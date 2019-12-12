Экономика
Российская газетаГосдума повысила МРОТ на 850 рублей
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей. На данный момент этот показатель составляет 11 тыс. 280 рублей.
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Политика
Германия опровергла слова Путина об убитом соратнике Басаева
Власти Германии опровергли сообщения о том, что Москва просила выдать ей гражданина Грузии, который считается соратником чеченских боевиков и был убит в Берлине.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Происшествия
Соколов захотел выплатить компенсацию семье убитой им аспирантки
Авто
Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году
По предварительным прогнозам, в среднем рост цен на машины составит 5%. При этом будет наблюдаться снижение продаж, которые за год упадут на 8%. Новые и коммерческие авто подорожают не резко, так как на фоне падения спроса автопроизводители не рискнут это сделать.
Происшествия
Опубликован список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»
«5 канал» опубликовал список пострадавших при пожаре крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.
Происшествия
Бывшего мэра Челябинска отправили в СИЗО
Политика
МИД раскритиковал проект США о признании России «спонсором терроризма»
В министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
Политика
В МИД РФ назвали необоснованными претензии Нидерландов по делу MH17
Заявления прокуратуры Нидерландов в отношении России по делу о крушении Boeing рейса МН17 и жителя ДНР Владимира Цемаха вызывают в России недоумение.
Политика
Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
Общество
Росстат назвал число предрасположенных к ожирению граждан России
17,8% мужчин и 24,5% женщин уже страдают от ожирения. Избыточная масса тела зафиксирована у 46,9% мужчин и 34,7% женщин.
Кино
Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»
Экономика
Петербургские производители свинины могут уйти с рынка
В четверг, 12 декабря, стало известно о том, что петербургские производители свинины могут уйти с рынка.
Армия и оружие
Россию включили в список стран с самым мощным флотом
На первое место журналисты поместили Военно-морские силы (ВМС) США, которые обладают самой большой группировкой военных кораблей в мире — 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.
Финансы
Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 13,5%
Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 15,5 до 13,5% годовых. Об этом на брифинге сообщил глава регулятора Яков Смолий.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку
Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Технологии
Черника, грецкие орехи и семечки помогут снизить давление
Как информирует портал Daily-Express, людям, страдающим гипертонией, медики советуют включить в свой рацион эти полезные продукты: ягоды черники, семена подсолнечника и грецкий орех.
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Политика
В Великобритании начались парламентские выборы
В Великобритании стартовали парламентские выборы. По всей стране открыты 40 тысяч избирательных участков.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Экономика
Производитель Milka и Alpen Gold отказался от завода под Новосибирском
ООО «Мондэлис Русь» (входит в группу компаний Mondelez International) работает на российском рынке около 20 лет, занимается производством шоколада (Alpen Gold, Milka и Picnic), конфет, сублимированного кофе (Jacobs Monarch и Carte Noire), бисквитов («Медвежонок Барни»), жевательной резинки (Dirol) и других товаров.
Общество
Елизавета II и Кейт Миддлтон вышли в свет в «русских» тиарах
Королева Великобритании и герцогиня Кембриджская посетили ежегодный дипломатический прием в Букингемском дворце, единогласно выбрав для выхода аксессуары с «русским» акцентом.
Наука
В Китае родился гибрид свиньи и обезьяны
Китайские ученые вывели первый в мире гибрид свиньи и обезьяны, сообщает издание Metro.
Происшествия
Из России за границу сбежал обвиняемый в хищении 368 млн рублей
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга заявила, что фигурант уголовного дела о хищении при проектировании подлодки 368 млн рублей Денис Пшеничный сбежал за границу.
Политика
Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса
Украина продлила действие закона об особом статусе Донбасса до конца 2020 года, как это было согласовано в ходе переговоров в "нормандском формате" 9 декабря.
Политика
Парламент Грузии подвергся «химической атаке»
Спикер грузинского парламент Арчил Талаквадзе заявил, что законодательный орган Грузии подвергся «химической атаке».
Происшествия
На станции в Иркутской области погиб военнослужащий
В Иркутской области военнослужащий, который находился в карауле по сопровождению поезда с воинским грузом, погиб из-за неосторожного обращения с оружием.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Футбол
«Аталанта» в дебютном сезоне Лиги чемпионов заработала 40 млн евро
За выступление в Лиге чемпионов «Аталанта» заработала уже почти 40 миллионов евро, об этом информирует издание Calcio e Finanza.