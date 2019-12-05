Экономика
Телеканал 360°Госдума повысит МРОТ на 850 рублей
Правительственный проект закона об увеличении с 2020 года минимального размера оплаты труда прошел второе чтение в Госдуме. МРОТ хотят увеличить с 11 280 до 12 130 рублей. Как написала «Российская газета», если Кабмин примет закон, то около 3,2 миллиона работников ожидает увеличение зарплаты.
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Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о повышении МРОТ на 850 рублей
Московский Комсомолецвчера в 16:31
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