Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

с чего всё началось

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект по освобождению от уплаты НДФЛ россиян с доходом ниже двукратной суммы МРОТ, сообщает РИА Новости. С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда составляет 12 130 рублей.

Россиян с доходом ниже двух МРОТ могут освободить от уплаты НДФЛ

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