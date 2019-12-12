С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей. На данный момент этот показатель составляет 11 тыс. 280 рублей.

Армия и оружие В Болгарии могут разместить центр ВМС НАТО В ходе встречи Борисов озвучил предложение разместить в болгарской Варне координационный центр ВМС НАТО, так как учения в Черном море актуальны для защиты Украины и Грузии.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Технологии «Большая четверка» операторов договорилась создать СП для развития 5G Российские операторы «Мегафон», МТС, «Вымпелком» и «Ростелеком» подписали соглашение о намерении создать в России совместное предприятие (СП) для расчистки спектра и строительства сетей пятого поколения (5G), говорится в совместном заявлении сторон.

Происшествия Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета На Украине полицейские по согласованию с прокуратурой задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, написал в фейсбуке глава МВД Арсен Аваков.

Происшествия Российский журналист умер после открывшегося кровотечения В публикации Виноградов рассказал, что у него открылось кровотечение после выписки из больницы, а прибывшие на вызов скорой помощи врачи наложили повязку, не остановив само кровотечение.

Политика Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.

Происшествия В Саратовской области мужчины возили на санках труп местного жителя Двое мужчин в городе Вольске Саратовской области бросили возле одного из домов тело местного жителя и скрылись, по подозрению в причинении смерти потерпевшему задержали 17-летнего подростка, сообщило в четверг областное управление СК России.

Политика Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.

Шоу-бизнес Астраханка Надежда Бабкина помолодела на сорок лет В своём комментарии мастер акцентирует внимание на новой причёске и волосах легендарной астраханки. Про помолодевшее лицо – ни слова.

Общество Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер Rambler Group заявила, что обладает исключительными правами на самый популярный в мире веб-сервер Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.

Шоу-бизнес Анна Хилькевич насторожила поклонников внешним видом Популярная актриса Анна Хилькевич насторожила своих поклонников внешним видом после недавней вечеринки в личном микроблоге.

Политика Следователь по делу Серебренникова стал генерал-майором Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции следователю Александру Лаврову, который вёл в том числе дело режиссёра Кирилла Серебренникова.