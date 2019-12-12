Экономика

Мой БрянскМой БрянскГосдума повысила МРОТ на 850 рублей

В России МРОТ с 1 января 2020 года повысят до 12 тыс. 130 рублей, сообщает "РИА Новости".
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Иван Грачев: «Есть все основания существенно повысить зарплату россиянам»

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МРОТ с 1 января будет увеличен

Государственная Дума РФ12 декабря в 05:14

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Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

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Как увеличится МРОТ в Прикамье

REGNUM13 декабря в 00:26
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Политика

Трамп намекнул экс-директору ФБР на тюремный срок за слежку

Президент США Дональд Трамп потребовал извинений от экс-директора ФБР Джеймса Коми за неправомерную слежку за сотрудниками его предвыборного штаба в 2016 году.
РИА Новости 17:29
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Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
Известия 15:47
Финансы

Эксперт допустил резкий обвал украинской гривны в 2020 году

На сегодняшний день $1 равен 23,24 грн. Согласно прогнозу Хмелевского, курс доллара на конец 2020 года составит более 30 грн, а при "негативном" сценарии — более 50 грн. На обвал украинской валюты повлияют несколько факторов, считает Хмелевский.
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Общество

Главную новогоднюю елку России привезли в Кремль

РИА Новости 13:57
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Названы главные симптомы дефицита тестостерона у мужчин

Как утверждают специалисты, гормональные возрастные изменения у мужчин сейчас не получают должного внимания, при этом, уже с 40-летнего возраста у большинства из них начинает снижаться выработка тестостерона.
Дни24 13:25
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FESCO планирует продать зерновой бизнес

Группа FESCO планирует продать свой зерновой бизнес, сообщил глава группы Александр Исурин.
Коммерсантъ 16:37
Общество

Появилось видео затонувшего плавдока с подлодкой в Севастополе

Ранее сообщалось, что плавдок, построенный в 1938 году, затонул в ночь на 15 декабря, в нем была списанная подводная лодка Б-380.
Газета.Ru 07:47
Единоборства

Теофимо Лопес в титульном поединке нокаутировал Ричарда Комми

В титульном поединке Теофимо Лопес предсказуемо нокаутировал действующего чемпиона Ричарда Комми.
ГЛАС.RU 00:59
Армия и оружие

Зачем Минобороны РФ заказало батискаф для спуска в Марианскую впадину

Недвижимость.RU 11 декабря в 16:07
Армия и оружие

Российское оружие нелегально копируют за рубежом

Ведущие иностранные корпорации (BAE Systems, Raytheon и т. д.) имеют до 5 тысяч патентов, которые зарегистрированы за рубежом.
ГЛАС.RU 13 декабря в 10:52
Политика

В Совфеде оценили идею привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление члена ПАСЕ Ульриха Оэмэ о том, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики должны участвовать в нормандском формате.
RT на русском 14:13
Футбол

«Реал» ушел от поражения в матче чемпионата Испании с «Валенсией»

РИА Новости 17:09
Армия и оружие

Доля современной техники в российских РВСН к 2024 году достигнет 100%

«В 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%, то есть Ракетные войска стратегического назначения перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства», — заявил он в интервью газете «Красная звезда».
RT на русском 17:39
Футбол

В Испании остановили матч из-за оскорблений фанатами украинца

Матч второго по силе дивизиона Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был остановлен из-за действий фанатов, сообщает Marca.
Газета.Ru 15:44
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Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру

Lenta.ru 14:19
Авто

Рассекречен интерьер нового Cadillac Escalade

В интернете появились фотографии салона внедорожника Cadillac Escalede нового поколения.
UsedCars.ru 13 декабря в 09:30
Шоу-бизнес

София Ротару отказывается от концертов в России

18 ноября стало известно, что народная артистка СССР София Ротару решила вернуться с концертами в Россию после того, как в прошлом году отказалась от выступлений в РФ из-за ситуации на Украине.
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Интернет

Россияне сильно рискуют при подключении к бесплатным сетям Wi-Fi

Компания Eset провела исследование и установила, что публичные бесплатные сети Wi-Fi могут быть опасны для сохранности личных данных.
Экономика сегодня 11 декабря в 23:48
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Lenta.ru 11:44
Общество

Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад»

В 2020 году Mail.Ru Group планирует запустить собственный видеосервис.
РБК 16:00
Происшествия

Летевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево

Пассажирский самолет Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Гонконг из московского аэропорта Шереметьево, вернулся назад.
РБК 13:34
Происшествия

Экс-прокурора Владикавказа задержали за заказное убийство следователя

Экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова задержана по делу банды Аслана Гагиева - ее подозревают в заказе убийства следователя Александра Леонова.
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На Крымском мосту протестировали подсветку в расцветке флага РФ

На Крымском мосту протестировали подсветку в расцветке флага Российской Федерации, об этом пишет «Вечерняя Москва».
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Исследование показало, сколько россияне тратят на еду

Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%. Меньше всего на активности такого вида тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше - в Северной Македонии и в Казахстане (1,8%).
РИА Новости 16:19
Происшествия

Число погибших от извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 16

Извержение вулкана на Уайт-Айленде произошло 9 декабря, когда на острове находились, предположительно, 47 человек, включая туристов из Австралии, Великобритании, Китая, Малайзии и США.
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Здоровье

В Приморье открылись первые центры амбулаторной онкопомощи

Два первых центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) открылись в Приморье.
Российская газета вчера в 01:48
Происшествия

На Украине после обеда в дорожном кафе скончались два дальнобойщика

Вечером 14 декабря сотрудникам национальной полиции поступило сообщение от врачей о гибели 54-летнего дальнобойщика у дорожного кафе в городе Николаеве.
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Съемки фильма Mortal Kombat завершены

Съемки экранизации культовой игры завершены.
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Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Отмечается, что таким образом оператор газопровода хочет изменить условия работ.
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Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»

Телеканал 360° вчера в 01:56
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