Экономика
СургутИнтерНовостиГосдума повысила минимальный размер оплаты труда на 850 рублей
Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда был принят во втором основном чтении, об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента. Предполагается, что МРОТ с 1 января 2020 года увеличится на 850 рублей и составит 12130 рублей в месяц.
Читать в источнике
Оценить52
с чего всё началось
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.Российская газета05 декабря в 05:53
Подробнее о событии
Показать все источники
С 1 января МРОТ вырастет на 850 рублей. Как изменится жизнь россиян?
Аргументы и Факты06 декабря в 06:35
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о повышении МРОТ на 850 рублей
Московский Комсомолец04 декабря в 16:31
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 08:35, Ашберн
Происшествия
Сын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Политика
В Киеве накануне «нормандского» саммита началась акция оппозиции
Акция украинской оппозиции накануне саммита в "нормандском формате" началась на Майдане Независимости в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Общество
Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям
Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителей.
Хоккей
Дацюк продает замок в Мичигане за 4,5 миллиона долларов
Стоимость бывшего жилья экс-игрока «Детройт Ред Уингз» составляет 4,5 миллиона долларов.
Гаджеты
В Роскачестве составили рейтинг наушников
Роскачество обновило рейтинг наушников и сравнило, чем новые модели популярных брендов отличаются от прошлогодних аналогов.
Политика
Пресс-секретарь Зеленского рассказала об ожиданиях от саммита в Париже
Саммит в Париже в "нормандском формате" может оставить послевкусие разочарования, считает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.
Происшествия
В Удмуртии ребенок с ДЦП неделю умирал рядом с телом погибшей матери
По информации Udm-Info, мама ребенка с тяжелой формой ДЦП страдала от хронического заболевания, от которого скончалась в своей квартире.
Космос
Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
Американский грузовой корабль Dragon в воскресенье состыковался с Международной космической станцией (МКС).
Единоборства
Бой Александра Поветкина с Майклом Хантером закончился вничью
Происшествия
В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК
Общество
Сенцову не дали слово на премии Европейской киноакадемии
Украинский режиссер Олег Сенцов возмутился тем, что ему не дали выступить с речью на премии Европейской киноакадемии в Берлине.
Авто
Tesla пересмотрела график производства электро-пикапа Cybertruck
42% выбрали двухмоторные Tesla Cybertruck, в то время, как только 17% выбрали грузовик с одним электродвигателем.
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Футбол
Матч «Зенита» и «Бенфики» рассудит испанская бригада арбитров
УЕФА определился с бригадой арбитров, которая будет работать на матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Зенитом».
Политика
Путин встретился с Лукашенко в Сочи
Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи, сообщает корреспондент RNS.
Политика
Соловьев напомнил Киеву предостережение Путина по Донбассу
Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - подчеркнул Соловьев, назвав заявления украинской стороны "глубокомысленной чушью".
Музыка
Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
Политика
Шойгу заявил о деградации отношений России и НАТО
Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что провал попыток по минимизации угроз, возникших в связи с отказом от ряда соглашений, связанных с безопасностью, показывает деградацию ситуации в отношениях с НАТО.
Транспорт
РЖД ввели новый график движения поездов
Как сообщает сайт компании, увеличилось количество электричек, а также поездов дальнего следования, в частности двухэтажных.
Политика
Глава МИД ФРГ потребовал от России идти навстречу Украине
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас потребовал от России идти навстречу Украине при разрешении конфликта в Донбассе.
Общество
В Нью-Йорке украли табличку с признанием Аскер-заде в любви Костину
В Нью-Йорке украли табличку с трогательным признанием Аскер-заде в любви Андрею Костину, стоящую 25 тыс. долларов.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской снова получила травму
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию
Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
Общество
Роспотребнадзор подсчитал калории для пожилых людей
Дневную норму калорий и перечень продуктов для нормальной жизнедеятельности пожилых граждан назвал Роспотребнадзор, 8 декабря сообщается на официальном сайте ведомства.