Общество

Экономика сегодняЭкономика сегодняГосдума предложила увеличить штраф за оскорбления в Интернете

Штраф для юридических лиц может быть увеличен до 10 тыс. рублей. Соответствующая инициатива принадлежит депутату Государственной думы Александру Хинштейну. Юридическим лицам за оскорбление в интернете может грозить штраф в размере от 200 до 700 тыс. рублей.
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с чего всё началось

Максимальный размер штрафа для граждан за оскорбление может вырасти вдвое

Максимальная сумма административного штрафа за оскорбление может вырасти для граждан с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - с 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Об этом говорится в законопроекте, разработанном депутатом-единороссом Александром Хинштейном (текст имеется в распоряжении ТАСС).
ТАССвчера в 11:32

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Госдуме предложили вдвое увеличить штрафы за оскорбления

URA.Ruвчера в 17:07

Размер штрафа за оскорбления в интернете может составить до 10 тыс. рублей

Газета.Ruвчера в 16:41

Штраф за оскорбление в интернете предложили увеличить до 10 тыс рублей

Известиявчера в 16:04

За оскорбление в Интернете предложено ввести штрафы до 10 тысяч рублей

Комсомольская правдавчера в 15:51

Раскрыт размер возможных штрафов за оскорбление в интернете

Lenta.ruвчера в 16:25

Максимальная сумма штрафа для граждан за оскорбление увеличится вдвое

News.ruвчера в 12:08

Максимальный размер штрафа для граждан за оскорбление может вырасти вдвое

ТАССвчера в 11:32
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Экспресс газета вчера в 14:36
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Здоровье

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Lenta.ru 01:09
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Общество

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Коммерсантъ вчера в 17:36
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Орлов – о коронавирусе: Россию оберегает прививка от туберкулёза

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Общество

Заслуженный врач России спрогнозировал появление вакцины от коронавируса

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РИА Новости вчера в 23:36
Кино

К премии «Оскар» допустят фильмы, которые не показывали в кинотеатрах

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Общество

В России прекратят продажи чая под брендами Lipton и Brooke Bond

В России перестанут продавать листовой чай под брендами Lipton и Brooke Bond.
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Общество

Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

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РБК вчера в 23:00
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REGNUM 27 апреля в 05:04
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Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

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REGNUM вчера в 22:49
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Общество

Александр Бастрыкин обсудил со следователями раскрытие преступлений

По мнению главы ведомства, важную роль в раскрытии самых сложных и запутанных преступлений сыграло внедрение передовой криминалистической и специальной техники.
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Общество

В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска

В Госдуму внесли проект о штрафах до пяти тысяч рублей за использование транспорта без специального пропуска при режиме повышенной готовности.
РИА Новости вчера в 14:41
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Армия и оружие

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REGNUM вчера в 22:15
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Шоу-бизнес

Анна Семенович впервые показала фото с женихом

Накануне, Анна Семенович, отвечая в сторис Инстаграм на вопросы подписчиков, продемонстрировала совместное фото со своим женихом.
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Общество

В НИИ Минздрава оценили уровень заболеваемости коронавирусом в России

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RT на русском 01:57
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Путин: России удалось мобилизовать ресурсы в период пандемии

В начале своего обращения глава государства отметил, что в России в период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности.
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Общество

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Компания "Газпром добыча Ноябрьск", работающая на Чаяндинском месторождении в Якутии, где из-за коронавируса возникла напряженная ситуация, не планирует внеплановый вывоз рабочих с объекта, сообщили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.
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Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
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Политика

Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре

Парад Победы в Москве пройдет без участия премьера Японии Синдзо Абэ в том случае, если мероприятие пройдет 3 сентября.
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Здоровье

У коронавируса нашли шесть новых симптомов

Ученые из америки выделили еще шесть симптомов коронавирусной инфекции.
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Минфин разрешит госзакупки у единственного поставщика до конца года

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На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

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Политика

Грузия заявила о дефиците доверия в отношениях с Украиной

Из-за возможного назначения Михаила Саакашвили на пост вице-премьера Украины между Тбилиси и Киевом возник дефицит доверия, заявила 28 апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили.
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Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ вчера в 01:30
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