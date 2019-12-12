С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей. На данный момент этот показатель составляет 11 тыс. 280 рублей.

Общество Участник беспорядков на Майдане рассказал, кто расстреливал силовиков Адвокат родственников погибших на Майдане беркутовцев Александр Горошинский, комментируя видеозапись допроса, рассказал, что в январе 2018 года в Генеральной прокуратуре Украины был проведён допрос участника Майдана Дмитрия Липового, подозреваемого в расстрелах.

Политика МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.

Политика Европейские бизнесмены оценили санкции США против Nord Stream 2 Санкции США против газопровода "Северный поток — 2" вряд ли помешают завершить его строительство, но они могут негативно отразиться на европейских партнерах Вашингтона, бизнес Евросоюза выступает против этих ограничительных мер, заявили в четверг в Ассоциации Европейского бизнеса.

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Финансы Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 13,5% годовых Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 15,5% до 13,5% годовых. Об этом сообщил в четверг на брифинге глава НБУ Яков Смолий.