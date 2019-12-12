Экономика
Российская газетаГосдума повысила МРОТ на 850 рублей
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей. На данный момент этот показатель составляет 11 тыс. 280 рублей.
Читать в источнике
Оценить61
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 07:23, Ашберн
Политика
В Кремле прокомментировали высылку двух немецких дипломатов
В Кремле надеются, что высылка двух немецких дипломатов из РФ не станет негативным фактором для дальнейшего конструктивного диалога с ФРГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Футбол
Онлайн трансляция матча «Динамо» Киев – «Лугано»
В группе В пройдут решающие поединки, но «Динамо» имеет призрачные шансы на успех.
Общество
Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, разрешающий устраивать в аэропортах помещения для курения.
Гаджеты
В 2020 году WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
В феврале приложение перестанет поддерживать Android до версий 2.3.7, а также iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно.
Гаджеты
Samsung представила новый хит – смартфон Galaxy A51
Модель Galaxy A51 оказалась достойной преемницей А50, считающейся одним из хитов компании.
Спорт
Президент ВАДА: нам нужно больше денег
Президент Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди заявил, что организация нуждается в большем финансировании для проведения исследований.
Политика
«Я не лох». Порошенко прокомментировал уголовное дело о госизмене
Ранее президент Зеленский, беседуя с добровольцами у линии соприкосновения заявил: «Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!»
Музыка
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года
Политика
Глава МИД ФРГ раскритиковал США за санкции против «Северного потока-2»
Ранее ФРГ потребовала от ЕС ответить на санкции США по "Северному потоку-2".
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Происшествия
Экс-главу Челябинска Тефтелева арестовали по делу о взятке
Центральный районный суд Челябинска в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву.
Авто
Новая Kia Optima появилась у дилеров
Седан KIA Optima/K5 нового поколения, прием заказов на который начался в день презентации, 21 ноября, добрался до дилеров в Южной Корее.
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Общество
В каждой шестой семье в России стали питаться хуже
Высокие расходы на еду Треть расходов семей в России (34,3%) уходит на питание, следует из результатов исследования.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Финансы
Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики
Россия потеряла первое полугодие 2020 г. с точки зрения экономического роста из-за слабости потребительского спроса.
Политика
В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Экономика
Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику
Правление «Газпрома» одобрило проект дивидендной политики компании в новой редакции, которая предусматривает переход на выплату дивидендов в объеме не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в течение трех лет.
Футбол
Черчесов – о сборной России, шансах на Евро-2020 и Дзюбе
Заодно главный тренер сборной России рассказал, кто ведет его «Инстаграм» С главным тренером сборной России мы встретились в его рабочем кабинете в офисе на Таганке.
Общество
Подсчитаны траты россиян на Новый год
В среднем россияне в 2019 году собираются потратить на Новый год 19,3 тысячи рублей — на 14 процентов больше, чем в прошлом году, подсчитали аналитики Deloitte.
Происшествия
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Музыка
Звезда американского футбола встретила Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке
Армия и оружие
В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей
Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова объявила о скорой свадьбе 26-летнего сына
Дату свадьбы Татьяна Буланова пока не называет.
Кино
Определен актерский состав ремейка фильма «Один дома»
Стало известно, кто снимется в ремейке фильма Криса Коламбуса «Один дома».
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.