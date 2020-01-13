Экономика

Pravda.RuPravda.RuГосдума предложила освободить от НДФЛ граждан с доходом ниже двух МРОТ

Жителей России, доход которых не превышает двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), могут освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
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В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
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Палка о двух концах: освобождение от НДФЛ малоимущих

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В Госдуме предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

Комсомольская правдавчера в 19:01

В Госдуме предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

РБКвчера в 17:25

В ЛДПР предлагают освободить от налога на доходы россиян с заработком ниже двух МРОТ

ТАССвчера в 16:07

В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

РИА Новостивчера в 16:06
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