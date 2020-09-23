«Я стар в 32 года?» Ди Мария возмущен непопаданием в сборную Аргентины

Многие говорят, что я уже стар, но мне лишь 32 и я продолжаю бегать, как и раньше, в каждой игре я показываю, что не старый, и могу быть на уровне Неймара и Мбаппе.