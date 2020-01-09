Общество

Aobe.ruAobe.ruГосдума предлагает освободить ветеранов ВОВ от оплаты ЖКУ

В нижнюю палату парламента был внесен законопроект, предлагающий полностью освободить участников Великой Отечественной войны от уплаты ЖКУ, сообщает РИА Новости. ПРоект предложил депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР Андрей Кузьмин.
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В Госдуму внесли проект об освобождении участников войны от оплаты ЖКУ

РИА Новости09 января в 10:42

Законопроект о широких льготах ветеранам войны внесен в Госдуму

REGNUM09 января в 09:40

Ветеранов ВОВ предложили освободить от всех коммунальных платежей

News.ru09 января в 10:53

В Госдуме хотят освободить ветеранов войны от платы за жилье и коммуналку

URA.Ru09 января в 11:14

Госдуме предложили освободить участников ВОВ от оплаты ЖКУ

Известия09 января в 11:05

В Госдуму внесен законопроект о полном освобождении ветеранов ВОВ от платы за жилье и ЖКУ

Агентство Москва09 января в 10:30

Депутат предложил освободить ветеранов от платы за ЖКУ

Телеканал 360°09 января в 11:26
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На Украине прозвучал призыв отметить «450-летие сожжения Москвы»

Глава "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещена в РФ) подразумевает итоги похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
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В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
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Главными героями GTA 6 могут стать брат и сестра

Одними из главных персонажей GTA 6 станут брат и сестра. Это утверждает один из тестеров игры, опубликовавший свой пост на reddit.
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В Австралии акулы съели немецкого футболиста

Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
BFM.ru вчера в 16:43
Хоккей

Ковальчук принес «Монреалю» долгожданную победу в НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук принес победу своей команде, забросив шайбу в овертайме матча против "Оттавы Сенаторз".
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Хави может сменить Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»

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На выставке CES 2020 в Лас-Вегасе компания Samsung представила T7 Touch — портативный твердотельный накопитель со сканером отпечатков пальцев.
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Политика

Лидеры Украины, Германии и Франции обсудят ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, и глава Франции Эммануэль Макрон, которые планируют обсудить вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, в ближайшее время проведут трехсторонний телефонный разговор.
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Хоккей

«Нью-Йорк Рейнджерс» может обменять российского голкипера Георгиева

Руководство хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» рассматривает вариант с обменом своего российского голкипера Александра Георгиева в другую команду.
REGNUM 02:39
Игры

При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр

Компания Microsoft не планирует выход эксклюзивных игр для приставки Xbox Series X в первые месяцы после старта продаж, рассказал глава Xbox Game Studios Мэтт Бути в интервью журналу MCV/Develop.
REGNUM вчера в 00:34
Общество

В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
РИА Новости вчера в 01:34
Политика

Турчинов призвал наказать Россию за сбитый Ираном Boeing

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов попытался переложить на Россию ответственность за уничтожение лайнера МАУ в Иране.
РИА Новости вчера в 10:59
Общество

Горбачев призвал отменить длинные выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
РИА Новости вчера в 16:36
Политика

Швейцарский суд обязал Россию выплатить Украине $82 млн из-за Крыма

Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, обязывающее Россию выплатить 12 украинским компаниям более $82 млн за потерю активов в Крыму.
Известия 10 января в 15:53
Происшествия

В Кузбассе турист погиб, наткнувшись на собственную лыжу

В какой-то момент упал на склоне и наткнулся на собственную лыжу.
РИА Новости вчера в 23:50
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru вчера в 17:34
Происшествия

В Омске возбудили дело об истязании четырехлетнего мальчика

Представитель СУ СКР по Омской области сообщил, что следователи возбудили уголовное дело по факту причинения четырёхлетнему ребенку телесных повреждений, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 06:46
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 18:18
Общество

Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
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Общество

Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год

РИА Новости вчера в 21:44
Здоровье

Эти симптомы сигнализируют о наличии рака

Кому именно из людей и по каким конкретным причинам не страшен опасный рак желудка, рассказал российский врач-гастроэнтеролог Дмитрий Бородин.
Ugpressa.ru 09 января в 07:24
Политика

ПНС Ливии объявило о прекращении огня

Газета.Ru 02:35
Здоровье

Названы 3 заболевания, особенно опасные в зимнее время

Группа зарубежных экспертов назвала 3 заболевания, которые в зимнее время особенно опасны.
Актуальные Новости 09 января в 05:40
Армия и оружие

CNN: Американские военные в Ираке были предупреждены об ударе Ирана

Американские военные в Ираке были предупреждены о ракетном ударе со стороны Ирана за 2,5 часа до обстрела.
RT на русском 01:35
Футбол

«Тоттенхэм» хочет перехватить у «Вест Хэма» хавбека «Бенфики» Жедсона

«Шпоры» намерены перехватить 21-летнего португальца у «Вест Хэма», который ранее согласовал аренду игрока на 18 месяцев без права выкупа.
Sports.ru вчера в 07:25
Общество

Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера

Роспотребнадзор 12 января дал рекомендации по профилактике болезни Альцгеймера.
Известия вчера в 20:36
Экономика

«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах

Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
РИА Новости вчера в 22:56
Фигурное катание

Назван заработок Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу

Стал известен заработок олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной победительницы первенств мира Евгении Медведевой за участие в ледовых шоу, сообщает "Аргументы и Факты".
Газета.Ru 03:40
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