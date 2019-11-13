Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании в среду рекомендовал принять во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ - иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физические лица.

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Устанавливается, что Минюст будет уполномочен вести реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Решение о включении или исключении из реестра иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, будет приниматься Минюстом по согласованию с МИД.

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