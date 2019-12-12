Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума повысила МРОТ на 850 рублей

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей. На данный момент этот показатель составляет 11 тыс. 280 рублей.
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Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Коммерсантъ06:34

Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 850 руб

РБК06:29

МРОТ с 1 января будет увеличен

Государственная Дума РФ05:14

Госдума приняла закон о повышении МРОТ

РИА Новости05:20

Госдума приняла законопроект об увеличении МРОТ

RT на русском05:20

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

ТАСС05:17

Госдума приняла закон о повышении МРОТа

Известия06:27
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В ОСК назвали причину пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»

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В Кремле прокомментировали высылку двух немецких дипломатов

В Кремле надеются, что высылка двух немецких дипломатов из РФ не станет негативным фактором для дальнейшего конструктивного диалога с ФРГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
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Онлайн трансляция матча «Динамо» Киев – «Лугано»

В группе В пройдут решающие поединки, но «Динамо» имеет призрачные шансы на успех.
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Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, разрешающий устраивать в аэропортах помещения для курения.
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В 2020 году WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

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Samsung представила новый хит – смартфон Galaxy A51

Модель Galaxy A51 оказалась достойной преемницей А50, считающейся одним из хитов компании.
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Президент ВАДА: нам нужно больше денег

Президент Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди заявил, что организация нуждается в большем финансировании для проведения исследований.
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Ранее президент Зеленский, беседуя с добровольцами у линии соприкосновения заявил: «Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!»
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«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года

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Политика

Глава МИД ФРГ раскритиковал США за санкции против «Северного потока-2»

Ранее ФРГ потребовала от ЕС ответить на санкции США по "Северному потоку-2".
Московский Комсомолец 06:27
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
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Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru вчера в 04:03
Происшествия

Экс-главу Челябинска Тефтелева арестовали по делу о взятке

Центральный районный суд Челябинска в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву.
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Авто

Новая Kia Optima появилась у дилеров

Седан KIA Optima/K5 нового поколения, прием заказов на который начался в день презентации, 21 ноября, добрался до дилеров в Южной Корее.
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Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
РИА Новости вчера в 07:49
Общество

В каждой шестой семье в России стали питаться хуже

Высокие расходы на еду Треть расходов семей в России (34,3%) уходит на питание, следует из результатов исследования.
РБК 05:00
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

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Финансы

Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Россия потеряла первое полугодие 2020 г. с точки зрения экономического роста из-за слабости потребительского спроса.
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Политика

В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
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Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Правление «Газпрома» одобрило проект дивидендной политики компании в новой редакции, которая предусматривает переход на выплату дивидендов в объеме не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в течение трех лет.
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Футбол

Черчесов – о сборной России, шансах на Евро-2020 и Дзюбе

Заодно главный тренер сборной России рассказал, кто ведет его «Инстаграм» С главным тренером сборной России мы встретились в его рабочем кабинете в офисе на Таганке.
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Подсчитаны траты россиян на Новый год

В среднем россияне в 2019 году собираются потратить на Новый год 19,3 тысячи рублей — на 14 процентов больше, чем в прошлом году, подсчитали аналитики Deloitte.
Lenta.ru 05:27
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Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
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Звезда американского футбола встретила Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке

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Армия и оружие

В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей

Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Газета.Ru 09 декабря в 08:53
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Татьяна Буланова объявила о скорой свадьбе 26-летнего сына

Дату свадьбы Татьяна Буланова пока не называет.
Летидор 04:25
Кино

Определен актерский состав ремейка фильма «Один дома»

Стало известно, кто снимется в ремейке фильма Криса Коламбуса «Один дома».
Вечерняя Москва вчера в 14:43
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa вчера в 11:44
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Новый марсоход займётся поиском жизни и соберёт геологическую коллекцию для передачи на Землю

XXII век вчера в 06:28
Как работают Яндекс.Новости?
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