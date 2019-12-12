Экономика
Российская газетаГосдума повысила МРОТ на 850 рублей
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей. На данный момент этот показатель составляет 11 тыс. 280 рублей.
Читать в источнике
Оценить231
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Общество
Госдума приняла закон о возвращении курилок в аэропорты
Госдумав ходе пленарного заседания 12 декабря приняла в третьем чтении закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
Армия и оружие
В Болгарии могут разместить центр ВМС НАТО
В ходе встречи Борисов озвучил предложение разместить в болгарской Варне координационный центр ВМС НАТО, так как учения в Черном море актуальны для защиты Украины и Грузии.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Технологии
«Большая четверка» операторов договорилась создать СП для развития 5G
Российские операторы «Мегафон», МТС, «Вымпелком» и «Ростелеком» подписали соглашение о намерении создать в России совместное предприятие (СП) для расчистки спектра и строительства сетей пятого поколения (5G), говорится в совместном заявлении сторон.
Происшествия
Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета
На Украине полицейские по согласованию с прокуратурой задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, написал в фейсбуке глава МВД Арсен Аваков.
Политика
Трамп назвал признание Тунберг «Человеком года» нелепым
Президент США Дональд Трамп раскритиковал признание 16-летней Греты Тунберг "Человеком года-2019" по версии журнала Time, назвав победу экоактивистки "нелепой".
Происшествия
СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»
"5 канал" опубликовал список пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов".
Культура
На Первом продолжается показ сериала «Тест на беременность»
На Первом канале продолжается показ сериала "Тест на беременность".
Происшествия
Российский журналист умер после открывшегося кровотечения
В публикации Виноградов рассказал, что у него открылось кровотечение после выписки из больницы, а прибывшие на вызов скорой помощи врачи наложили повязку, не остановив само кровотечение.
Экономика
Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику
Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила компания.
Происшествия
В Москве заочно арестовали родственника убитого в ФРГ Хангошвили
Мужчина объявлен в международный розыск. Арестованный является родственником убитого в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку
Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Армия и оружие
Каратели открыли минометный огонь по жилым районам в ДНР
По данным ведомства, киевские боевики открыли огонь в 13:50 с применением минометов по жилым кварталам населенного пункта.
Происшествия
В Саратовской области мужчины возили на санках труп местного жителя
Двое мужчин в городе Вольске Саратовской области бросили возле одного из домов тело местного жителя и скрылись, по подозрению в причинении смерти потерпевшему задержали 17-летнего подростка, сообщило в четверг областное управление СК России.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР
Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
Происшествия
Погибли издатель «Тинькофф журнала» Александр Рай и его жена
Шоу-бизнес
Астраханка Надежда Бабкина помолодела на сорок лет
В своём комментарии мастер акцентирует внимание на новой причёске и волосах легендарной астраханки. Про помолодевшее лицо – ни слова.
Общество
Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер
Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер Rambler Group заявила, что обладает исключительными правами на самый популярный в мире веб-сервер Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич насторожила поклонников внешним видом
Популярная актриса Анна Хилькевич насторожила своих поклонников внешним видом после недавней вечеринки в личном микроблоге.
Технологии
PlayStation стала главной консолью для просмотра порно
По данным порносайта, самой популярной игровой консолью для просмотра видео для взрослых стала PlayStation.
Общество
В Турции ввели налог на проживание в отелях
Политика
Следователь по делу Серебренникова стал генерал-майором
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции следователю Александру Лаврову, который вёл в том числе дело режиссёра Кирилла Серебренникова.
Кино
Объявлена дата премьеры четвертой части «Матрицы»
Политика
В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Футбол
Провал «Спартака», взлет Карпина, судейские скандалы. Топ-10 событий РПЛ
Турнирная таблица РПЛ Провал "Спартака" Перед стартом сезона эксперты причисляли "Спартак" к пяти главным фаворитам.