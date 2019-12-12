Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума повысила МРОТ на 850 рублей

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей. На данный момент этот показатель составляет 11 тыс. 280 рублей.
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Госдума приняла законопроект об увеличении МРОТ

RT на русском05:20

Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 850 руб

РБК06:29

Госдума приняла закон о повышении МРОТа

Известия06:27

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

РИА Новости05:20

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Коммерсантъ06:34

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

ТАСС05:17

МРОТ с 1 января будет увеличен

Государственная Дума РФ05:14
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Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

РИА Новости вчера в 10:06
Происшествия

Выросло число пострадавших при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске увеличилось до десяти.
Lenta.ru 06:35
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
Политика

МИД раскритиковал проект США о признании России «спонсором терроризма»

В министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
РИА Новости 06:33
Общество

Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:49
Общество

Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты

В настоящее время предусмотрен запрет курения на территории и в помещениях аэропортов.
Интерфакс 05:53
Общество

Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»

В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
Российская газета вчера в 08:09
Футбол

Гендиректор «Зенита»: европейская кампания закончилась фиаско

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал выступление петербургского клуба в Лиге чемпионов, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:37
Экономика

«Газпром» решил через три года начать направлять на дивиденды 50% прибыли

Компания планирует за три года выйти на уровень выплат не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, сообщает пресс-служба «Газпрома».
РБК 07:22
Экономика

Акции Saudi Aramco после IPO подорожали на 10%

Акции Saudi Aramco на момент открытия торгов 11 декабря подорожали на 10%: с 8,5 до 9,39 доллара.
BFM.ru вчера в 08:51
Происшествия

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Газета.Ru 04:46
Космос

NASA показало самую мощную ракету всех времен

Систему описывают как "самую мощную ракету из когда-либо построенных", сообщает Engadged.
РЕН ТВ вчера в 03:44
Общество

Сотовые операторы объединятся для запуска 5G

«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Политика

Захарова выразила опасение за здоровье НАТО из-за «российской угрозы»

Факт, что НАТО определило Россию как одну из главных угроз для стран Североатлантического альянса, вызывает все больше вопросов к состоянию здоровья организации.
РБК 07:22
Гаджеты

Xiaomi выпустила новый гаджет для умного дома

Piter.tv 04:35
Происшествия

В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом

РИА Новости вчера в 23:22
Космос

В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов

Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
RT на русском вчера в 19:52
Хоккей

Сборная России сыграет со Швецией на старте Кубка Первого канала

В составе сборной России, занявшей третье место на Кубке Карьяла, выступят в том числе Кирилл Капризов, Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов.
Газета.Ru 00:41
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa вчера в 11:44
Политика

Путин назвал ложью резолюцию Европарламента о Второй мировой войне

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал выводы резолюции Европарламента в отношении роли СССР во Второй мировой войне.
Москва 24 вчера в 11:26
Шоу-бизнес

Астраханка Надежда Бабкина помолодела на сорок лет

В своём комментарии мастер акцентирует внимание на новой причёске и волосах легендарной астраханки. Про помолодевшее лицо – ни слова.
Канал 7+ 06:00
Армия и оружие

Фейками о ЧВК «Вагнера» Эрдоган прикрывает интересы к нефти Ливии

Именно поэтому Эрдоган решил использовать фейки западных СМИ о ЧВК «Вагнера» в Ливии, объясняет аналитик.
Политическая Экспертиза 10 декабря в 16:15
Экономика

ФРС США не стала менять базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне - 1,5-1,75%.
Газета.Ru вчера в 15:50
Происшествия

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-28Н

«11 декабря 2019 года в районе 23:00 (мск) при выполнении планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных метеорологических условиях в Краснодарском крае в районе аэродрома Кореновск потерпел аварию вертолет Ми-28(Н)», — сообщили в военном ведомстве.
Rambler News Service 00:02
Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку

Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Коммерсантъ 07:05
Здоровье

Тест со стулом позволит выявить рак легких

Ученые назвали простой способ, который позволит выявить заболевание на ранней стадии. Для этого теста понадобится обычный стул.
iReactor 10 декабря в 19:37
Политика

В Киеве объяснили исправление текста коммюнике «нормандского саммита»

Официальный представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Алексей Резников в эфире телеканала "Громадське ТВ" назвал скандал с искажением текста коммюнике парижского саммита "нормандской четверки" "надуманной и раздутой из ничего историей".
РИА Новости 03:37
Общество

Депутат предложил запретить в Саратове квартиры на первых этажах

Обсуждение продолжил Леонид Писной, предложивший принять "революционное решение" и запретить использование первых этажей строящихся домов в качестве жилых.
Саратов 24 06:34
Экономика

Повышение пенсионного возраста и рост НДС назвали необязательными

Повышение пенсионного возраста и рост НДС были необязательны российским властям для того, чтобы увеличить доходы бюджета.
Lenta.ru 06:15
Биатлон

Глава СБР назвал политизированным решение WADA по России

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв назвал политизированным решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта.
RT на русском 03:32
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