Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума повысила МРОТ на 850 рублей

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей. На данный момент этот показатель составляет 11 тыс. 280 рублей.
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Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Коммерсантъ06:34

Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 850 руб

РБК06:29

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

ТАСС05:17

Госдума приняла законопроект об увеличении МРОТ

RT на русском05:20

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

РИА Новости05:20

Госдума приняла закон о повышении МРОТа

Известия06:27

МРОТ с 1 января будет увеличен

Государственная Дума РФ05:14
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Общество

Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер

Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер Rambler Group заявила, что обладает исключительными правами на самый популярный в мире веб-сервер Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
Коммерсантъ 08:33
Политика

Трамп считает нелепым признание Тунберг человеком года

Президент США Дональд Трамп раскритиковал присуждение шведской экоактивистке Грете Тунберг звания «Человек года» журналом Time, назвав это решение нелепым.
RT на русском 08:25
Общество

Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания

Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
РИА Новости 03:05
Финансы

Курс доллара опустился ниже 63 рублей

Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с 25 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 07:59
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Коммерсантъ 06:40
Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко покидает пост

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на осведомленные источники.
Газета.Ru 08:37
Происшествия

Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета

Интерфакс 08:36
Экономика

Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза

Росфинмониторинг пока не может побороть схемы по обналичиванию с использованием судов, судебных приставов и нотариусов, признал глава ведомства Юрий Чиханчин во время выступления с докладом в Совете Федерации.
РБК вчера в 08:25
Происшествия

СК начал проверку по факту смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следственный комитет приступил к проверке по факту смерти журналиста газеты "Вечерняя Москва" Михаила Виноградова.
Газета.Ru 07:42
Происшествия

СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»

«Пятый канал» опубликовал список с именами пострадавших, по его данным, в результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
РБК 09:16
Политика

Следователь по делу Серебренникова стал генералом

РИА Новости 08:12
Общество

Госдума приняла закон о возвращении курилок в аэропорты

Госдумав ходе пленарного заседания 12 декабря приняла в третьем чтении закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
Известия 06:24
Происшествия

Суд Петербурга заочно арестовал обвиненного в изнасиловании бойца ММА

Как полагает следствие, 4 декабря в квартире одного из домов в поселке Металлострой боец ММА Ширинов совершил изнасилование 13-летней девочки, воспользовавшись ее бессознательным состоянием.
РИА Новости 08:18
Армия и оружие

Россию включили в список стран с самым мощным флотом

На первое место журналисты поместили Военно-морские силы (ВМС) США, которые обладают самой большой группировкой военных кораблей в мире — 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.
Известия вчера в 23:49
Происшествия

В Петербурге трех парней задержали за избиение девушки из-за внешности

Российская газета 08:57
Общество

Подводная лодка ТОФ утонула в Приморье

Подлодка, которая была отправлена на утилизацию, частично утонула во время буксировки в Приморье, сообщает DEITA.
Deita.ru 02:23
Спорт

Президент WADA: ситуация с Россией отравила отношения в спорте

Да, спорт в России стал чище с момента моего прихода на эту должность.
Газета.Ru 07:19
Шоу-бизнес

Певица Успенская раскритиковала Лозу за обвинения в финансировании ВСУ

Московский Комсомолец вчера в 18:48
Происшествия

В Саратовской области мужчины возили на санках труп местного жителя

В городе Вольске (Саратовская область) следователи возбудили уголовное дело из-за смерти местного жителя, тело которого двое мужчин бросили на улице.
РИА Новости 07:55
Спорт

Три футболиста получили по 38 лет тюрьмы за изнасилование девочки

Испанским футболистам Карлосу Куадрадо, Виктору Родригесу и Раулю Кальво, которых обвинили в изнасиловании несовершеннолетней, вынесли приговор.
РЕН ТВ 09:23
Политика

Forbes назвал Меркель самой влиятельной женщиной года

Известия 07:48
Происшествия

Минобороны подтвердило крушение вертолета Ми-28 на Кубани

Минобороны России подтвердило факт крушения ударного вертолета Ми-28 «Ночной охотник» в Краснодарском крае.
Известия вчера в 16:10
Политика

Зеленский обозначил пять условий успешного развития Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "формула будущего" страны состоит из пяти условий, главное из которых - достижение мира в стране.
ТАСС 08:27
Политика

Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции

Законопроект призывает ввести против Анкары санкции за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400 в соответствии с законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятым в августе 2017 года.
РБК вчера в 13:02
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко копирует беременную жену Джигана

Анастасия Костенко копирует беременную жену Джигана Анастасию Костенко обвинили в подражании.
Экспресс газета 05:56
Экономика

Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%

Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
РБК вчера в 03:32
Общество

Власти США упрекнули за 15 возможных катастроф Boeing 737 MAX

По словам конгрессмена, проведенный FAA анализ показал, что за время эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX недостаток конструкции MCAS, управляющей рулями на хвосте самолета и отвечающей за тангаж (угловое движение относительно горизонтальной оси), мог бы привести к 15 катастрофам.
РБК 08:16
Футбол

Ледяхов: всё вокруг делалось для того, чтобы Эмери провалился в «Спартаке»

На мой взгляд, у Эмери не получилось в «Спартаке», потому что всё вокруг делалось для того, чтобы он провалился.
Чемпионат 08:40
Происшествия

В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом

РИА Новости вчера в 23:22
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