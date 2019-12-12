Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума повысила МРОТ на 850 рублей

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей. На данный момент этот показатель составляет 11 тыс. 280 рублей.
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Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Коммерсантъ06:34

Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 850 руб

РБК06:29

Госдума приняла закон о повышении МРОТа

Известия06:27

Госдума приняла закон о повышении МРОТ

РИА Новости05:20

Госдума приняла законопроект об увеличении МРОТ

RT на русском05:20

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

ТАСС05:17

МРОТ с 1 января будет увеличен

Государственная Дума РФ05:14
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 08:15, Ашберн
Политика

Германия опровергла слова Путина об убитом соратнике Басаева

Власти Германии опровергли сообщения о том, что Москва просила выдать ей гражданина Грузии, который считается соратником чеченских боевиков и был убит в Берлине.
Lenta.ru вчера в 08:52
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Коммерсантъ 06:40
Происшествия

Соколов захотел выплатить компенсацию семье убитой им аспирантки

Газета.Ru вчера в 11:50
Авто

Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

По предварительным прогнозам, в среднем рост цен на машины составит 5%. При этом будет наблюдаться снижение продаж, которые за год упадут на 8%. Новые и коммерческие авто подорожают не резко, так как на фоне падения спроса автопроизводители не рискнут это сделать.
Tvoe-avto.com вчера в 00:46
Происшествия

Опубликован список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»

«5 канал» опубликовал список пострадавших при пожаре крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.
Lenta.ru 07:38
Происшествия

Бывшего мэра Челябинска отправили в СИЗО

Коммерсантъ 06:55
Политика

МИД раскритиковал проект США о признании России «спонсором терроризма»

В министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
РИА Новости 06:33
Политика

В МИД РФ назвали необоснованными претензии Нидерландов по делу MH17

Заявления прокуратуры Нидерландов в отношении России по делу о крушении Boeing рейса МН17 и жителя ДНР Владимира Цемаха вызывают в России недоумение.
REGNUM 07:07
Политика

Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
РИА Новости 02:12
Общество

Росстат назвал число предрасположенных к ожирению граждан России

17,8% мужчин и 24,5% женщин уже страдают от ожирения. Избыточная масса тела зафиксирована у 46,9% мужчин и 34,7% женщин.
Говорит Москва 07:19
Кино

Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»

Газета.Ru 07:01
Экономика

Петербургские производители свинины могут уйти с рынка

В четверг, 12 декабря, стало известно о том, что петербургские производители свинины могут уйти с рынка.
Piter.tv 07:27
Армия и оружие

Россию включили в список стран с самым мощным флотом

На первое место журналисты поместили Военно-морские силы (ВМС) США, которые обладают самой большой группировкой военных кораблей в мире — 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.
Известия вчера в 23:49
Финансы

Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 13,5%

Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 15,5 до 13,5% годовых. Об этом на брифинге сообщил глава регулятора Яков Смолий.
Известия 07:50
Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку

Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Коммерсантъ 07:05
Технологии

Черника, грецкие орехи и семечки помогут снизить давление

Как информирует портал Daily-Express, людям, страдающим гипертонией, медики советуют включить в свой рацион эти полезные продукты: ягоды черники, семена подсолнечника и грецкий орех.
Ugpressa.ru вчера в 14:28
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК вчера в 16:29
Политика

В Великобритании начались парламентские выборы

В Великобритании стартовали парламентские выборы. По всей стране открыты 40 тысяч избирательных участков.
Московский Комсомолец 04:37
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
Политика

Съемочную группу телеканала «Звезда» пустили на Украину

ТАСС 07:49
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 08:05
Экономика

Производитель Milka и Alpen Gold отказался от завода под Новосибирском

ООО «Мондэлис Русь» (входит в группу компаний Mondelez International) работает на российском рынке около 20 лет, занимается производством шоколада (Alpen Gold, Milka и Picnic), конфет, сублимированного кофе (Jacobs Monarch и Carte Noire), бисквитов («Медвежонок Барни»), жевательной резинки (Dirol) и других товаров.
РБК Новосибирск 00:19
Общество

Елизавета II и Кейт Миддлтон вышли в свет в «русских» тиарах

Королева Великобритании и герцогиня Кембриджская посетили ежегодный дипломатический прием в Букингемском дворце, единогласно выбрав для выхода аксессуары с «русским» акцентом.
Woman.ru 01:57
Наука

В Китае родился гибрид свиньи и обезьяны

Китайские ученые вывели первый в мире гибрид свиньи и обезьяны, сообщает издание Metro.
Mirmol.ru 10 декабря в 08:47
Происшествия

Из России за границу сбежал обвиняемый в хищении 368 млн рублей

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга заявила, что фигурант уголовного дела о хищении при проектировании подлодки 368 млн рублей Денис Пшеничный сбежал за границу.
RT на русском 07:02
Политика

Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса

Украина продлила действие закона об особом статусе Донбасса до конца 2020 года, как это было согласовано в ходе переговоров в "нормандском формате" 9 декабря.
Газета.Ru 08:05
Политика

Парламент Грузии подвергся «химической атаке»

Спикер грузинского парламент Арчил Талаквадзе заявил, что законодательный орган Грузии подвергся «химической атаке».
Lenta.ru 07:44
Происшествия

На станции в Иркутской области погиб военнослужащий

В Иркутской области военнослужащий, который находился в карауле по сопровождению поезда с воинским грузом, погиб из-за неосторожного обращения с оружием.
РБК 06:45
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Футбол

«Аталанта» в дебютном сезоне Лиги чемпионов заработала 40 млн евро

За выступление в Лиге чемпионов «Аталанта» заработала уже почти 40 миллионов евро, об этом информирует издание Calcio e Finanza.
Евро-футбол.ру 04:23
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