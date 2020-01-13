Экономика

Народные новостиНародные новостиРоссиян с доходом ниже двух МРОТ могут освободить от уплаты НДФЛ

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект по освобождению от уплаты НДФЛ россиян с доходом ниже двукратной суммы МРОТ, сообщает РИА Новости. С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда составляет 12 130 рублей.
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В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
РИА Новости12 января в 16:06

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Освобождение от НДФЛ: гражданам понравится, властям нет

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Известия12 января в 21:09

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ТАСС12 января в 16:07

В Госдуме предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

РБК12 января в 17:25

Россиян с доходом ниже двух МРОТ захотели освободить от НДФЛ

Lenta.ru12 января в 17:13

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами

URA.Ru12 января в 17:30

В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

РИА Новости12 января в 16:06
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