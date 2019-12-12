Экономика
Российская газетаГосдума повысила МРОТ на 850 рублей
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей. На данный момент этот показатель составляет 11 тыс. 280 рублей.
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Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Происшествия
Выросло число пострадавших при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске увеличилось до десяти.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Политика
МИД раскритиковал проект США о признании России «спонсором терроризма»
В министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
Общество
Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище
Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты
В настоящее время предусмотрен запрет курения на территории и в помещениях аэропортов.
Общество
Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»
В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
Футбол
Гендиректор «Зенита»: европейская кампания закончилась фиаско
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал выступление петербургского клуба в Лиге чемпионов, передает ТАСС.
Экономика
«Газпром» решил через три года начать направлять на дивиденды 50% прибыли
Компания планирует за три года выйти на уровень выплат не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, сообщает пресс-служба «Газпрома».
Экономика
Акции Saudi Aramco после IPO подорожали на 10%
Акции Saudi Aramco на момент открытия торгов 11 декабря подорожали на 10%: с 8,5 до 9,39 доллара.
Происшествия
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Космос
NASA показало самую мощную ракету всех времен
Систему описывают как "самую мощную ракету из когда-либо построенных", сообщает Engadged.
Общество
Сотовые операторы объединятся для запуска 5G
«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
Политика
Захарова выразила опасение за здоровье НАТО из-за «российской угрозы»
Факт, что НАТО определило Россию как одну из главных угроз для стран Североатлантического альянса, вызывает все больше вопросов к состоянию здоровья организации.
Гаджеты
Xiaomi выпустила новый гаджет для умного дома
Происшествия
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Космос
В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов
Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
Хоккей
Сборная России сыграет со Швецией на старте Кубка Первого канала
В составе сборной России, занявшей третье место на Кубке Карьяла, выступят в том числе Кирилл Капризов, Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Политика
Путин назвал ложью резолюцию Европарламента о Второй мировой войне
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал выводы резолюции Европарламента в отношении роли СССР во Второй мировой войне.
Шоу-бизнес
Астраханка Надежда Бабкина помолодела на сорок лет
В своём комментарии мастер акцентирует внимание на новой причёске и волосах легендарной астраханки. Про помолодевшее лицо – ни слова.
Армия и оружие
Фейками о ЧВК «Вагнера» Эрдоган прикрывает интересы к нефти Ливии
Именно поэтому Эрдоган решил использовать фейки западных СМИ о ЧВК «Вагнера» в Ливии, объясняет аналитик.
Экономика
ФРС США не стала менять базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне - 1,5-1,75%.
Происшествия
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-28Н
«11 декабря 2019 года в районе 23:00 (мск) при выполнении планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных метеорологических условиях в Краснодарском крае в районе аэродрома Кореновск потерпел аварию вертолет Ми-28(Н)», — сообщили в военном ведомстве.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку
Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Здоровье
Тест со стулом позволит выявить рак легких
Ученые назвали простой способ, который позволит выявить заболевание на ранней стадии. Для этого теста понадобится обычный стул.
Политика
В Киеве объяснили исправление текста коммюнике «нормандского саммита»
Официальный представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Алексей Резников в эфире телеканала "Громадське ТВ" назвал скандал с искажением текста коммюнике парижского саммита "нормандской четверки" "надуманной и раздутой из ничего историей".
Общество
Депутат предложил запретить в Саратове квартиры на первых этажах
Обсуждение продолжил Леонид Писной, предложивший принять "революционное решение" и запретить использование первых этажей строящихся домов в качестве жилых.
Экономика
Повышение пенсионного возраста и рост НДС назвали необязательными
Повышение пенсионного возраста и рост НДС были необязательны российским властям для того, чтобы увеличить доходы бюджета.
Биатлон
Глава СБР назвал политизированным решение WADA по России
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв назвал политизированным решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта.