Максимальная сумма административного штрафа за оскорбление может вырасти для граждан с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - с 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Об этом говорится в законопроекте, разработанном депутатом-единороссом Александром Хинштейном (текст имеется в распоряжении ТАСС).

с чего всё началось

Штраф для юридических лиц может быть увеличен до 10 тыс. рублей. Соответствующая инициатива принадлежит депутату Государственной думы Александру Хинштейну. Юридическим лицам за оскорбление в интернете может грозить штраф в размере от 200 до 700 тыс. рублей.

Госдума предложила увеличить штраф за оскорбления в Интернете

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