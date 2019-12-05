Экономика

СургутИнтерНовостиСургутИнтерНовостиГосдума повысила минимальный размер оплаты труда на 850 рублей

Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда был принят во втором основном чтении, об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента. Предполагается, что МРОТ с 1 января 2020 года увеличится на 850 рублей и составит 12130 рублей в месяц.
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с чего всё началось
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект
 об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Российская газета05 декабря в 05:53

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