Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

с чего всё началось

Жителей России, доход которых не превышает двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), могут освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Госдума предложила освободить от НДФЛ граждан с доходом ниже двух МРОТ

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