»

URA.Ru 17:35
Происшествия

При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени погиб человек

При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени один человек погиб, семеро госпитализированы.
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Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Хоккей

Максим Третьяк покинул рижское «Динамо»

Хоккейный клуб «Динамо-Рига» расторг контракт с голкипером Максимом Третьяком, сообщает официальный «твиттер» клуба.
Нева Спорт 08:19
Армия и оружие

США испытали ракету средней дальности наземного базирования

США провели испытания баллистической ракеты средней дальности наземного базирования, которая ранее была запрещена Договором о РСМД.
RT на русском вчера в 12:36
Общество

Эксперт оценил поручения Путина в сфере здравоохранения

В среде работников здравоохранения продолжается обсуждение поручений президента Владимира Путина кабинету министров РФ по итогам заседания президиума Госсовета, которое прошло в Светлогорске и было посвящено проблемам системы здравоохранения.
Ридус 15:41
Политика

Врио губернатора Приангарья прибыл в Иркутск

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев прибыл в столицу региона.
Российская газета 01:18
Политика

В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
RT на русском 16:17
Общество

«Учитель года» обматерил ученика за спор с депутатом на уроке

Lenta.ru 19:28
Культура

Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии к RT

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на заявление режиссера Оливера Стоуна, сказавшего о доверии к данному СМИ.
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Шоу-бизнес

Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
РИА Новости вчера в 04:55
Политика

Соловьев назвал неудачной шутку Зеленского в ответ на стишок Путина

Lenta.ru 06:58
Фигурное катание

Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

РИА Новости 15:50
Наука

Ученые выяснили, какова продолжительность жизни человека

Российская газета 05:47
Общество

Минюст опубликовал законопроект о новом порядке взыскания долгов

Минюст России 13 декабря опубликовал на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов законопроект, меняющий правила взыскания долгов с граждан.
Известия 11:33
Гаджеты

MSI представила карты Radeon RX 5500 XT

Компания MSI представила новые карты AMD Radeon RX 5500 XT линеек Gaming и Mech.
Игромания.ру вчера в 06:07
Армия и оружие

Ростех отгрузил в войска очередную партию «арктических» танков Т-80БВМ

Первая партия «арктических» танков Т-80БВМ поступила в российские войска, о чем сообщил ресурс RG.RU.
Слово и Дело вчера в 12:49
Политика

Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Газета.Ru 16:51
Футбол

«Ливерпуль» продлил контракт с Клоппом до 2024 года

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Происшествия

В Чебоксарах студентка колледжа напала с ножом на преподавателя

17-летняя студентка нанесла ножевое ранение заведующей отделением экономико-технологического колледжа в Чебоксарах.
Главный региональный 06:45
Музыка

Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

РИА Новости 17:36
Армия и оружие

ЦПВС сообщил о подготовке террористами провокаций с химоружием в Сирии

Террористы готовят инсценировки применения химоружия на юге Идлибской зоны деэскалации, сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости вчера в 14:13
Происшествия

В Чили объявлен траур по погибшим на военном самолёте

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Шоу-бизнес

Андрей Губин возвращается на сцену

Певец готовит несколько творческих сюрпризов. Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену.
Piter.tv 07:50
Общество

Бельгийский карнавал исключили из списка ЮНЕСКО за антисемитизм

ЮНЕСКО исключила из своего списка нематериального культурного наследия карнавал в бельгийском Алсте.
ТАСС 12:36
Биатлон

Логинов стал третьим в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
RT на русском 09:31
Кино

Объявили актерский состав перезапуска фильма «Один дома»

Объявлено, что Йетс, известный благодаря роли в картине «Кролик Джоджо», будет играть не Кевина Маккалистера из первой и второй частей фильма, а абсолютно нового персонажа.
Дни24 11 декабря в 18:03
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