Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). В 2020 года эта сумма составит более 12 тысяч рублей. «В 2020 году увеличится на 7,5% и составит 12 130 руб.», — пишет RNS.

В России увеличится минимальная зарплата в 2020 году

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