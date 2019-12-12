Экономика
Мой БрянскГосдума повысила МРОТ на 850 рублей
В России МРОТ с 1 января 2020 года повысят до 12 тыс. 130 рублей, сообщает "РИА Новости".
Читать в источнике
Оценить756
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 17:51, Ашберн
Политика
Трамп намекнул экс-директору ФБР на тюремный срок за слежку
Президент США Дональд Трамп потребовал извинений от экс-директора ФБР Джеймса Коми за неправомерную слежку за сотрудниками его предвыборного штаба в 2016 году.
Политика
Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
Финансы
Эксперт допустил резкий обвал украинской гривны в 2020 году
На сегодняшний день $1 равен 23,24 грн. Согласно прогнозу Хмелевского, курс доллара на конец 2020 года составит более 30 грн, а при "негативном" сценарии — более 50 грн. На обвал украинской валюты повлияют несколько факторов, считает Хмелевский.
Общество
Главную новогоднюю елку России привезли в Кремль
Здоровье
Названы главные симптомы дефицита тестостерона у мужчин
Как утверждают специалисты, гормональные возрастные изменения у мужчин сейчас не получают должного внимания, при этом, уже с 40-летнего возраста у большинства из них начинает снижаться выработка тестостерона.
Экономика
FESCO планирует продать зерновой бизнес
Группа FESCO планирует продать свой зерновой бизнес, сообщил глава группы Александр Исурин.
Общество
Появилось видео затонувшего плавдока с подлодкой в Севастополе
Ранее сообщалось, что плавдок, построенный в 1938 году, затонул в ночь на 15 декабря, в нем была списанная подводная лодка Б-380.
Единоборства
Теофимо Лопес в титульном поединке нокаутировал Ричарда Комми
В титульном поединке Теофимо Лопес предсказуемо нокаутировал действующего чемпиона Ричарда Комми.
Армия и оружие
Зачем Минобороны РФ заказало батискаф для спуска в Марианскую впадину
Армия и оружие
Российское оружие нелегально копируют за рубежом
Ведущие иностранные корпорации (BAE Systems, Raytheon и т. д.) имеют до 5 тысяч патентов, которые зарегистрированы за рубежом.
Политика
В Совфеде оценили идею привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление члена ПАСЕ Ульриха Оэмэ о том, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики должны участвовать в нормандском формате.
Армия и оружие
Доля современной техники в российских РВСН к 2024 году достигнет 100%
«В 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%, то есть Ракетные войска стратегического назначения перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства», — заявил он в интервью газете «Красная звезда».
Футбол
В Испании остановили матч из-за оскорблений фанатами украинца
Матч второго по силе дивизиона Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был остановлен из-за действий фанатов, сообщает Marca.
Авто
Рассекречен интерьер нового Cadillac Escalade
В интернете появились фотографии салона внедорожника Cadillac Escalede нового поколения.
Шоу-бизнес
София Ротару отказывается от концертов в России
18 ноября стало известно, что народная артистка СССР София Ротару решила вернуться с концертами в Россию после того, как в прошлом году отказалась от выступлений в РФ из-за ситуации на Украине.
Интернет
Россияне сильно рискуют при подключении к бесплатным сетям Wi-Fi
Компания Eset провела исследование и установила, что публичные бесплатные сети Wi-Fi могут быть опасны для сохранности личных данных.
Происшествия
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Общество
Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад»
В 2020 году Mail.Ru Group планирует запустить собственный видеосервис.
Происшествия
Летевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево
Пассажирский самолет Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Гонконг из московского аэропорта Шереметьево, вернулся назад.
Происшествия
Экс-прокурора Владикавказа задержали за заказное убийство следователя
Экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова задержана по делу банды Аслана Гагиева - ее подозревают в заказе убийства следователя Александра Леонова.
Общество
На Крымском мосту протестировали подсветку в расцветке флага РФ
На Крымском мосту протестировали подсветку в расцветке флага Российской Федерации, об этом пишет «Вечерняя Москва».
Общество
Исследование показало, сколько россияне тратят на еду
Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%. Меньше всего на активности такого вида тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше - в Северной Македонии и в Казахстане (1,8%).
Происшествия
Число погибших от извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 16
Извержение вулкана на Уайт-Айленде произошло 9 декабря, когда на острове находились, предположительно, 47 человек, включая туристов из Австралии, Великобритании, Китая, Малайзии и США.
Здоровье
В Приморье открылись первые центры амбулаторной онкопомощи
Два первых центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) открылись в Приморье.
Происшествия
На Украине после обеда в дорожном кафе скончались два дальнобойщика
Вечером 14 декабря сотрудникам национальной полиции поступило сообщение от врачей о гибели 54-летнего дальнобойщика у дорожного кафе в городе Николаеве.
Кино
Съемки фильма Mortal Kombat завершены
Съемки экранизации культовой игры завершены.
Политика
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Отмечается, что таким образом оператор газопровода хочет изменить условия работ.
Музыка