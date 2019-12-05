с чего всё началось

Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда был принят во втором основном чтении, об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента. Предполагается, что МРОТ с 1 января 2020 года увеличится на 850 рублей и составит 12130 рублей в месяц.

Музыка Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос» Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».

Гаджеты В Роскачестве составили рейтинг наушников Роскачество обновило рейтинг наушников и сравнило, чем новые модели популярных брендов отличаются от прошлогодних аналогов.

Общество Сенцову не дали слово на премии Европейской киноакадемии Украинский режиссер Олег Сенцов возмутился тем, что ему не дали выступить с речью на премии Европейской киноакадемии в Берлине.

Политика Путин встретился с Лукашенко в Сочи Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи, сообщает корреспондент RNS.

Политика Соловьев напомнил Киеву предостережение Путина по Донбассу Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - подчеркнул Соловьев, назвав заявления украинской стороны "глубокомысленной чушью".

Политика Шойгу заявил о деградации отношений России и НАТО Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что провал попыток по минимизации угроз, возникших в связи с отказом от ряда соглашений, связанных с безопасностью, показывает деградацию ситуации в отношениях с НАТО.

Шоу-бизнес Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.