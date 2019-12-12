Экономика
Российская газетаГосдума повысила МРОТ на 850 рублей
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей. На данный момент этот показатель составляет 11 тыс. 280 рублей.
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Общество
Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер
Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер Rambler Group заявила, что обладает исключительными правами на самый популярный в мире веб-сервер Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
Политика
Трамп считает нелепым признание Тунберг человеком года
Президент США Дональд Трамп раскритиковал присуждение шведской экоактивистке Грете Тунберг звания «Человек года» журналом Time, назвав это решение нелепым.
Общество
Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 63 рублей
Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с 25 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко покидает пост
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на осведомленные источники.
Экономика
Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза
Росфинмониторинг пока не может побороть схемы по обналичиванию с использованием судов, судебных приставов и нотариусов, признал глава ведомства Юрий Чиханчин во время выступления с докладом в Совете Федерации.
Происшествия
СК начал проверку по факту смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следственный комитет приступил к проверке по факту смерти журналиста газеты "Вечерняя Москва" Михаила Виноградова.
Происшествия
СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»
«Пятый канал» опубликовал список с именами пострадавших, по его данным, в результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
Политика
Следователь по делу Серебренникова стал генералом
Общество
Госдума приняла закон о возвращении курилок в аэропорты
Госдумав ходе пленарного заседания 12 декабря приняла в третьем чтении закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
Происшествия
Суд Петербурга заочно арестовал обвиненного в изнасиловании бойца ММА
Как полагает следствие, 4 декабря в квартире одного из домов в поселке Металлострой боец ММА Ширинов совершил изнасилование 13-летней девочки, воспользовавшись ее бессознательным состоянием.
Армия и оружие
Россию включили в список стран с самым мощным флотом
На первое место журналисты поместили Военно-морские силы (ВМС) США, которые обладают самой большой группировкой военных кораблей в мире — 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.
Происшествия
В Петербурге трех парней задержали за избиение девушки из-за внешности
Общество
Подводная лодка ТОФ утонула в Приморье
Подлодка, которая была отправлена на утилизацию, частично утонула во время буксировки в Приморье, сообщает DEITA.
Спорт
Президент WADA: ситуация с Россией отравила отношения в спорте
Да, спорт в России стал чище с момента моего прихода на эту должность.
Шоу-бизнес
Певица Успенская раскритиковала Лозу за обвинения в финансировании ВСУ
Происшествия
В Саратовской области мужчины возили на санках труп местного жителя
В городе Вольске (Саратовская область) следователи возбудили уголовное дело из-за смерти местного жителя, тело которого двое мужчин бросили на улице.
Спорт
Три футболиста получили по 38 лет тюрьмы за изнасилование девочки
Испанским футболистам Карлосу Куадрадо, Виктору Родригесу и Раулю Кальво, которых обвинили в изнасиловании несовершеннолетней, вынесли приговор.
Происшествия
Минобороны подтвердило крушение вертолета Ми-28 на Кубани
Минобороны России подтвердило факт крушения ударного вертолета Ми-28 «Ночной охотник» в Краснодарском крае.
Политика
Зеленский обозначил пять условий успешного развития Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "формула будущего" страны состоит из пяти условий, главное из которых - достижение мира в стране.
Политика
Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции
Законопроект призывает ввести против Анкары санкции за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400 в соответствии с законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятым в августе 2017 года.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко копирует беременную жену Джигана
Анастасия Костенко копирует беременную жену Джигана Анастасию Костенко обвинили в подражании.
Экономика
Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%
Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
Общество
Власти США упрекнули за 15 возможных катастроф Boeing 737 MAX
По словам конгрессмена, проведенный FAA анализ показал, что за время эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX недостаток конструкции MCAS, управляющей рулями на хвосте самолета и отвечающей за тангаж (угловое движение относительно горизонтальной оси), мог бы привести к 15 катастрофам.
Футбол
Ледяхов: всё вокруг делалось для того, чтобы Эмери провалился в «Спартаке»
На мой взгляд, у Эмери не получилось в «Спартаке», потому что всё вокруг делалось для того, чтобы он провалился.
Происшествия