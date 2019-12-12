Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума повысила МРОТ на 850 рублей

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей. На данный момент этот показатель составляет 11 тыс. 280 рублей.
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Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Коммерсантъ06:34

Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 850 руб

РБК06:29

МРОТ с 1 января будет увеличен

Государственная Дума РФ05:14

Госдума приняла законопроект об увеличении МРОТ

RT на русском05:20

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

РИА Новости05:20

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

ТАСС05:17

Госдума приняла закон о повышении МРОТа

Известия06:27
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Общество

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Известия 06:24
Армия и оружие

В Болгарии могут разместить центр ВМС НАТО

В ходе встречи Борисов озвучил предложение разместить в болгарской Варне координационный центр ВМС НАТО, так как учения в Черном море актуальны для защиты Украины и Грузии.
Росбалт 07:42
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Коммерсантъ 06:40
Технологии

«Большая четверка» операторов договорилась создать СП для развития 5G

Российские операторы «Мегафон», МТС, «Вымпелком» и «Ростелеком» подписали соглашение о намерении создать в России совместное предприятие (СП) для расчистки спектра и строительства сетей пятого поколения (5G), говорится в совместном заявлении сторон.
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Трамп назвал признание Тунберг «Человеком года» нелепым

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СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»

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На Первом канале продолжается показ сериала "Тест на беременность".
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В публикации Виноградов рассказал, что у него открылось кровотечение после выписки из больницы, а прибывшие на вызов скорой помощи врачи наложили повязку, не остановив само кровотечение.
Lenta.ru 08:40
Экономика

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила компания.
Ведомости 07:37
Происшествия

В Москве заочно арестовали родственника убитого в ФРГ Хангошвили

Мужчина объявлен в международный розыск. Арестованный является родственником убитого в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
REGNUM 08:30
Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку

Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Коммерсантъ 07:05
Армия и оружие

Каратели открыли минометный огонь по жилым районам в ДНР

По данным ведомства, киевские боевики открыли огонь в 13:50 с применением минометов по жилым кварталам населенного пункта.
Новостной фронт 08:32
Происшествия

В Саратовской области мужчины возили на санках труп местного жителя

Двое мужчин в городе Вольске Саратовской области бросили возле одного из домов тело местного жителя и скрылись, по подозрению в причинении смерти потерпевшему задержали 17-летнего подростка, сообщило в четверг областное управление СК России.
РИА Новости 07:55
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

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Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР

Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
РБК вчера в 11:37
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Съемочную группу телеканала «Звезда» пустили на Украину

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Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер

Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер Rambler Group заявила, что обладает исключительными правами на самый популярный в мире веб-сервер Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
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Анна Хилькевич насторожила поклонников внешним видом

Популярная актриса Анна Хилькевич насторожила своих поклонников внешним видом после недавней вечеринки в личном микроблоге.
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PlayStation стала главной консолью для просмотра порно

По данным порносайта, самой популярной игровой консолью для просмотра видео для взрослых стала PlayStation.
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Forbes назвал Меркель самой влиятельной женщиной года

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Следователь по делу Серебренникова стал генерал-майором

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции следователю Александру Лаврову, который вёл в том числе дело режиссёра Кирилла Серебренникова.
RT на русском 09:01
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Объявлена дата премьеры четвертой части «Матрицы»

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В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
РИА Новости 04:55
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Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
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Провал «Спартака», взлет Карпина, судейские скандалы. Топ-10 событий РПЛ

Турнирная таблица РПЛ Провал "Спартака" Перед стартом сезона эксперты причисляли "Спартак" к пяти главным фаворитам.
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