Экономика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииГосдума одобрила повышение МРОТ

Госдума одобрила повышение минимального размера оплаты труда до 12 тыс. 130 рублей, передаёт ОТР. Правительственный законопроект прошёл второе чтение. В настоящее время величина МРОТ составляет 11 тыс. 280 рублей.
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с чего всё началось
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект
 об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Российская газета05 декабря в 05:53

Подробнее о событии

С 1 января МРОТ вырастет на 850 рублей. Как изменится жизнь россиян?

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Госдума повысит МРОТ на 850 рублей

Телеканал 360°05 декабря в 07:09

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ТАСС05 декабря в 05:29

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URA.Ru04 декабря в 17:43

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о повышении МРОТ на 850 рублей

Московский Комсомолец04 декабря в 16:31
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