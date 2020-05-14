В Госдуму внесён законопроект, который обязывает кредиторов оставлять должникам на жизнь сумму не ниже МРОТ. Речь идёт о сумме не менее 12 130 рублей, сообщили в четверг в пресс-службе ГД.

Госдума предложила не отбирать у должников прожиточный минимум

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