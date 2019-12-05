Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Госдума повысит МРОТ на 850 рублей

Правительственный проект закона об увеличении с 2020 года минимального размера оплаты труда прошел второе чтение в Госдуме. МРОТ хотят увеличить с 11 280 до 12 130 рублей. Как написала «Российская газета», если Кабмин примет закон, то около 3,2 миллиона работников ожидает увеличение зарплаты.
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Госдума повысит МРОТ на 850 рублей

Телеканал 360°07:09

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении МРОТ

Парламентская газета05:43

Госдума обсудит повышение минимальной зарплаты в России

URA.Ruвчера в 17:43

Законопроект об увеличении МРОТ до 12 тыс. руб. с 2020 г. прошел в Госдуме второе чтение

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Депутаты поддержали законопроект об увеличении МРОТ

Государственная Дума РФ05:25

Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

ТАСС05:29

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о повышении МРОТ на 850 рублей

Московский Комсомолецвчера в 16:31
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