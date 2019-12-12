Экономика
Российская газетаГосдума повысила МРОТ на 850 рублей
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей. На данный момент этот показатель составляет 11 тыс. 280 рублей.
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Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
Происшествия
СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»
«Пятый канал» опубликовал список с именами пострадавших, по его данным, в результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
Кино
Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»
Политика
Зеленский перечислил пять составляющих формулы будущего для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пяти составляющих формулы будущего для страны. Об этом сообщает журнал "Новое время".
Политика
Зеленский дал первое полноценное интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку
Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
Участник беспорядков на Майдане рассказал, кто расстреливал силовиков
Адвокат родственников погибших на Майдане беркутовцев Александр Горошинский, комментируя видеозапись допроса, рассказал, что в январе 2018 года в Генеральной прокуратуре Украины был проведён допрос участника Майдана Дмитрия Липового, подозреваемого в расстрелах.
Политика
МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной
Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Политика
Европейские бизнесмены оценили санкции США против Nord Stream 2
Санкции США против газопровода "Северный поток — 2" вряд ли помешают завершить его строительство, но они могут негативно отразиться на европейских партнерах Вашингтона, бизнес Евросоюза выступает против этих ограничительных мер, заявили в четверг в Ассоциации Европейского бизнеса.
Здоровье
Больным муковисцидозом хотят предложить бесплатные лекарства
Британская фармкомпания «ГлаксоСмитКляйн» выступила с предложением выпустить и бесплатно распространить через благотворительные фонды антибактериальный препарат «Фортум», который жизненно необходим людям, страдающим муковицидозом.
Футбол
Ловчев выступил с жесткой критикой в адрес руководства «Спартака»: «Это просто оскорбление!»
Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев выступил с жесткой критикой в адрес руководства «Спартака».
Политика
В МИД РФ назвали необоснованными претензии Нидерландов по делу MH17
Заявления прокуратуры Нидерландов в отношении России по делу о крушении Boeing рейса МН17 и жителя ДНР Владимира Цемаха вызывают в России недоумение.
Кино
Премьеры «Матрицы 4» и «Джона Уика 4» с Киану состоятся в один день
Авто
Названо наилучшее время для прогрева зимой автомобиля
Армия и оружие
В ДНР насчитали 12 обстрелов за сутки
В Народной милиции ДНР сообщили 11 декабря, что за прошедшие сутки украинская армия обстреляла самопровозглашенную республику 12 раз.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко копирует беременную жену Джигана
Анастасия Костенко копирует беременную жену Джигана Анастасию Костенко обвинили в подражании.
Происшествия
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Экономика
Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Общество
Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер
Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер Rambler Group заявила, что обладает исключительными правами на самый популярный в мире веб-сервер Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
Общество
Власти США упрекнули за 15 возможных катастроф Boeing 737 MAX
По словам конгрессмена, проведенный FAA анализ показал, что за время эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX недостаток конструкции MCAS, управляющей рулями на хвосте самолета и отвечающей за тангаж (угловое движение относительно горизонтальной оси), мог бы привести к 15 катастрофам.
Политика
Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Финансы
Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 13,5% годовых
Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 15,5% до 13,5% годовых. Об этом сообщил в четверг на брифинге глава НБУ Яков Смолий.
Армия и оружие
Российская артиллерия в начале 2020 года получит «пластиковые» снаряды
Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин сообщил, что в первом квартале 2020 года на вооружение Сухопутных войск России будут приняты 30мм боеприпасы с пластмассовыми элементами.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Хоккей
Овечкин столкнулся с арбитром в матче НХЛ, судью доставили в больницу
Экономика
Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику
Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила компания.